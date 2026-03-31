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Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Personas cercanas a la pareja comparten sus impresiones sobre la representación televisiva de la serie

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Algunos amigos íntimos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette dieron su opinión sobre Love Story. (Captura de video)
Algunos amigos íntimos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette dieron su opinión sobre Love Story. (Captura de video)

El final de temporada de la serie Love Story, emitido el 27 de marzo, ha reactivado la conversación en torno a la vida de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, así como las reacciones de personas cercanas a la pareja ante su representación en pantalla.

La producción ha acercado su historia a nuevas generaciones, lo que ha generado diversas opiniones entre quienes convivieron con ellos.

Un amigo de la pareja describió el fenómeno como inusual tras el interés renovado que ha surgido en torno a ambas figuras, especialmente entre audiencias jóvenes.

“Es surrealista. Después de 30 años, ver a la generación de nuestros hijos no solo descubrirlos, sino quedar tan fascinados por ellos y por lo que representaban”, dijo.

Dos personas, un hombre y una mujer, caminan tomados de la mano en una calle de la ciudad. El hombre viste un traje a rayas oscuro y la mujer un abrigo negro
La serie renovó el interés por la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. (Disney Plus)

El fallecimiento de John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette y Lauren Bessette el 16 de julio de 1999 continúa siendo un punto central en la memoria de su entorno cercano.

La recreación de estos hechos en la serie, particularmente en los episodios finales, ha generado incomodidad en algunos allegados. “Ellos no están aquí para defenderse”, señaló un confidente que rara vez ha hablado públicamente sobre la relación.

Algunas personas próximas al círculo del matrimonio han optado por no ver la serie, mientras que otras han preferido mantener sus opiniones en privado.

RoseMarie Terenzio, quien trabajó con Kennedy en la revista George, explicó que tras ver algunos fragmentos de la producción, no le pareció que se acercara a la realidad.

La exasistente de John F. Kennedy jr. aseguró que él y Michael Berman no son retratados con precisión. (Captura de video)
La exasistente de John F. Kennedy jr. aseguró que él y Michael Berman no son retratados con precisión. (Captura de video)

“Por lo que he visto, no los reconozco, incluso si es ficción. Ni siquiera a Michael Berman, que fue mi jefe durante dos años. Ese no es él en absoluto. John y Michael eran socios en igualdad de condiciones en George”.

En una línea similar, Matt Berman, exdirector creativo de la revista, señaló: “Es como si los imitaran, pero no siento que sean ellos, porque no tiene los millones de matices y peculiaridades de las dos personas que yo conocí“.

Y añadió: “Tomaron rasgos generales de los libros, pero creo que faltan las cosas que hacen que una persona sea ‘real’”.

Otro amigo destacó el contexto social de la década de 1990, comparándolo con la actualidad: “La gente dice que es una gran representación de los años noventa. No había teléfonos celulares. Había cierta libertad. Imaginen cómo serían perseguidos ahora. Realmente tenían una vida en Nueva York. No eran ‘celebridades’ con cirugías plásticas publicando selfies”.

Un amigo de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette destacó que tenían una muy normal en Nueva York. (Captura de video)
Un amigo de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette destacó que tenían una muy normal en Nueva York. (Captura de video)

Además, añadió críticas sobre la caracterización de algunos personajes: “Vi el tráiler y, incluso ahí, me molestó la forma en que se retrató a ciertas personas. Son estereotipos reduccionistas, sin considerar a las personas reales y complejas que los querían”.

El diseñador de interiores Guy Clark, amigo de Carolyn Bessette, indicó que siguió la serie como una obra de ficción, aunque expresó desacuerdo con partes específicas.

“La disfruté como teatro, hasta los episodios finales, el 8 y el 9. El episodio 8 fue horrible, porque era totalmente falso. Ella no se escondió durante un año. Yo estaba con ella constantemente. Íbamos a su departamento, salíamos a comer y también íbamos a George juntos”, indicó.

Clark también describió el impacto emocional del episodio final: “Cuando llegué al último episodio, lloré y temblé sin control, porque tuve que revivir el trauma otra vez”.

Guy Clark aseguró que lloró tras ver el final de 'Love Story', pues revivió ese desgarrador momento. (Captura de video)
Guy Clark aseguró que lloró tras ver el final de 'Love Story', pues revivió ese desgarrador momento. (Captura de video)

Desde la producción, el productor ejecutivo Brad Simpson explicó el enfoque adoptado para los episodios finales.

“El vuelo en avión fue algo de lo que hablamos bastante. Hubo muchas conversaciones sobre cómo manejarlo, incluso si debíamos mostrar el avión. No queríamos convertirlo en una experiencia frenética. Dedicamos mucho tiempo a desarrollar el cariño hacia estos personajes y a saber que esto iba a terminar así”, dijo.

A pesar de ello, algunas opiniones se mantienen críticas frente a la recreación de los últimos momentos. Un amigo cercano afirmó: “Por lo que he escuchado y leído, recrear los momentos finales es imprudente, de mal gusto y cruel para ambas familias”.

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