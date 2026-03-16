Michael B. Jordan celebró su primer Oscar con una hamburguesa

El actor festejó su primer Oscar con hamburguesas en In-N-Out antes de asistir a la fiesta de Vanity Fair (Instagram/@dianaamonet)

Antes de las fiestas de rigor en Hollywood, Michael B. Jordan hizo una parada inesperada pero reveladora tras ganar el Oscar al Mejor Actor en la 98.ª edición de los premios de la Academia, celebrada el domingo 15 de marzo: el restaurante de comida rápida In-N-Out Burger.

Con la estatuilla dorada en una mano y una sonrisa de oreja a oreja, el actor de 39 años posó junto al mostrador del local, ante bandejas de comida y los gritos de celebración de quienes lo rodeaban, según videos difundidos en redes sociales.

La visita a la cadena de hamburguesas de la Costa Oeste se produjo antes de que Jordan se dirigiera a la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair, donde continuó los festejos.

En la alfombra roja del evento, Jordan apareció con un elegante traje marrón y no dudó en besar su premio frente a las cámaras.

Michael B. Jordan celebra su primer Oscar como Mejor Actor tras protagonizar "Pecadores" en la edición 98 de los premios de la Academia (REUTERS/Instagram)

La estrella se impuso en la categoría de Mejor Actor por su interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack en Pecadores, el thriller de terror ambientado en el Mississippi de la década de 1930, dirigido por Ryan Coogler.

En la película, los gemelos regresan a su ciudad natal y abren un local de música, solo para enfrentarse a una invasión de vampiros.

El filme recibió un récord de 16 nominaciones en esta edición de los premios Oscar y se alzó con cuatro estatuillas.

Michael B. Jordan venció en su categoría a Timothée Chalamet por Marty Supreme, a Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, a Ethan Hawke por Blue Moon y a Wagner Moura por El agente secreto.

Cabe destacar que esta fue la primera nominación al Oscar en la carrera de Jordan, y también su primera victoria.

Jordan ganó el premio por su papel doble de los gemelos Smoke y Stack en el thriller de terror ambientado en el Mississippi de la década de 1930 dirigido por Ryan Coogler (Warner Bros.)

El discurso de Michael B. Jordan en los Oscar 2026

Al conocer su nombre como ganador —anunciado por Adrien Brody, vencedor del año pasado—, Jordan mostró sorpresa visible. Antes de subir al escenario, abrazó a su acompañante de la noche: su madre.

En su discurso, el actor comenzó agradeciendo a su familia y a Coogler, su colaborador habitual con quien ha trabajado en Estación Fruitvale, Creed, Black Panther y Black Panther: Wakanda Forever.

“Estoy muy honrado de llamarte colaborador y amigo. Me diste la oportunidad y el espacio para ser visto, y te quiero con todo”, dijo dirigiéndose al director.

También tuvo palabras para sus dos coprotagonistas femeninas en Pecadores. “Wunmi, muchas gracias por darle a Smoke la oportunidad de ser él mismo”, expresó, en referencia a Wunmi Mosaku.

Luego se dirigió a Hailee Steinfeld, quien en ese momento se encontraba en casa esperando el nacimiento de su bebé.

El emotivo discurso de Michael B. Jordan en los Oscar incluyó agradecimientos a su madre, a Ryan Coogler y a sus coprotagonistas Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld (REUTERS/Mike Blake)

“Hailee, que está en casa —ya saben que está a punto de dar a luz en este momento—, gracias por ser la otra mitad de Stack”, sostuvo.

Uno de los momentos más emotivos del discurso llegó cuando Jordan rindió homenaje a los actores afroamericanos que lo precedieron en ganar los premios principales de actuación en los Oscar.

“Estoy aquí gracias a las personas que vinieron antes que yo: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith“, afirmó.

Y continuó en su declaración ante los asistentes: “Estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis ancestros, entre mis colegas”, continuó el protagonista de la saga Creed.

Michael B. Jordan también tuvo un agradecimiento especial para el público que respaldó la película en su paso por las salas de cine.

El artista afroamericano también rindió homenaje a figuras históricas como Sidney Poitier, Denzel Washington y Halle Berry (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Todos en casa que apoyaron Pecadores, que fueron a ver la película una, dos, tres, cuatro, cinco veces, gracias, porque ustedes hicieron que esta película sea lo que es. Los quiero", declaró.

Cerró su intervención con un mensaje dirigido tanto al público presente en el Dolby Theatre como a quienes seguían la ceremonia desde sus hogares.

“Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo siento. Sé que quieren que me vaya bien, y quiero hacerlo porque ustedes apostaron por mí”, concluyó.