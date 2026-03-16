¿Fue solo un error? Bruno Mars aclara rumores sobre su supuesto “enfrentamiento” con Taylor Swift

La viralización de un supuesto “like” encendió el debate sobre la relación entre Bruno Mars y Taylor Swift. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una polémica surgió en redes sociales tras la difusión de un aparente “like falso” de Bruno Mars a una publicación crítica contra Taylor Swift en X (antes Twitter), lo que llevó al cantante a pronunciarse públicamente y a pedir respeto entre artistas en el entorno digital.

Bruno Mars negó haber interactuado con la publicación y, en respuesta a los rumores que circulaban sobre su supuesto apoyo, expresó en su cuenta oficial de X que siempre ha sentido aprecio y gratitud por Taylor Swift.

El artista instó a los usuarios de redes sociales a fomentar el respeto y a evitar la creación de conflictos innecesarios, según recogió Us Weekly.

La publicación que generó el rumor incluía un video de Taylor Swift acompañado de un mensaje que ponía en duda su talento e insinuaba un trato desigual en la industria, según detallaron portales como News18 y National Today.

Bruno Mars pidió respeto entre artistas tras la difusión de rumores en redes sociales

El contenido fue atribuido de forma errónea a la cuenta oficial de BTS, aunque no existía tal post en el perfil del grupo surcoreano. Tras la viralización de capturas y comentarios, Bruno Mars reiteró en X: “Taylor ha sido siempre solidaria y amable conmigo. Sólo amor de este lado”, al tiempo que pidió: “Difundan amor en estas aplicaciones”.

La respuesta de Bruno Mars ante la polémica en redes sociales

La controversia comenzó cuando usuarios señalaron que el perfil de Bruno Mars habría dado “me gusta” a una publicación de Pop Base en X con un video de Taylor Swift y un comentario ofensivo sobre su talento. El supuesto “like” fue señalado el domingo 15 de marzo por Pop Faction, aunque el contenido original también fue atribuido erróneamente a BTS.

Tras la rápida propagación del rumor y la confusión en torno al origen de la publicación, Bruno Mars utilizó X para dar su versión. “Taylor siempre ha sido solidaria y amable conmigo. Sólo hay afecto aquí”, afirmó el cantante, según informó Us Weekly. Poco después, instó a los usuarios a que prioricen mensajes positivos en las aplicaciones.

Un “me gusta” inexistente generó confusión y polémica en plataformas digitales

Relación profesional y éxitos recientes de Bruno Mars y Taylor Swift

Más allá de este incidente, ambos artistas conservan una relación profesional basada en el respeto y han coincidido en eventos importantes de la industria musical a lo largo de los años.

En enero, Mars alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 con su tema “I Just Might”, relevando a Swift, quien lideró el ranking durante quince semanas con “The Fate of Ophelia”, incluido en su duodécimo álbum “The Life of a Showgirl”.

Durante los premios Grammy de febrero, el cantante presentó “I Just Might” y recibió tres nominaciones a raíz del éxito de su colaboración “Apt.” junto a Rosé. Por su parte, Swift registró importantes cifras de ventas: “The Life of a Showgirl” superó las 5 millones de unidades vendidas en diciembre de 2025, de acuerdo con datos proporcionados por Rolling Stone y citados por el medio.

El cantante Bruno Mars reafirmó su aprecio por Taylor Swift ante la ola de especulaciones

Reacciones de otros artistas y la cultura de las redes sociales

En el contexto de la atención mediática a Taylor Swift, otros músicos han debido matizar sus propias declaraciones recientes. A comienzos de marzo, Jack White dirigió una aclaración en Instagram sobre comentarios que se interpretaron como una crítica a la cantante tras una entrevista con The Guardian. White señaló que sus palabras hacían referencia a su propio proceso de escritura y no pretendían cuestionar la obra de Swift.

Estos episodios reflejan cómo la circulación rápida de información y las interpretaciones en redes sociales pueden abrir debates sobre crítica y desinformación. Como destacó Us Weekly, quienes participan en la industria deben responder con transparencia ante rumores para proteger su imagen y la de sus colegas.

Para cerrar, Bruno Mars alentó a que las plataformas digitales sean espacios de intercambio positivo y cordial, evitando así la expansión de disputas artificiales entre artistas y seguidores.