“Siempre a tu lado”: La forma en la que Rob Reiner protegió a los protagonistas adolescentes en el set

A cuarenta años de la cinta, el elenco principal recordó la gran labor de Rob Reiner que los unió en el set. (Créditos: Captura de video. REUTERS)

Cuarenta años después del estreno de Siempre a tu lado (Stand by Me), sus protagonistas —Corey Feldman, Jerry O’Connell y Wil Wheaton— siguen encontrando en la película un punto de unión, memoria y afecto mutuo.

Mientras recorren distintas ciudades de Estados Unidos en una gira especial por el aniversario, los actores reviven la experiencia de un rodaje que marcó sus vidas.

Y en el centro de esos recuerdos aparece una figura crucial: Rob Reiner, el director que, según cuentan, no solo moldeó sus interpretaciones, sino que los cuidó con una sensibilidad poco común en la industria.

Rob Reiner fue una pieza clave para que los protagonistas lograran su objetivo. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Wheaton, quien dio vida a Gordie Lachance, recuerda que llegó al set con un sentido casi reverencial hacia el material original. “Leí la novela apenas me eligieron, y me encantó. La película suaviza el tono oscuro del texto de Stephen King, pero conserva su corazón”, explicó.

Con solo 13 años, sentía que la adaptación era “trabajo serio”, una oportunidad que debía honrar. Ese peso, sin embargo, nunca se volvió presión gracias a Reiner. “Me sentí protegido, amado y validado por Rob todos los días”, dijo.

Incluso décadas después, Wil Wheaton aseguró que ha trabajado en sets donde directores transmiten que un actor “tiene suerte de estar ahí”. Pero Reiner hizo lo contrario.

“Nos apuntaba en la dirección correcta y nos dejaba existir y relacionarnos de forma natural. Cuando nos desviábamos, nos guiaba con suavidad”, dijo. Aquella sensación de estar haciendo algo especial —y de hacerlo juntos— permanece como su recuerdo más fuerte del verano de 1985.

Wil Wheaton aseguró que la dirección de Rob Reiner los hizo conectar de forma natural. (Captura de video)

Para Corey Feldman, Cuenta conmigo representó su primer gran reto interpretativo. Hasta entonces, había trabajado mayormente interpretando variaciones de sí mismo; con Teddy Duchamp, sin embargo, encontró un personaje complejo, con una psicología que requería trabajo interno.

“Fue la primera vez que hice desarrollo real de personaje”, dijo. Y nuevamente, Reiner fue clave.

El director no solo los orientó frente a la cámara, sino que creó un entorno previo al rodaje diseñado para que los cuatro jóvenes construyeran un vínculo auténtico.

“Nos tuvo semanas antes haciendo ejercicios de actuación, juegos de espejo, improvisaciones. Nos ayudó a entendernos como actores y como personas”, recordó Feldman.

Corey Feldman recordó cómo conectó con sus compañeros previo a la grabación. (Captura de video)

Esa convivencia temprana tejió la química que hoy define a la película. “Éramos cuatro chicos de la misma edad, viviendo juntos ese verano. Esa espontaneidad es la esencia del film.”

Jerry O’Connell, por su parte, guarda un recuerdo particularmente íntimo de Reiner. Era, admite, “un niño hiperactivo”, acostumbrado a que los adultos lo mandaran callar.

El primer día de rodaje, tras terminar una escena, improvisó en personaje, temiendo que el director lo reprendiera. “Lo escuché gritar mi nombre y pensé: ‘Ya está, otra vez’. Pero en cambio dijo: ‘Más de eso, Jerry. Sigue. Ve más lejos’”, recordó.

Jerry O’Connell admitió que Rob Reiner jamás lo regañó por su gran energía en el set. (Captura de video)

Ese gesto marcó un antes y un después. “Mi vida cambió por completo en ese momento”, confesó. Bob Reiner lo había visto y validado como ningún otro adulto.

Con el tiempo, el actor entendió que el director los eligió porque realmente eran sus personajes: Feldman tenía la intensidad de Teddy; Wheaton, la sensibilidad de Gordie; River Phoenix, la nobleza de Chris; y él, la espontaneidad de Vern.

La ausencia de Phoenix —fallecido en 1993— se siente con especial fuerza durante esta gira. Los tres actores coincidieron en la necesidad de homenajearlo. “Queremos reservarlo para el show, pero tenemos una manera de honrarlo”, adelantó O’Connell.

El elenco de "Siempre a tu lado" homenajeará a River Phoenix. (Captura de video)

Wheaton destacó que los tres pensaron en él sin ponerse de acuerdo: prueba de cuánto permanece su presencia en el recuerdo colectivo. Estos encuentros, para Feldman, tienen un significado profundo: “Poder mirarnos como hombres y saber que sobrevivimos es casi un milagro”.

A cuatro décadas del rodaje, los tres conservan el respeto y el cariño que Reiner cultivó en aquel set de verano.