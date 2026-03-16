Demi Lovato reveló cómo la amistad con Selena Gomez la ayudó a superar los desafíos de la fama juvenil

Demi Lovato reflexionó sobre el impacto de crecer junto a Selena Gomez y Miley Cyrus en Disney Channel

Reflexionar sobre las dificultades de crecer bajo la mirada pública en el canal Disney es una constante para Demi Lovato.

La cantante y actriz, entrevistada por Keke Palmer en el pódcast Baby, This Is Keke Palmer, compartió cómo su paso por la industria del entretenimiento estuvo marcado por la comparación, la presión mediática y relaciones complejas con figuras como Selena Gomez y Miley Cyrus, según difundió PEOPLE.

Durante su adolescencia, Demi Lovato enfrentó desafíos personales y profesionales únicos, acompañada por otras estrellas emergentes del canal Disney. Sentía la presión constante de destacar en un ambiente competitivo, lo que intensificó sus inseguridades y afectó su bienestar emocional.

La amistad con Selena Gomez, forjada previamente en “Barney”, supuso un respaldo fundamental para sobrellevar la fama temprana y el escrutinio público.

Las declaraciones de Demi Lovato revelan los desafíos de crecer bajo el escrutinio público en la industria del entretenimiento

La experiencia de Lovato en Disney estuvo marcada por un nivel de control extremo sobre su vida privada y su imagen. Según relatos de la propia artista en entrevistas recientes, la vigilancia incluía supervisión estricta de su alimentación, hasta el punto de que miembros de su entorno controlaban lo que comía la noche previa a sesiones de fotos para evitar que estuviera hinchada al día siguiente.

Lovato confesó que este tipo de prácticas, que consideraba normalizadas en la industria, agravaron los trastornos alimentarios que ya padecía antes de unirse a Disney Channel, y que la presión de ser “un modelo a seguir” para su generación intensificó su malestar emocional.

Desafíos de la adolescencia en Disney

Ante este panorama, Keke Palmer preguntó a Lovato sobre el ambiente competitivo entre las jóvenes actrices. “Siempre sentí que la cadena quería coronar a la chica número uno, lo cual era difícil”, afirmó la artista.

Selena Gómez hizo su debut en Disney hasta el año 2008 en Los hHchiceros de Waverly Place

Rememoró su conexión previa con Gomez, mencionando que tener una amiga desde antes de su llegada al canal Disney la hizo sentir más segura. “Siempre estaré agradecida por la amistad que tengo y seguiré teniendo con Selena”, expresó Lovato, según recogió PEOPLE.

Lovato señaló que la comparación con sus compañeras era inevitable: “Empiezas a compararte con otras personas”. Sin embargo, afirmó que el consejo de su madre fue clave: “Hay espacio para todos. No es una competencia”. Ese apoyo familiar la motivó a animar a sus colegas y mantener una mentalidad de colaboración.

Amistad y apoyo entre exestrellas juveniles

Más allá de la competencia, Lovato subrayó la relevancia de los lazos construidos en esa etapa.

Elogió la carrera musical de Gomez, destacando su colaboración con Benny Blanco: “Me encantan las canciones de ese álbum”, mencionó sobre “I Said I Love You First”, y añadió que especialmente disfrutó “Bluest Flame”.

Demi Lovato, en una de las escenas para Camp Rock

El reconocimiento y respaldo entre estas figuras es recíproco. En el pódcast Therapuss, Selena Gomez también celebró los logros de sus compañeras: “Desde los Jonas Brothers hasta Miley y Demi, es bueno ver cómo cada quien sigue su propio camino”, afirmó, en declaraciones recogidas por PEOPLE.

La relación de admiración y respeto profesional construida en esos años se mantiene vigente y se refleja tanto en sus declaraciones como en sus apariciones públicas.

Salud mental y lecciones de vida tras la fama juvenil

Lovato ha sido clara sobre las emociones encontradas relacionadas con su tiempo en el canal Disney. “Hay tantas emociones al pensar en esa etapa de mi vida”, confesó en la entrevista, según detalló el medio citado.

Miley Cyrus como ﻿Hannah Montana, su serie exitosa en Disney Channel

Recordó esos años como el inicio de su carrera, reviviendo “recuerdos muy bonitos”, aunque también reconoció las dificultades: “No tengo tan buenos recuerdos de lo mucho que sufrí mientras filmaba esos programas”.

Entre los retos más duros, Lovato abordó el impacto de convivir con un trastorno alimentario ante las cámaras y mencionó las consecuencias en su salud mental: “Tuve problemas serios de salud mental en ese entonces”, recordó. Pese a los desafíos, remarcó que atesora vivencias valiosas de esa etapa.

La charla, recogida en su totalidad por PEOPLE, muestra cómo Lovato considera que aquellas amistades y experiencias han sido fundamentales en su desarrollo personal y profesional. Para ella, los lazos y aprendizajes adquiridos durante la juventud en la pantalla permanecerán a lo largo de su vida.