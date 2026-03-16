Entretenimiento

¿Fue solo un error? Bruno Mars aclara rumores sobre su supuesto “enfrentamiento” con Taylor Swift

Luego de la polémica generada por un supuesto “me gusta” en X, el cantante recurrió a sus redes para terminar con la controversia y pidió evitar la difusión de conflictos inexistentes entre figuras públicas

Guardar
La viralización de un supuesto
La viralización de un supuesto “like” encendió el debate sobre la relación entre Bruno Mars y Taylor Swift. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una polémica surgió en redes sociales tras la difusión de un aparente “like falso” de Bruno Mars a una publicación crítica contra Taylor Swift en X (antes Twitter), lo que llevó al cantante a pronunciarse públicamente y a pedir respeto entre artistas en el entorno digital.

Bruno Mars negó haber interactuado con la publicación y, en respuesta a los rumores que circulaban sobre su supuesto apoyo, expresó en su cuenta oficial de X que siempre ha sentido aprecio y gratitud por Taylor Swift.

El artista instó a los usuarios de redes sociales a fomentar el respeto y a evitar la creación de conflictos innecesarios, según recogió Us Weekly.

La publicación que generó el rumor incluía un video de Taylor Swift acompañado de un mensaje que ponía en duda su talento e insinuaba un trato desigual en la industria, según detallaron portales como News18 y National Today.

Bruno Mars pidió respeto entre
Bruno Mars pidió respeto entre artistas tras la difusión de rumores en redes sociales

El contenido fue atribuido de forma errónea a la cuenta oficial de BTS, aunque no existía tal post en el perfil del grupo surcoreano. Tras la viralización de capturas y comentarios, Bruno Mars reiteró en X: “Taylor ha sido siempre solidaria y amable conmigo. Sólo amor de este lado”, al tiempo que pidió: “Difundan amor en estas aplicaciones”.

La respuesta de Bruno Mars ante la polémica en redes sociales

La controversia comenzó cuando usuarios señalaron que el perfil de Bruno Mars habría dado “me gusta” a una publicación de Pop Base en X con un video de Taylor Swift y un comentario ofensivo sobre su talento. El supuesto “like” fue señalado el domingo 15 de marzo por Pop Faction, aunque el contenido original también fue atribuido erróneamente a BTS.

Tras la rápida propagación del rumor y la confusión en torno al origen de la publicación, Bruno Mars utilizó X para dar su versión. “Taylor siempre ha sido solidaria y amable conmigo. Sólo hay afecto aquí”, afirmó el cantante, según informó Us Weekly. Poco después, instó a los usuarios a que prioricen mensajes positivos en las aplicaciones.

Un “me gusta” inexistente generó
Un “me gusta” inexistente generó confusión y polémica en plataformas digitales

Relación profesional y éxitos recientes de Bruno Mars y Taylor Swift

Más allá de este incidente, ambos artistas conservan una relación profesional basada en el respeto y han coincidido en eventos importantes de la industria musical a lo largo de los años.

En enero, Mars alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 con su tema “I Just Might”, relevando a Swift, quien lideró el ranking durante quince semanas con “The Fate of Ophelia”, incluido en su duodécimo álbum “The Life of a Showgirl”.

Durante los premios Grammy de febrero, el cantante presentó “I Just Might” y recibió tres nominaciones a raíz del éxito de su colaboración “Apt.” junto a Rosé. Por su parte, Swift registró importantes cifras de ventas: “The Life of a Showgirl” superó las 5 millones de unidades vendidas en diciembre de 2025, de acuerdo con datos proporcionados por Rolling Stone y citados por el medio.

El cantante Bruno Mars reafirmó
El cantante Bruno Mars reafirmó su aprecio por Taylor Swift ante la ola de especulaciones

Reacciones de otros artistas y la cultura de las redes sociales

En el contexto de la atención mediática a Taylor Swift, otros músicos han debido matizar sus propias declaraciones recientes. A comienzos de marzo, Jack White dirigió una aclaración en Instagram sobre comentarios que se interpretaron como una crítica a la cantante tras una entrevista con The Guardian. White señaló que sus palabras hacían referencia a su propio proceso de escritura y no pretendían cuestionar la obra de Swift.

Estos episodios reflejan cómo la circulación rápida de información y las interpretaciones en redes sociales pueden abrir debates sobre crítica y desinformación. Como destacó Us Weekly, quienes participan en la industria deben responder con transparencia ante rumores para proteger su imagen y la de sus colegas.

Para cerrar, Bruno Mars alentó a que las plataformas digitales sean espacios de intercambio positivo y cordial, evitando así la expansión de disputas artificiales entre artistas y seguidores.

Temas Relacionados

Bruno MarsTaylor SwiftRedes SocialesIndustria MusicalNewsroom BUE

Últimas Noticias

El hábito que Michelle Pfeiffer considera clave en su rutina diaria para mantener su juventud

La actriz de 67 años compartió parte de sus actividades diarias para mantener su salud física en buen estado

El hábito que Michelle Pfeiffer

Leonardo DiCaprio se corona “Rey de los memes” en los Oscar y arrasa en las redes

La espontaneidad del actor frente a la broma de Conan O’Brien generó una imagen viral que dominó la conversación digital y multiplicó su presencia en las principales plataformas

Leonardo DiCaprio se corona “Rey

Wesley Snipes destrona a Hugh Jackman y se convierte en protagonista de un récord histórico

El universo cinematográfico de Marvel presencia un cambio inesperado que redefine la permanencia de los actores en sus papeles más emblemáticos y abre un nuevo capítulo para los fanáticos del género

Wesley Snipes destrona a Hugh

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se volvió viral al tener un problema con su vestido durante la alfombra roja

La actriz asistió a la edición 98 de estos reconocimientos con un vestido blanco con aberturas laterales

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se

Jane Fonda aseguró que Barbra Streisand no debió encabezar el homenaje a Robert Redford

Tras el tributo dedicado al actor durante los premios Oscar, la Fonda comentó que le habría gustado participar en el homenaje

Jane Fonda aseguró que Barbra
DEPORTES
“¿Está para el Puskas?“: la

“¿Está para el Puskas?“: la peculiar secuencia de uno de los goles de Racing ante Lanús por el Torneo Apertura del fútbol femenino

De una golfista alemana a una ex estrella de la NFL: furor en las redes por los dos nuevos hinchas de Boca Juniors

Así quedaron los tenistas argentinos tras la última actualización del ranking ATP: Mariano Navone fue el mayor ascenso en el Top 100

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de China de F1: el llamativo lugar de Colapinto

Una perla de Racing y las selecciones juveniles de Argentina se va al Inter Miami de Lionel Messi

TELESHOW
Andrea del Boca recordó su

Andrea del Boca recordó su relación íntima con Luis Miguel y las versiones de romance: “Los mejores recuerdos”

Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita: “Muy acaramelados”

Migue Granados habló de su transformación física tras perder 20 kilos: “Déficit calórico”

Axel Kuschevatzky y su balance de los Oscar: “Mi favorita era El Agente Secreto y se fue sin nada”

Evangelina Anderson salió a caminar en pijama y de la mano de un hombre: “¿De quién se trata?”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque diurno inédito sobre

Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

Bolsonaro salió de cuidados intensivos tras presentar una mejora de su cuadro de neumonía bacteriana

Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil