Frío, cansancio y viento: así fue cómo se grabó la escena más famosa de ‘Titanic’

Danny Nucci reveló lo que no se vio detrás de la escena más recordada de la película. (Captura de video)

A casi tres décadas del estreno de Titanic, Danny Nucci, quien interpretó a Fabrizio De Rossi —mejor amigo del personaje de Leonardo DiCaprio—, ofreció detalles sobre las condiciones de rodaje de una de las escenas más reconocidas de la película, así como su experiencia trabajando con DiCaprio y Kate Winslet.

En una entrevista con The Daily Mail, Nucci describió como exigente el proceso de filmación de la escena en la proa del barco, conocida por la frase “Soy el rey del mundo”.

De acuerdo con su testimonio, la grabación se realizó en febrero, en condiciones de bajas temperaturas, con viento constante y jornadas prolongadas.

“Estábamos fatal porque hacía frío. Era febrero. Hacía frío. Soplaba viento allá arriba. Teníamos hambre, estábamos cansados. Y entonces, en cuanto dijeron ‘¡Acción!’, Leo y yo actuamos como si fuera el mejor día de nuestras vidas", dijo.

Danny Nucci aseguró que debían tener una buena actitud frente a la cámara pese a estar cansados y con hambre. (Captura de video)

La secuencia muestra a los personajes de Jack Dawson y Fabrizio De Rossi al inicio de su travesía, en un momento que representa expectativas sobre su llegada a Estados Unidos.

En la escena, ambos observan el horizonte mientras intercambian comentarios sobre su destino, antes de que el personaje interpretado por DiCaprio pronuncie la línea que se convirtió en uno de los elementos más recordados del filme.

Según Danny Nucci, la percepción del público sobre la escena contrasta con las condiciones reales en las que fue filmada. Indicó que, pese a las dificultades, los actores mantenían la energía necesaria durante cada toma.

En relación con su experiencia con Leonardo DiCaprio, Nucci comentó que han coincidido en distintas ocasiones desde el rodaje y que retoman la comunicación con naturalidad.

Danny Nucci reveló que pese a los años, mantiene contacto con Leonardo DiCaprio. (REUTERS/Carlos Barria)

“Me lo he encontrado un par de veces, Es como si retomáramos la conversación justo donde la dejamos... Nos ponemos al día un poco. Nos reímos el uno del otro, del hecho de que hemos envejecido, y luego, ya sabes, cada uno sigue su camino. Es una persona encantadora, un ser humano increíble”, señaló.

Sobre Kate Winslet, señaló que su carga de trabajo durante la filmación fue considerable, debido a su participación en gran parte de las escenas. Indicó que las jornadas incluían trabajo nocturno durante seis días a la semana, lo que implicaba un ritmo constante para el elenco.

“Estaba agotada. En esencia, estaba en casi todas las escenas. Trabajábamos de noche y seis días a la semana. El horario es lo más duro para ella, al igual que para todos los actores, pero fue una profesional y una campeona”, comentó.

Las largas jornadas de rodaje se hicieron más llevaderas gracias al sorprendente talento cómico de Winslet: un acento típico de las chicas del Valle de San Fernando.

Danny Nucci aseguró que trabajar con Kate Winslet era muy divertido. (Captura de video)

“Lo que más me gustaba de trabajar con ella era que la hacía hablarme como una chica superficial. Habla con un sofisticado acento británico. Y me encanta cuando entra en un estado de shock, como diciendo: ‘¡Oh, Dios mío, maldita sea!’. Eso es divertidísimo, divertidísimo!“, expresó.

Por si fuera poco, Danny Nucci contó detalles sobre un incidente ocurrido durante la producción en Nueva Escocia, donde parte del equipo fue hospitalizado tras ingerir alimentos contaminados con una sustancia alucinógena.

Nucci señaló que no se encontraba en el set en ese momento, pero tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de integrantes del equipo.

Supuestamente, un bromista mezcló la droga alucinógena ilegal PCP en la sopa de almejas que se sirvió al elenco y al equipo, 80 de los cuales terminaron en el hospital. Según el actor, los trabajadores sabían que les habían administrado alguna sustancia debido a su experiencia previa con alucinógenos.

Varios integrantes del equipo tuvieron que ir al hospital tras consumir sopa de almejas mezclada con droga. (Captura de video)

Mientras que ellos decidieron relajarse y esperar a que pasara lo que pasara, los miembros de la tripulación que nunca habían experimentado con psicodélicos fueron los que “realmente se asustaron”.

“No voy a mencionar nombres, pero algunos de ellos ya habían tenido experiencia con drogas psicotrópicas, así que sabían lo que era y decían: ‘Ah, ya sé lo que es esto’. Pero las personas que nunca habían tenido ningún tipo de experiencia con alucinógenos estaban realmente asustadas”, recordó.

En la actualidad, Danny Nucci sigue siendo un actor en activo, ha participado en series como The Fosters, Crimson Tide y la serie animada de Amazon The Chosen Adventurers.