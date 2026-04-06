El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

Zendaya anticipó el posible final de Euphoria con su tercera temporada. (HBO)

Euphoria, producida por HBO, podría acercarse a su desenlace con el estreno de su tercera temporada, según declaraciones recientes de su protagonista, Zendaya.

Durante una entrevista en el programa The Drew Barrymore Show, la actriz sugirió que la próxima entrega marcaría el final de la historia.

En la conversación, Drew Barrymore preguntó directamente si la tercera temporada sería la última, a lo que la estrella de Hollywood respondió: “Creo que sí”. Ante la inquietud de la presentadora sobre si los espectadores deberían prepararse para el cierre de la serie, la actriz añadió: “Ese cierre está llegando”.

Zendaya aseveró que el final de 'Euphoria' está cerca. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Hasta el momento, la cadena HBO no ha emitido comentarios oficiales que confirmen el final de la producción. No obstante, la posibilidad de que la serie concluya con su tercera temporada ha sido considerada durante años tanto por seguidores como por analistas del sector audiovisual.

Creada por Sam Levinson, Euphoria debutó en 2019 y se consolidó como una de las producciones destacadas de la televisión contemporánea.

La serie sigue a un grupo de jóvenes mientras enfrentan diversas experiencias relacionadas con el crecimiento personal, las relaciones y otros aspectos de la vida cotidiana. Sus primeras dos temporadas se desarrollaron en un entorno escolar, centrado en personajes adolescentes.

La tercera temporada introducirá un cambio en la línea temporal, trasladando la historia hacia una etapa posterior en la vida de los personajes. De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega mostrará a un grupo de amigos de la infancia enfrentando temas como la fe, la redención y el concepto del mal en su transición hacia la adultez.

¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

Entre el final de la segunda temporada y el inicio de la tercera se registró una pausa de aproximadamente cuatro años. La tercera temporada contará con el regreso de varias figuras originales: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.

También estarán de vuelta Dominic Fike y Colman Domingo, este último en calidad de estrella invitada.

Entre las novedades destacan Martha Kelly y Chloe Cherry, quienes pasarán de ser recurrentes a parte del elenco principal. Además, se suman Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace, junto con un grupo de invitados especiales que incluye a Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado y James Landry Hébert.

Sin embargo, no todos los rostros familiares estarán de regreso. Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat, anunció en 2022 que no continuaría en el proyecto.

Barbie Ferreira no regresará para la tercera temporada de "Euphoria". (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ausencia más dolorosa será la de Angus Cloud, intérprete de Fezco, quien falleció en 2023. Su salida obligará a la serie a reconfigurar la historia, ya que en el último episodio su personaje fue detenido tras la trágica muerte de Ashtray.

También se confirmó que Storm Reid, quien interpretaba a Gia, hermana menor de Rue, no volverá en esta nueva etapa.

La tercera temporada de Euphoria tiene planeado su estreno oficial el próximo 12 de abril de 2026 a través de HBO MAX.