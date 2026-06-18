Qué autos bajaron de precio y cuáles subieron tras la llegada de nuevos híbridos y eléctricos

Tras un año de vigencia del cupo de autos híbridos y eléctricos que no pagan arancel, algunos modelos locales bajaron su precio en dólares para ser más competitivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hace exactamente un año empezaban a llegar las primeras unidades del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos habilitado por el Gobierno para promover la electromovilidad y empujar los precios hacia la baja en el mercado automotor argentino.

En aquel momento, ya estaba claro que los autos de acceso de cada marca no tendrían impacto porque la reglamentación del cupo establece un precio de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), que se traduce en un valor de venta al público en torno a los USD 35.000 una vez que llega a la Argentina y se le suman los impuestos y márgenes locales.

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De ese modo, los modelos que recibirían más presión sobre sus precios eran los vehículos de gama media y de un precio igual o superior a esos 35.000 dólares, porque además de competir por precio iban a tener que hacerlo también a nivel tecnológico. Tomando la cotización promedio $1.200 por unidad en junio de 2025, la franja de precios de impacto de los autos del cupo era la que tenía vehículos entre USD 35.000 y USD 45.000, que entonces equivalían a unos $42.000.000 y $54.000.000.

Los autos más afectados

Los autos más representativos de esa franja del mercado eran los Toyota Corolla Cross, los Volkswagen Taos, Ford Territory, Peugeot 2008, Honda ZR-V y Jeep Compass. Pero también se verían afectadas en su universo de compradores las pick ups medianas de gama media, como las Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Chevrolet S10, e incluso las compactas Ram Rampage y Ford Maverick.

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Mientras el Toyota Corolla Cross aumentó en dólares, la pickup Hilux está más barata que un año atrás.

Un Toyota Corolla Cross XEI Híbrido, que en junio de 2025 costaba USD 37.300 hoy tiene un precio de USD 39.285, es decir que aumentó en dólares un 5,3%. Algo similar ocurrió con el Volkswagen Taos, que en su versión intermedia, Highline, tenía un precio de USD 42.335 hace un año y hoy se ajustó hacia arriba un 5% y cuesta USD 44.840.

En caso del Peugeot 2008, si bien se trata de un SUV compacto y no uno mediano, por su nivel de precio estaba entre los modelos que sentirían la llegada de nuevos competidores al mercado. La versión de mayor equipamiento es la llamada GT, que en junio de 2025 costaba USD 35.000 y hoy tiene un precio de USD 36.650, lo que implica una suba en dólares del 4,7%, es decir, algo similar a lo que aumentaron los dos modelos anteriores.

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Sin embargo, los otros modelos de la comparación tuvieron una baja de precio en dólares en el último año. El Ford Territory Titanium, la versión naftera que no entra al cupo por su tecnología, costaba el año pasado USD 39.235, pero el precio actual dolarizado es menor, de USD 38.980. Es una baja mínima del 0,65%.

Modelos de menor volumen como el Jeep Compass aplicaron una baja de precios en dólares desde junio de 2025.(Cortesía JEEP)

En cambio, otros modelos que compiten con los nuevos autos asiáticos como el Honda ZR-V o el Jeep Compass tuvieron, en efecto, bajas más sustanciales. En el primer caso se trata de un modelo que llega importado de México, que el año pasado tenía su precio en dólares y era USD 45.630, pero este año, con la lista de precios en pesos cuesta $59.990.000, que equivalen a USD 41.100. La baja del Honda ZR-V fue del 9,9%.

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El Jeep Compass, mientras tanto, también pasó de presentar sus precios en dólares de 2025 a pesos en 2026. La versión intermedia, Limited Plus, costaba hace un año USD 41.700 y hoy tiene un precio de lista de $59.640.000, que se traducen en USD 40.850. La baja de precio en un año fue del 2%.

El precio de las pick ups

Teniendo en cuenta que los modelos más accesibles de las camionetas son normalmente los que tienen una utilidad real para lo que fueron concebidos, el trabajo y la carga, era la franja media de precios la que tendría mayor impacto con los nuevos competidores.

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Una Toyota Hilux SR 2.8 4x4, por ejemplo, es el tipo de modelo que sentiría el cambio en el mercado. En junio de 2025 su precio equivalía a USD 46.320, y hoy tiene un precio que representa unos USD 45.520, es decir una baja de precio del 1,7%.

La Ford Ranger intermedia es la XLS 4x4 y también bajó su precio en un año, ya que en junio de 2025 costaba USD 47.200 y hoy tiene un valor equivalente a USD 43.930, es decir que la baja fue del 6,9%.

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Las pickup fueron las que más bajaron su precio en el último año ante la llegada de mayor competencia

En el caso de la Volkswagen Amarok, la referencia debería ser la versión Comfortline V6 4x4, que es la más accesible de las de tracción integral, y aunque es un escalón más alto en precio, por el sistema de bonificaciones de la marca, el valor termina siendo siempre considerablemente más bajo. Esta pick up tenía un precio en junio de 2025 de USD 53.575 y hoy, después de varias bajas de precios como las que hizo la terminal argentina, su valor oficial dolarizado es de USD 50.200. La baja fue del 6,3%.

Para la Chevrolet S10 la versión debería ser la Z71 2.8 4x4. El año pasado tenía un precio de USD 46.630 y hoy bajó a USD 44.270, lo que equivale a una retracción de precio dolarizado del 5%.

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Las dos pick up compactas de mayor equipamiento también tuvieron que luchar para mantener su mercado ante la llegada de tantos SUV electrificados. La Ford Maverick en su versión híbrida tenía un precio en junio de 2025 de USD 47.800 y hoy cuesta unos USD 46.400, una baja del 3%; mientras que la Ram Rampage Laramie, que costaba USD 48.100 hoy tiene un precio de venta dolarizado de USD 47.800, la baja es menor, pero baja al fin, del 0,8%.