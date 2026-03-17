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Teyana Taylor aseguró que un guardia de seguridad la empujó durante los Premios Oscar: “No tolero la falta de respeto”

La actriz fue empujada por un guardia de seguridad durante la ceremonia y enfrentó al hombre frente a otros invitados

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Teyana Taylor denunció contacto
Teyana Taylor denunció contacto físico no deseado durante los Premios Oscar. (REUTERS. Captura de vidfeo)

Durante la ceremonia de la 98.ª edición de los Premios de la Academia, Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto por su participación en One Battle After Another, protagonizó un incidente con un hombre que, según explicó, la empujó durante la celebración de los premios.

En un video viral compartido en redes sociales, la actriz se dirige a un hombre entre la multitud y le indica: “Eres un hombre que pone las manos sobre una mujer”, agregando en repetidas ocasiones que su comportamiento es “muy grosero”.

Incluso, a una persona cercana le comentó que “literalmente me empujó” y que “casi empuja” a otra mujer.

La actriz también señaló que el contacto ocurrió mientras otros asistentes disfrutaban del evento: “Todos se están divirtiendo, pero cuando me empujas, es otra historia. No me toques, no me empujes”, dijo a otra mujer en el lugar.

Teyana Taylor confrontó a un
Teyana Taylor confrontó a un guardia de seguridad que la empujó en los Premios Oscar. (Captura de video)

Según un testigo que habló con Variety, el incidente tuvo lugar luego de que la película One Battle After Another recibiera el Oscar a mejor película. En lugar de realizar la foto grupal de la producción en el escenario inmediatamente, el equipo planeaba tomar la fotografía directamente sobre la plataforma del Dolby Theatre.

El testigo indicó que los productores Pam Abdy y Mike DeLuca tuvieron dificultades para subir al escenario, por lo que Teyana Taylor descendió para ayudar a Abdy.

Al intentar regresar al escenario, un guardia de seguridad les bloqueó el paso y puso las manos sobre Taylor. El testigo agregó que el guardia afirmó: “Me debes una disculpa”, lo que generó la reacción de la actriz.

En un comunicado enviado a Variety, la empresa de seguridad Security Industry Specialists, Inc. se pronunció ante el incidente.

La empresa de seguridad se
La empresa de seguridad se disculpó por el incidente con Teyana Taylor. (Captura de video)

“Nuestro personal estaba trabajando para manejar un área con gran concentración de personas y garantizar la seguridad de todos los invitados. Durante esa interacción hubo contacto incidental y lamentamos que la situación escalara”, expresaron.

Y añadieron: “Esto no refleja el estándar de profesionalismo que esperamos de nuestro equipo y hemos abordado el asunto internamente para evitar que situaciones similares se repitan”.

Posteriormente, Teyana Taylor declaró a TMZ que el hombre era un guardia de seguridad y que la situación estaba “resuelta”.

Teyana Taylor admitió que está
Teyana Taylor admitió que está no sigue molesta con la situación. (REUTERS/Danny Moloshok)

“La seguridad estaba manejando muchas cosas. Siempre hay algún incidente, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse. La primera reacción de la gente es asumir cosas, pero al final del día no tolero la falta de respeto, especialmente cuando no es provocada ni justificada”, afirmó.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también emitió un comunicado respecto a la situación y aseguraron que “Teyana ha sido ejemplar en todo momento, mostrando apoyo y disposición hacia la comunidad”.

“La experiencia de cada invitado es nuestra responsabilidad. Hemos dejado claro que este comportamiento no es aceptable y agradecemos a Teyana por su actitud durante el evento. Estamos tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, indicaron.

Los premios Oscar destacaron el
Los premios Oscar destacaron el impecable comportamiento de Teyana Taylor. (REUTERS/Danny Moloshok)

En cuanto a los resultados de la noche, Taylor no ganó el premio a mejor actriz de reparto, el cual fue otorgado a Amy Madigan por su trabajo en Weapons.

Sin embargo, One Battle After Another fue la película más premiada de la ceremonia, obteniendo seis estatuillas, incluyendo mejor película, mejor director, mejor reparto, mejor guion adaptado, mejor edición y mejor actor de reparto para Sean Penn.

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