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La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

El actor detrás de Arthur Morgan revela cómo la visión creativa de Rockstar Games y la protección de sus franquicias dificultan una adaptación a la pantalla grande, pese al éxito de otras sagas

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La postura de Rockstar Games sobre una película de Red Dead Redemption 2 frena las expectativas de adaptación en Hollywood (YouTube: PlayStation España)

La firmeza de la compañía ante el interés de la industria y la comunidad genera tensiones en el debate sobre el futuro de sus historias. La posibilidad de una adaptación a imagen real de Red Dead Redemption 2 reavivó las discusiones entre fanáticos y analistas, especialmente tras las declaraciones de Roger Clark, el actor de doblaje de Arthur Morgan.

En una entrevista exclusiva concedida al medio especializado Collider durante la MegaCon de Orlando, Clark expuso la postura de Rockstar Games sobre la transformación de su famoso videojuego en serie o película.

Clark sostuvo que, aunque el interés por llevar la historia a la pantalla es alto, la compañía prioriza mantener el control creativo de sus franquicias y rechazó propuestas para ceder los derechos. Según el intérprete, adaptar la extensión emocional y argumental del juego supondría un reto poco común, ya que considera que solo la experiencia interactiva puede transmitir cabalmente las más de 100 horas que ofrece Red Dead Redemption 2.

Roger Clark explicó que la
Roger Clark explicó que la compañía prioriza mantener el control creativo de sus historias frente al interés de estudios y fanáticos (ROCKSTAR/Europa Press)

El reconocimiento internacional del videojuego, junto con el reciente éxito de adaptaciones como The Last of Us y Fallout, despertó la esperanza de ver una versión a imagen real. Sin embargo, al ser consultado por Collider, Clark detalló la política interna de Rockstar Games: “Durante mis cinco años colaborando con Rockstar, siempre decían: ‘no hacemos series ni películas; hacemos videojuegos’. Les ofrecieron adaptaciones, pero nunca les convenció perder el control. Quieren a sus franquicias y las protegen”.

Clark consideró poco probable que la compañía modifique este enfoque a corto plazo y, desde su perspectiva, esta estrategia resulta lógica para proteger la obra desde una visión creativa: “No lo descartaría por completo, pero tras mi experiencia allí, sería demasiado optimista pensar que cambiarán pronto”, aseguró.

Explicó también que esta decisión puede decepcionar a quienes desearían ver la historia de Arthur Morgan llevada a otro formato: “Por ellos, es la mejor forma de resguardar lo que crearon, aunque sé que eso puede decepcionar a algunos”, indicó Clark en diálogo con Collider.

El vínculo entre los fanáticos y la historia de Arthur Morgan

La dificultad de trasladar a
La dificultad de trasladar a imagen real más de 100 horas de narrativa interactiva representa un reto para futuras adaptaciones de Red Dead Redemption 2

El fenómeno de Red Dead Redemption 2 y su personaje central trascienden el videojuego. Clark relató a Collider cómo la figura de Arthur Morgan marcó su vida y la de sus seguidores: “Arthur estará conmigo el resto de mi vida”, confesó el actor, visiblemente impresionado por el apoyo de la comunidad.

Durante la convención, Clark escuchó historias personales de fans, como el caso de una pareja que se conoció por internet y lleva 6 meses junta, y el de un hombre que intentó llamar Lenny a su hijo como homenaje a un personaje del juego.

Finalmente, la pareja tuvo una niña, a quien llamaron Lenora, pero apodaron Lenny; al descubrir el origen del nombre, la esposa prohibió al padre elegir el siguiente. “Lenora es un nombre bonito, no me siento mal por la niña”, añadió Clark.

Red Dead Redemption 2 continúa
Red Dead Redemption 2 continúa siendo un fenómeno cultural desde 2018 por el impacto de Arthur Morgan y la profundidad de su trama en el videojuego

El actor también contó que muchos aficionados le transmitieron lo significativo que fue Arthur Morgan para ellos, llegando incluso a inspirar decisiones personales como la elección de nombres en sus familias.

La perdurabilidad de Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018 y aún vigente, confirma el profundo impacto de la narrativa y los personajes entre quienes disfrutan de este universo ambientado en el lejano oeste.

Rockstar Games ante la presión por una adaptación

Mientras otras franquicias aceptaron propuestas audiovisuales, Rockstar Games prefirió salvaguardar la integridad artística de Red Dead Redemption 2. Como concluyó Clark para Collider, la postura es resultado de años de una política de protección de sus creaciones.

La comunidad de jugadores mantiene
La comunidad de jugadores mantiene la esperanza de ver una adaptación audiovisual, aunque el cambio de política de Rockstar no parece inminente

Por ahora, aunque la esperanza de una producción para cine o televisión se mantiene viva entre los aficionados, todo indica que cualquier cambio en este criterio por parte de la compañía podría demorarse más de lo que muchos anhelan.

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