Quién es Gautam Adani, el multimillonario indio que apuesta a un megaproyecto de exportación de GNL en Argentina

El conglomerado de Adani ha comenzado a expandirse comercialmente en Argentina.

Esta semana trascendió que la compañía de origen indio Adani Ports compró el 51% de Meridian Transportes Marítimos, una empresa argentina que opera en el millonario negocio portuario local.

Detrás de estas negociaciones está presente la figura del magnate indio Gautam Adani, uno de los hombres más ricos del mundo, que a través de Meridian y su contribución logística clave participará en Southern Energy (SESA), el primer gran proyecto de exportación de GNL desde la Argentina.

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Tal como adelantó Infobae, la adquisición se completaría en un plazo de cuatro meses, según la notificación regulatoria que presentó la compañía ante BSE Limited y National Stock Exchange de India. En tanto, la operación se pagará íntegramente en efectivo mediante la transferencia de 510.000 acciones ordinarias de Clase A que representan el 51% del capital social de Meridian, según el documento presentado por Adani Ports ante los reguladores bursátiles de India. La empresa también informó que la transacción no es entre partes relacionadas y no requiere aprobaciones regulatorias.

¿Quién es Gautam Adani?

El presidente y fundador del Grupo Adani tiene una fortuna estimada en USD 89.400 millones según el índice Forbes 2026. El conglomerado es uno de los mayores imperios empresariales de India, con inversiones en puertos, aeropuertos y centrales eléctricas, hasta fábricas de cemento y empresas de comunicación. Adani aparece como la segunda persona más rica de su país -detrás de Mukesh Ambani de Reliance Industries- y la tercera fortuna de Asia, donde lidera el taiwanés Jensen Huang (CEO de Nvidia). Adani ocupa el puesto 23 entre las mayores fortunas del mundo.

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Gautam Shantilal Adani protagonizó en los últimos años una de las mayores carreras de incremento de fortuna y también consiguió rehacerse de enormes pérdidas en el mundo empresarial en 2023.

Casado y padre de dos hijos, la trayectoria del fundador y presidente del Grupo Adani refleja el auge de los conglomerados privados en la economía india, y también de la influencia de su relación cercana con el más alto estamento político de su país, no exento de polémica por haberse beneficiado con importantes contratos oficiales.

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La historia de éxito de Adani es también un retrato de los vínculos entre poder económico y Estado en la India contemporánea

Nacido el 24 de junio de 1962 en una familia humilde de Guvarat, Adani creció en un entorno marcado por el trabajo textil de su padre y la convivencia junto a siete hermanos. A los 18 años, se trasladó a Mumbai para aprender el oficio de pulidor de diamantes, antes de asociarse con su hermano mayor en una pequeña empresa de plásticos. Entonces enfrentó restricciones gubernamentales para importar materia prima, hasta que en 1985 un cambio regulatorio le permitió ingresar al comercio internacional, lo que describiría como el primer gran giro de su vida profesional.

“Ser emprendedor es el trabajo de mis sueños, ya que pone a prueba la tenacidad. Jamás podría recibir órdenes de nadie”, es una de las frases de cabecera de Adani, según cita Forbes.

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La carrera de Adani tomó impulso en 1994, al adjudicarse la gestión del puerto de Mundra. Un año después, apostó todo al sector portuario, sentando las bases del actual Grupo Adani, que hoy opera en energía, infraestructura, minería y logística. La expansión fue posible en parte por su cercanía al entonces ministro principal de Guvarat, Narendra Modi, quien en 2001 le otorgó derechos exclusivos sobre infraestructuras claves en la costa del Golfo de Kutch. Más tarde, Modi le concedió el desarrollo de una zona económica especial, con ventajas fiscales y regulatorias, lo que multiplicó los ingresos del grupo.

El Grupo Adani es un enorme conglomerado que opera en energía, infraestructura, minería y logística

Durante la década de 2000, Adani se especializó en la importación y exportación de derivados del petróleo, carbón y productos agrícolas. Se transformó en el mayor importador de carbón del país y construyó centrales termoeléctricas, asegurando el suministro mediante la adquisición de minas en Australia entre 2009 y 2012. Paralelamente, su grupo incursionaba en el negocio inmobiliario en las principales ciudades de la India.

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El ascenso económico de Gautam Adani se dio a la par del ascenso político Narendra Modi. El vínculo con el actual primer ministro, fue determinante. Entre 2002 y 2014, periodo en que Modi gobernó Guvarat, los activos del grupo pasaron de USD 70 millones a USD 7.000 millones. El Grupo Adani recibió apoyo estatal en la asignación de licencias y contratos clave, consolidando su posición en sectores estratégicos.

En 2019, el gobierno lanzó un plan de privatización aeroportuaria y el conglomerado, sin experiencia previa en el sector, obtuvo la gestión de seis aeropuertos, incluido el de Mumbai. La compra del operador GVK se facilitó tras presiones de agencias estatales, lo que generó controversia en el sector. Al año siguiente, Adani ganó el contrato para construir la planta de energía solar fotovoltaica más grande del mundo, y en 2022, la familia adquirió Cementos Ambuja por 10.600 millones de dólares.

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Adani, junto al primer ministro de la India, Narendra Modi.

La estrategia de expansión de Adani incluyó el sector de medios. En agosto de 2022, anunció su intención de adquirir RRPR Holding, accionista principal del canal NDTV, conocido por su postura crítica hacia el gobierno. El proyecto generó protestas, ante el temor de que la mayoría de los medios indios quedaran bajo influencia de allegados a Modi.

En septiembre de 2022, Adani llegó a ocupar el segundo puesto entre los más ricos del mundo, con USD 148.000 millones en patrimonio, según la capitalización bursátil de su conglomerado, aunque este sostenía una elevada carga de deuda. El panorama cambió en enero de 2023, cuando las acusaciones de manipulación de acciones y fraude provocaron una caída de más del 70% en su fortuna, que descendió a USD 33.400 millones en febrero.

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En mayo de este año, Gautam Adani y su sobrino Sagar Adani acordaron un acuerdo civil con la SEC de EEUU (sigla en inglés de la Comisión de Bolsa y Valores) por USD 18 millones para resolver los cargos de fraude. Este acuerdo requirió la aprobación de un juez y surgió tras acusaciones de ocultar información sobre prácticas anticorrupción a inversores estadounidenses.

En 2026, con una fortuna de USD 89.400 millones según Forbes, este magnate de las commodities y la infraestructura se mantiene en el puesto 23 entre los hombres más ricos del mundo.

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