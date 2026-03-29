Corey Feldman lamentó haber sido excluido del homenaje a Rob Reiner en los premios Oscar

Corey Feldman expresó su malestar por la exclusión en el tributo a Rob Reiner durante la ceremonia de los Premios Oscar (REUTERS/Columbia Pictures)

Corey Feldman se pronunció sobre su exclusión del tributo que la ceremonia de los Premios Oscar rindió al fallecido director Rob Reiner, y admitió que la situación lo afectó personalmente, aunque evitó extenderse en sus sentimientos.

“Personalmente, se sintió un poco como una reunión familiar a la que no fui invitado, pero no vamos a usar este tiempo para hablar de mis sentimientos al respecto”, declaró el actor de 54 años en una entrevista publicada el viernes 27 de marzo por Entertainment Weekly.

En esa misma línea, añadió que, junto al resto del elenco, lamentó las circunstancias en que se produjo la muerte del cineasta.

“Estamos todos muy devastados porque las cosas ocurrieran como ocurrieron, perdiendo a Rob cuando todos pensábamos que se uniría a nosotros en algún momento de esta gira”, señaló, en referencia al relanzamiento teatral de Stand by Me, la película de Reiner de 1986, que regresa a las salas de cine en Estados Unidos para conmemorar su 40 aniversario.

“Todos hubiéramos querido poder despedirnos a nuestra manera. Desafortunadamente, eso no ocurrió. La mejor forma en que podemos despedirnos es honrándolo a él, a su trabajo y a su película a través de estas giras que estamos haciendo y estas entrevistas”, expresó a la revista.

"Quizás me molestó un poco el hecho de que nadie pudo hablar desde el corazón", expresó el actor a modo de crítica (Instagram/Corey Feldman)

En cuanto al momento específico de la gala, Feldman fue moderado en sus críticas.

“Creo que Jerry y Wil hicieron lo que tenía que hacerse. Fue un momento fugaz, así que no siento que me haya perdido demasiado. Personalmente, quizás me molestó un poco el hecho de que nadie pudo hablar desde el corazón“, comentó en la misma entrevista.

Y agregó: “Aunque lo hicieron de manera maravillosa, me hubiera gustado escuchar a Wil y a Jerry y a algunas otras personas de allí arriba”.

En la ceremonia, Billy Crystal encabezó el homenaje al cineasta y evocó su primera colaboración en 1975.

Luego fue acompañado en el escenario por Meg Ryan, Kathy Bates, Jerry O’Connell y Wil Wheaton, pero no por Corey Feldman, quien también protagonizó Stand by Me.

El homenaje reunió en el escenario a Meg Ryan, Kathy Bates, Jerry O’Connell y Wil Wheaton, pero no a Feldman, quien integró el elenco de "Stand by Me" (REUTERS/Mike Blake)

Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, fueron hallados muertos en su domicilio de California en diciembre de 2025. El director tenía 78 años y ella, 70.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de ambos fueron “múltiples heridas por fuerza cortante”, compatibles con heridas de arma blanca.

El hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. En febrero pasado se declaró inocente.

A la fecha, permanece detenido sin derecho a fianza y se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o bien a la pena de muerte en caso de ser condenado. Su próxima fecha en el tribunal está fijada para el 29 de abril de 2026.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado tras el doble homicidio ocurrido en su domicilio de California (Instagram/@michelereiner)

La reunión del elenco de “Stand by Me” por sus 40 años

En paralelo al relanzamiento del filme, los tres actores infantiles de Stand by Me —Wil Wheaton, Jerry O’Connell y Corey Feldman— se reunieron como adultos por primera vez en cuatro décadas para emprender una gira nacional de celebración, y describieron el reencuentro como instantáneo e inevitable.

“Somos tres tipos que compartimos algo. Cada uno de nosotros tiene dos personas en este mundo con las que puede hablar de ciertas cosas, y son los dos que están aquí”, señaló Wheaton en una videollamada conjunta recogida por EW.

“Es una bendición, todos estos años después, tener esto y tener este tiempo juntos para celebrar la película”, añadió el actor, quien interpretó al protagonista Gordie Lachance.

“No tardó un minuto, ni una hora; fue instantáneo. Era como si nunca nos hubiéramos ido. Como si nunca hubiéramos abandonado el rodaje”, describió Wheaton ante el mismo medio.

O’Connell, por su parte, se mostró igualmente sorprendido: “No puedo creer que hayan pasado 40 años”.

El recuerdo de River Phoenix y la inesperada muerte de Rob Reiner aportaron una tristeza agridulce en la gira de celebración del 40º aniversario de "Stand by Me" (Columbia Pictures)

La celebración, sin embargo, está teñida de una “tristeza agridulce”, en palabras de Feldman, por la ausencia de River Phoenix, quien interpretó a Chris Chambers en el filme y murió en 1993 a los 23 años a causa de una sobredosis.

“Ojalá pudiera ser parte de esto. La diversión que estaríamos teniendo en estas giras si fuéramos los cuatro es incalculable”, lamentó el actor ante EW, señalando además la ironía de que el personaje de Phoenix en la película también muere joven.

La muerte de Rob Reiner añadió otro motivo de dolor a un reencuentro que, no obstante, sirvió de sostén emocional para el elenco.

“¿Cuánto agradecemos que los tres nos tuviéramos el uno al otro tras el fallecimiento de Rob y Michele? No tuvimos que afrontar el duelo solos“, expresó O’Connell.

Wheaton coincidió, afirmando que el reencuentro “suavizó el golpe” al enterarse de manera tan inesperada y terrible de la pérdida del director.