Michael B. Jordan: dónde ver las películas del ganador del Oscar a Mejor actor principal

Las infaltables películas de la filmografía de Michael B. Jordan (Composición/REUTERS)

Michael B. Jordan se convirtió en el sexto hombre afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor, reconocimiento que recibió por su papel de los gemelos Smoke y Stack en Pecadores (2025).

“Estoy aquí gracias a las personas que vinieron antes que yo”, dijo el actor durante la ceremonia, nombrando a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, así como a Halle Berry, primera y única mujer afrodescendiente en ganar el galardón en la categoría protagónica.

La victoria de Jordan llegó tras una temporada de premios irregular: perdió el BAFTA ante Robert Aramayo, el Globo de Oro ante Wagner Moura y el Critics’ Choice ante Timothée Chalamet, pero se impuso en los Actor Awards —antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores— para consolidarse como favorito.

El Oscar de Jordan representa la sexta vez que un actor afroamericano obtiene el premio y continúa el legado de figuras como Sidney Poitier y Denzel Washington (REUTERS/Danny Moloshok)

Pecadores fue nominada a un récord de 16 estatuillas y ganó cuatro, además de recaudar 370 millones de dólares en taquilla mundial.

“Todos en casa que apoyaron Sinners y fueron a ver la película una, dos, tres, cuatro veces... gracias", expresó el actor. “Ustedes hicieron que esta película sea lo que es”.

Jordan también rindió tributo al cineasta Ryan Coogler, quien lo ha dirigido en cinco producciones. “Eres una persona increíble”, señaló según la misma publicación. “Me diste la oportunidad y el espacio para ser visto”.

"Pecadores", dirigida por Ryan Coogler, logra un récord de 16 nominaciones al Oscar y se posiciona como éxito de taquilla mundial con 370 millones de dólares recaudados (Warner Bros.)

A continuación, un recorrido por la filmografía del actor y las plataformas donde se pueden encontrar algunas de sus producciones más destacadas:

Chronicle (2012)

Jordan interpretó a Steve Montgomery, uno de tres adolescentes que descubren poderes telequinéticos tras hallar un cristal subterráneo. El relato, filmado en formato found footage, culmina en una batalla aérea sobre Seattle. Para ver en Disney+.

Chronicle muestra a tres jóvenes que desarrollan poderes telequinéticos

Fruitvale Station (2013)

Dirigida por Ryan Coogler en su debut, la cinta reconstruye las últimas 24 horas de Oscar Grant, joven afroamericano de 22 años asesinado por un oficial del tren BART en Oakland en 2009. El filme alterna flashbacks que humanizan a un hombre imperfecto pero amoroso, denunciando la brutalidad policial y la injusticia sistémica. Para ver en Prime Video.

Fruitvale Station denuncia la brutalidad policial y el racismo en EEUU

Fantastic Four (2015)

Reboot de los Cuatro Fantásticos en el que Jordan encarna a Johnny Storm, la Antorcha Humana, junto a Miles Teller, Kate Mara y Jamie Bell. La producción se centró en el drama científico del origen de los poderes más que en la acción, lo cual generó gran controversia. Para ver en Disney+.

El actor dio vida a Johnny Storm, la Antorcha Humana, en el reboot de "Los Cuatro Fantásticos" (20th Century Studios)

Saga de Creed (2015)

Jordan da vida a Adonis Creed, hijo ilegítimo del legendario Apollo, que busca a Rocky Balboa —Sylvester Stallone— como entrenador en Filadelfia. Hasta el momento cuenta con tres entregas con una gran recaudación y una buena respuesta del público. La trilogía está disponible para rentar en Apple TV.

La continuación de la historia de Rocky Balboa demostró las habilidades físicas y actorales de Michael B. Jordan (Eli Ade/MGM via AP)

Black Panther (2018)

Jordan encarna a Erik “Killmonger” Stevens, ex militar con resentimiento anticolonial que desafía a T’Challa por el trono de Wakanda. El personaje, marcado por una furia identitaria, elige morir libre antes que enfrentar la prisión. Para ver en Disney+.

Michael B. Jordan como Erik "Killmonger" Stevens, el antagonista anticolonial que desafía el trono de Wakanda (Marvel Studios)

Just Mercy (2019)

Jordan interpreta al abogado real Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Initiative en Alabama, quien exonera a Walter McMillian —Jamie Foxx— tras seis años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. Para ver en Netflix.

Michael B. Jordan recibió varios elogios y galardones gracias a su papel de Bryan Stevenson en 'Just Mercy'

Tom Clancy: Sin remordimientos (2021)

Acción militar en la que Jordan es un Navy SEAL élite que investiga el asesinato de su esposa y descubre una conspiración que involucra a un funcionario de la CIA vendiendo uranio a terroristas. Para ver en Prime Video.

Jordan se transfomra en un agente de la marina decidido a cobrar venganza por el asesinato de su esposa

Pecadores (2025)

De vuelta con Coogler, Jordan interpreta a dos gemelos que regresan al Mississippi de los años treinta para abrir un juke joint, solo para enfrentar una invasión vampírica. La película que le valió el Oscar. Para ver en HBO Max.

Michael B. Jordan le da vida a dos hermanos gemelos que buscan darle un lugar a la comunidad afroamericana para bailar, beber y cantar