El creador de “El Juego del Calamar” habló de su próximo proyecto y aseguró que será “más brutal”

Hwang Dong-Hyuk presenta KO Club como una película que explora el conflicto generacional con extrema violencia, superando lo visto en El juego del calamar (REUTERS)

Hwang Dong-Hyuk, responsable de El juego del calamar, adelantó en los Asian Film Awards de Hong Kong que su nueva película, KO Club, será aún más violenta que su serie anterior y profundizará en los conflictos generacionales, tomando como punto de partida un ensayo del escritor y semiólogo italiano Umberto Eco.

El cineasta explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que este proyecto supone un cambio hacia la pantalla grande tras su paso por el streaming internacional. KO Club transportará la desigualdad social a un futuro próximo, con un argumento centrado en el choque entre jóvenes y adultos mayores, y plantea elevar la brutalidad narrativa.

Dong-Hyuk, inspirado por Umberto Eco, expone un escenario donde los ancianos son perseguidos, reflejando el resentimiento entre generaciones.

Por qué KO Club llevará la violencia generacional al cine

El nuevo proyecto del director surcoreano plantea superar la violencia mostrada en El juego del calamar mediante una trama ambientada en un futuro cercano, en el que los jóvenes, presionados por la carga fiscal y la falta de oportunidades, se enfrentan a una generación mayor que retiene el poder económico y político.

El director sostiene que la película buscará abordar el conflicto generacional, desarrollando una crítica social en escenas más intensas que lo presentado anteriormente.

KO Club, la nueva película inspirada en Umberto Eco, retrata un futuro cercano marcado por la lucha entre jóvenes y adultos mayores por el control social y económico (REUTERS)

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Dong-Hyuk remarcó: “Se basa en el ensayo de Umberto Eco y, básicamente, trata sobre matar ancianos. Es una historia sobre el conflicto entre generaciones, ambientada en un futuro cercano, no muy alejado de nuestra época actual”.

La tensión intergeneracional, según explicó el cineasta, se observa en distintas regiones del mundo, con particular énfasis en Asia Oriental, donde los jóvenes enfrentan una pesada carga impositiva por el mantenimiento de los mayores, quienes siguen controlando la riqueza y las decisiones políticas.

Como ejemplo internacional, citó el Brexit, decisión política del Reino Unido donde el voto de los adultos mayores influyó de forma determinante en las oportunidades futuras de los jóvenes, revelando una ruptura generacional.

El salto del streaming a la gran pantalla

Consultado sobre el momento de producción de KO Club, informó que está por concluir el guion y ya inició la selección de actores. “Comenzaremos la preproducción en los últimos meses del año y probablemente el rodaje empiece entre marzo y mayo del próximo año”, detalló, y subrayó que el film tendrá un enfoque más compacto y personal respecto al formato seriado.

El creador de El juego del calamar avanza en KO Club con la intención de trasladar su mirada autoral del streaming al cine, apostando por una experiencia más íntima (Netflix)

Al comparar sus dos proyectos más destacados afirmó que “finalmente he expresado todas mis ideas sobre El juego del calamar”, y explicó que ahora apuesta por una narrativa que aprovecha la duración del largometraje para profundizar en los temas, a diferencia del ritmo del streaming: “Ahora intento ir más despacio, pensar con más profundidad y disfrutar realmente el proceso de escribir esta película”.

El director puntualizó su objetivo: que el público viva una experiencia poderosa en la sala de cine. “Quiero que esta película se vea en la pantalla grande, no en un teléfono inteligente”, enfatizó, apuntando a potenciar el impacto visual y narrativo, tomando elementos ya existentes en su trabajo previo para llevarlos aún más lejos en el cine.

Hwang Dong-Hyuk y el debate sobre el poder del cine

Al referirse al impacto social de su película Silenced, Dong-Hyuk recordó cómo la obra contribuyó a impulsar cambios legales en Corea del Sur. “Había algo muy tangible que podíamos cambiar. Podíamos perseguir a esos desgraciados y llevarlos ante la justicia”, destacó sobre el caso real que inspiró el film.

En cuanto a temas de desigualdad y capitalismo reflejados en El juego del calamar, el director advirtió: “Necesitamos reordenar por completo nuestra forma de vida y el funcionamiento del mundo”.

Hwang Dong-Hyuk destacó el poder del cine para provocar cambios sociales, recordando el impacto de Silenced en la justicia surcoreana y el debate sobre desigualdad (REUTERS)

Dong-Hyuk ve al cine como una herramienta para abrir debates sobre justicia social: “Se pueden abordar esos problemas, y los cineastas deberían hacerlo, y quizás con el tiempo, a medida que insistimos, la necesidad de cambio irá calando en la gente”.

Influencias y referentes en la filmografía de Hwang Dong-Hyuk

El director reconoció la influencia de varios títulos clave del cine coreano en su carrera. Citó el filme Navidad en agosto de Hur Jin-Ho, resaltando la interpretación de Shim Eun-Ha. Sobre Green Fish de Lee Chang-Dong, afirmó: “Su cambio de rumbo profesional me dio el valor para intentarlo”.

Un referente fundamental para Dong-Hyuk es Oldboy, obra pionera del cine coreano en Occidente. “Esa película me llenó de orgullo de una forma nueva... me dio un nuevo tipo de valentía: la idea de que quizás yo, como cineasta coreano, podría crear algo que fuera considerado grandioso en todo el mundo”, compartió a The Hollywood Reporter.

En la actualidad, sostiene que la perseverancia en escribir historias complejas permite mantener viva la expectativa de una transformación social y cambios en la industria cinematográfica.