RM, líder de BTS, sufrió una lesión antes del esperado concierto: ¿podrá participar?

La banda lanzará su esperado álbum de 14 canciones el 20 de marzo y ofrecerá un concierto en vivo transmitido por Netflix

El líder de BTS, RM, sufrió una lesión en el tobillo dos días antes del esperado concierto de regreso del grupo, BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, que tendrá lugar este sábado 21 de marzo en la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl. La noticia fue confirmada por BigHit Music a través de un comunicado oficial que sorprendió a los millones de fans del grupo instantes después del lanzamiento del nuevo álbum.

Según la agencia, RM se lesionó durante los ensayos realizados el 19 de marzo y fue trasladado inmediatamente a un hospital para una evaluación médica. El diagnóstico fue “un esguince del navicular accesorio, un desgarro parcial de ligamento y una contusión del astrágalo”, lesiones que implican daño ligamentario e inflamación. Como recomendación médica, RM deberá llevar un yeso y limitar sus movimientos por un mínimo de dos semanas.

“Mientras RM expresó un firme compromiso de ofrecer una actuación de alta calidad en este escenario simbólico de regreso en Gwanghwamun, la compañía, en estrecha consulta con el artista, decidió priorizar la opinión médica para prevenir cualquier esfuerzo adicional sobre su lesión”, declaró BigHit Music. Como resultado, el rapero sí estará presente en el evento, pero su participación en el escenario, sobre todo en las coreografías, será limitada.

RM explicó a sus fans que la lesión “no es grave”, pero que no podrá actuar como quisiera. (BIGHIT Music)

Lo que dijo RM sobre su lesión

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse para celebrar el lanzamiento de su quinto álbum, ARIRANG, RM se dirigió a sus fans para explicar la situación. “Tengo que decir algo un poco triste. Hace unos minutos salió un aviso... Estuvimos practicando para nuestro concierto y me esforcé mucho, pero ese día me lesioné el tobillo. Esta vez, practiqué mucho el baile, pero ahora no puedo hacer la coreografía como quisiera”, compartió el rapero.

RM agregó: “Sin embargo, estaré en el escenario para verlos, cantaré y animaré a todos, y me esforzaré para recuperarme para el concierto. Por favor, no se preocupen, porque no es algo grave, así que espero que esperen con ilusión la performance que preparamos”.

Sus compañeros también se refirieron a la situación. “RM se esforzó muchísimo, y esto no era algo que esperábamos en absoluto. Todos nos sorprendimos, queríamos dar una gran sorpresa…”, comentó J-Hope.

J-Hope destacó que RM “se esforzó muchísimo” durante los ensayos previos al concierto.(BIGHIT Music)

Taehyung señaló: “Estoy muy triste, y creo que RM es el que más triste está de todos. Hay muchos fans que esperaron este álbum, igual que nosotros y todos los demás. Estaban esperando ver a los siete juntos en el escenario, pero creo que RM es quien más afectado está”.

El líder de la boyband además agregó que va a priorizar su recuperación para lograr llegar en plena forma física al inicio del ARIRANG World Tour, que comienza en Goyang el 9 de abril.

El multitudinario show de BTS

El concierto ARIRANG, programado para este sábado a las 20:00 KST, será un evento al aire libre gratuito en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Corea del Sur, frente al histórico Palacio Gyeongbokgung. Se espera la asistencia de hasta 260,000 personas en la explanada entre Gwanghwamun y City Hall, lo que lo convierte en el concierto público más grande de la historia del país. Además, la presentación será transmitida globalmente y de manera exclusiva en Netflix.

El show se realizará frente al Palacio Gyeongbokgung, un sitio histórico del siglo XIV en Seúl (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Este espectáculo en vivo marca la primera actuación de BTS como grupo completo desde el inicio del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, completado en junio de 2025.

El show servirá como presentación de ARIRANG, el quinto álbum de estudio en coreano de la banda, su primer disco grupal desde BE en noviembre de 2020, luego de casi cuatro años de hiatus. La obra incluye 14 canciones y su título hace referencia a una de las canciones folclóricas más emblemáticas de Corea, conocida por expresar sentimientos de añoranza y separación.