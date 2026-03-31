Netflix confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”

La segunda temporada de "Avatar: La leyenda de Aang" está programada para el 25 de junio de 2026, ampliando la exitosa adaptación en acción real (Netflix)

Netflix anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, adaptación en acción real de la serie original de Nickelodeon.

Los nuevos episodios estarán disponibles el 25 de junio de 2026. Después de su lanzamiento en 2024, la producción fue renovada por dos temporadas adicionales, con la tercera y última parte ya en fase de posproducción.

El elenco principal incluye a Gordon Cormier en el papel de Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Príncipe Zuko, Elizabeth Yu como Princesa Azula, Paul Sun-Hyung Lee como Tío Iroh y Daniel Dae Kim como Señor del Fuego Ozai.

La novedad más relevante en la próxima temporada es la incorporación de Miya Cech como Toph Beifong, la maestra tierra ciega, informó Deadline.

El argumento de la segunda temporada avanza en el viaje de Aang para perfeccionar el dominio de la tierra, tras haber aprendido a controlar el agua en la anterior entrega.

El elenco principal vuelve con Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu y la incorporación de Elizabeth Yu como la princesa Azula (Netflix)

El grupo, integrado por Aang, Katara y Sokka, se dirige al Reino Tierra en busca de apoyo del monarca local para enfrentar al Señor del Fuego Ozai.

En este trayecto, Aang encuentra a Toph, quien se convierte en su instructora de control de la tierra. La sinopsis oficial describe:

“Después de una victoria agridulce salvando a la Tribu Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, Avatar Aang, Katara y Sokka se reagruparán y emprenderán una misión para convencer al esquivo Rey Tierra de unirse a la batalla contra el temible Señor del Fuego Ozai”.

La temporada, que concluyó su rodaje en mayo de 2025, incluye también a Madison Hu como Fei, Dichen Lachman como Yangchen, Dolly De Leon como Lo y Li, Lily Gao como Ursa y Terry Chen como Jeong Jeong.

El reparto se amplía con nombres como Chin Han, Hoa Xuande, Justin Chien, Amanda Zhou, Crystal Yu, Kelemete Misipeka, Lourdes Faberes y Rekha Sharma.

El rodaje de la segunda temporada terminó en mayo de 2025, mientras que la tercera y última parte ya está en fase de posproducción (Netflix)

En la estructura interna de la producción, Albert Kim, quien ocupó el puesto de showrunner en la primera temporada, abandonó ese rol en abril de 2025.

Christine Boylan y Jabbar Raisani pasaron a liderar la serie como productores ejecutivos. Kim continúa vinculado como productor ejecutivo.

Según Deadline, Kim firmó un acuerdo para producir Percy Jackson and the Olympians tras la renovación de esa franquicia, mientras la saga de Aang se prepara para su desenlace en la tercera temporada.

El equipo de dirección de la primera entrega estuvo conformado por Michael Goi, Jabbar Raisani, Roseanne Liang y Jet Wilkinson.

La decisión de Netflix de producir la segunda y tercera temporadas de manera consecutiva respondió al éxito registrado tras el lanzamiento inicial.

La nueva temporada introduce a Miya Cech como Toph Beifong, la maestra tierra ciega, adoptando la icónica historia de "La Bandida Ciega" (Netflix)

La producción de la temporada final también concluyó, asegurando el cierre de la historia en línea con el desenlace de la animación original.

La introducción de Toph Beifong está prevista para el episodio seis de la nueva temporada, manteniendo la referencia al capítulo “La Bandida Ciega” de la serie animada. La interpretación de Miya Cech aportará una nueva dinámica al equipo central.

En palabras de la sinopsis oficial, Toph es presentada como una joven maestra de la tierra, audaz y directa, que desarrolló sus habilidades aprendiendo de los topos tejones bajo tierra.

Respecto al arco argumental de Zuko, continuará su camino hacia la redención, con posibilidades de que se adapten episodios reconocidos como “Zuko Solo”.

La historia también muestra a los protagonistas enfrentando desafíos internos en la ciudad de Ba Sing Se, donde encontrarán a los agentes Dai Li y otras amenazas del Reino Tierra.

La trama sigue la misión de Aang, Katara y Sokka hacia el Reino Tierra, en busca de alianza para enfrentar al Señor del Fuego Ozai (Netflix)

La segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang contará con la mayoría de los actores de la primera entrega y mantiene la presencia de personajes antagonistas y aliados del Avatar.

Netflix difundió un primer adelanto en diciembre de 2026, junto a imágenes inéditas del elenco en nuevos escenarios.

La serie se ambienta en un mundo dividido en cuatro naciones —Aire, Agua, Tierra y Fuego— donde el Avatar es el único capaz de dominar los cuatro elementos.