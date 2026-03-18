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‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

La nueva producción contará con ocho episodios y presentará una versión actualizada del clásico animado Scooby-Doo.

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El live-action de ‘Scooby-Doo’
El live-action de ‘Scooby-Doo’ ha confirmado al resto de su elenco principal.

Netflix avanza en la producción de una nueva serie de acción real basada en la franquicia de Scooby-Doo, al confirmar a los actores que interpretarán a los integrantes principales de Misterios S.A.

De acuerdo con información difundida por Variety, el elenco estará encabezado por Maxwell Jenkins en el papel de Fred Jones, acompañado por Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers y Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley. A ellos se suma Mckenna Grace, quien previamente había sido anunciada como Daphne.

La plataforma de streaming dio luz verde al proyecto en marzo de 2025 con un encargo inicial de ocho episodios. La serie, aún sin título oficial, es descrita como una reinterpretación contemporánea del popular programa animado que ha tenido múltiples versiones desde su creación.

Según la sinopsis oficial, la historia se sitúa durante el último verano en un campamento, donde Shaggy y Daphne se ven involucrados en un misterio relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un crimen de carácter sobrenatural.

La nueva serie de Scooby-Doo
La nueva serie de Scooby-Doo abordará los años previos a que el grupo se forme. (Captura de video)

A partir de ese punto, ambos personajes se unen a Velma, descrita como una joven con enfoque científico, y a Freddy, un nuevo estudiante. El grupo se propone resolver el caso mientras enfrenta una serie de eventos que los vinculan con secretos personales.

El proyecto marca un nuevo trabajo de Maxwell Jenkins con Netflix, tras su participación en la serie Lost in Space, que contó con tres temporadas. El actor también formó parte de Sense8 y ha intervenido en producciones televisivas como Reacher y Dear Edward, así como en la película Joe Bell.

Por su parte, Tanner Hagen ha participado en series como The Pitt y Lawmen: Bass Reeves. En cine, se prevé su aparición en el largometraje The Man Who Changed the World.

Además de su trabajo como actor, Hagen ha desarrollado actividades en música y danza, incluyendo su participación en el grupo FuturePop.

Tanner Hagen será Shaggy en
Tanner Hagen será Shaggy en la nueva serie de Netflix sobre Scooby Doo. (Instagram)

Abby Ryder Fortson, en tanto, ha tenido presencia reciente en la primera temporada de The Pitt, donde interpretó a Kristi Wheeler. En etapas anteriores de su carrera, apareció en The Mindy Project.

También cuenta con créditos en producciones como Transparent y Tales From the Loop. En cine, es reconocida por su participación en las películas Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, así como en Are You There God? It’s Me, Margaret.

La serie contará con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como guionistas y showrunners. Ambos también participarán como productores ejecutivos junto a André Nemec y Jeff Pinkner bajo el sello Midnight Radio.

A su vez, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman estarán a cargo de la producción ejecutiva a través de Berlanti Productions. El primer episodio será dirigido por Toby Haynes. La producción corre a cargo de Warner Bros. Television.

Este proyecto se suma a otras adaptaciones en acción real de la franquicia. Entre ellas destaca la película Scooby-Doo, protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini.

La primera película en live-action
La primera película en live-action de "Scooby-Doo" recaudó más de 250 millones de dólares en todo el mundo.(IMDB)

La cinta obtuvo una recaudación superior a los 250 millones de dólares a nivel mundial. Su secuela, Scooby-Doo: Monsters Unleashed, se estrenó en 2004 y alcanzó más de 180 millones de dólares en taquilla.

Además, la franquicia ha tenido presencia constante en producciones animadas desde su debut a finales de la década de 1960, con múltiples series y películas que han ampliado el universo narrativo del grupo.

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