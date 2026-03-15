Liam Gallagher arremetió contra el Salón de la Fama del Rock & Roll tras la exclusión de Oasis

Liam Gallagher descalifica con sarcasmo al Rock & Roll Hall of Fame tras la exclusión de Oasis en la votación 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vocalista británico Liam Gallagher avivó la controversia en la industria musical tras conocerse los resultados de las votaciones para el Rock & Roll Hall of Fame 2026, donde Oasis quedó fuera de los seleccionados.

Fiel a su reputación provocadora, Gallagher utilizó las redes sociales para lanzar críticas directas contra la institución y el proceso de selección, cuestionando abiertamente tanto el valor del reconocimiento como el perfil de quienes lo respaldan.

Resultados de la votación y primeras reacciones

Oasis ocupó el decimocuarto lugar en las votaciones públicas, según el portal especializado RockFM, quedando lejos de los primeros puestos que garantizan el ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Phil Collins lidera la lista de seleccionados para el Rock & Roll Hall of Fame 2026, superando a Oasis, Shakira y Mariah Carey

La lista fue encabezada por Phil Collins, mientras que artistas como Shakira, Mariah Carey y Pink superaron en votos a la banda británica. Iron Maiden alcanzó la undécima posición, reflejando la diversidad de nombres reconocidos en la edición 2026.

La selección final de los nuevos miembros depende tanto del voto del público como de la decisión de un comité formado por más de mil especialistas del sector musical. Este sistema mixto ha sido motivo de debate entre artistas y seguidores, que reclaman mayor transparencia y coherencia en los criterios de ingreso.

El sarcasmo de Liam Gallagher y su impacto

Liam Gallagher utiliza redes sociales para ironizar sobre la derrota de Oasis y cuestionar el valor del reconocimiento institucional

Tras conocerse los resultados, Liam Gallagher recurrió a su habitual sarcasmo en redes sociales. “Me gustaría dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que NO nos han votado. Esto es para ustedes, gracias”, escribió el cantante, en un mensaje citado por RockFM.

Su respuesta incluyó también una frase para quienes apoyaron a Oasis: “Y a todas las personas que nos votaron, SIÉNTENSE”, profundizando el tono irónico que caracteriza sus intervenciones públicas.

En otro mensaje, Gallagher lanzó una sentencia que rápidamente se viralizó en medios y foros musicales: “El Rock & Roll Hall of Fame es para imbéciles”, según palabras recogidas por RockFM. Con estas declaraciones, el vocalista dejó en claro su desinterés por el reconocimiento institucional y mantuvo la postura desafiante que lo ha distinguido a lo largo de su carrera.

Ironía, autocrítica y provocación

El cantante británico provoca debate al llamar 'imbéciles' a quienes respaldan el Salón de la Fama del Rock & Roll (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Consultado sobre la posibilidad de que Oasis finalmente fuera admitido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Gallagher no abandonó el tono mordaz: “Obviamente, ir y decir que es lo mejor que me ha pasado”, respondió, reafirmando la distancia con la que observa este tipo de distinciones.

En otra publicación, admitió: “Estoy autorizado a ser un imbécil de vez en cuando, es bueno para el alma y además es 2025”.

En el hipotético caso de recibir una invitación oficial, Gallagher volvió a ironizar: “Voy a ir a recoger el premio... dar gracias a todos los dioses, empezando por mí mismo”. Estas expresiones, recogidas por RockFM, consolidan su imagen como figura disruptiva en el debate sobre los méritos y el sentido del Rock & Roll Hall of Fame.

El debate sobre los criterios del Salón de la Fama

El presidente John Sykes defiende el concepto original del Rock & Roll Hall of Fame, resaltando su diversidad musical y su historia desde los años 50 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El caso de Oasis forma parte de una discusión más amplia respecto a los criterios para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame. En los últimos años, la institución ha sido criticada por sumar a su lista a figuras de géneros como el pop, el hip-hop y el country. Ejemplos recientes son las incorporaciones de Jay Z, Eminem, Whitney Houston, Cher, Willie Nelson y Dolly Parton.

Frente a estas decisiones, han surgido propuestas para modificar el nombre y ampliar el alcance conceptual de la entidad, sugiriendo alternativas como “Salón de la Fama de la Música”.

Sin embargo, el presidente del Rock & Roll Hall of Fame, John Sykes, defendió el concepto original. “Creo que es porque algunas personas no entienden el significado de rock and roll. Si retrocedes al sonido original de los años 50, era todo. Como lo llama Missy Elliot, era una mezcla”, explicó Sykes en declaraciones difundidas por RockFM.

La postura institucional y el futuro del Salón

La inclusión de artistas de pop, hip-hop y country en el Rock & Roll Hall of Fame intensifica el debate sobre sus criterios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sykes sostiene que el término rock & roll abarca una diversidad musical que va mucho más allá de su denominación literal. Insiste en que la solución no radica en cambiar el nombre de la institución, sino en comunicar mejor su alcance real al público.

“En lugar de desechar el nombre, se trata de hacer un mejor trabajo al comunicarle a la gente de dónde viene el rock and roll y de qué se trata realmente. Cuando lo escuchan desde esa perspectiva, lo entienden”, afirmó el presidente.

Mientras la institución defiende la amplitud de su enfoque, Liam Gallagher reafirma su identidad provocadora y distante de los formalismos. Para el vocalista de Oasis, el reconocimiento oficial es solo otra oportunidad para desplegar su ironía y cuestionar el valor de los premios en la industria musical, consolidando su papel como uno de los personajes más desafiantes y carismáticos del rock británico contemporáneo.