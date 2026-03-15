De secuelas olvidadas a récords históricos: el giro que volvió a poner a Predator como fenómeno mundial

Dan Trachtenberg revolucionó la saga Predator con una apuesta creativa que llevó a la franquicia a un récord histórico de taquilla

El regreso de Predator a cifras récord parecía improbable hace apenas cuatro años, cuando la franquicia atravesaba un periodo de estancamiento.

Sin embargo, el estreno de Predator: Badlands bajo la dirección de Dan Trachtenberg supuso el mayor éxito de la saga, gracias a una apuesta creativa que desafió las convenciones y revitalizó el interés tanto entre los seguidores de siempre como entre nuevos públicos, tal como relató el director en entrevista exclusiva con la revista cinematográfica Empire.

Trachtenberg impulsó la revitalización transformando la fórmula tradicional por completo: apostó por historias originales y un enfoque accesible, fusionando la dinámica de “película de compañeros/dupla”, criaturas inesperadas y una propuesta pensada para todas las edades. Esta decisión permitió superar fronteras previas y conectar con audiencias variadas, alcanzando así el mayor éxito comercial y crítico de toda la franquicia.

Predator: Badlands logró revitalizar el interés de seguidores clásicos y captar nuevas audiencias gracias a su enfoque innovador (20th Century Studios/Disney via AP)

Este rediseño de la saga rompió con el esquema habitual y propuso una perspectiva distinta, incorporando dinámicas de dúo protagonista y personajes novedosos. Así, Predator se acercó a espectadores que antes no se habían interesado por el universo del cazador alienígena. Según Empire, el resultado superó expectativas en taquilla.

El antes y después de Predator

“Es especial hablar con Empire en este momento, porque fueron los primeros a quienes tuve que contarles sobre la película cuando apenas estábamos descubriendo lo que iba a ser”, recordó Trachtenberg sobre los inicios del proyecto. “Ahora, poder conversar cuando todo salió como esperábamos resulta...”, relató, dejando en evidencia el largo recorrido.

Antes de la llegada del director, la franquicia afrontaba diversas dificultades. “Nunca fue mi objetivo hacer películas de Predator”, explicó Trachtenberg. “Prey surgió por mi interés en el aspecto comanche, historias de desvalidos y la combinación de ciencia ficción con un guion casi sin diálogo. Solo al final pensé: ‘¿Y si el enemigo es el Predator?’”.

Dan Trachtenberg transformó la narrativa tradicional alejándose de los códigos del slasher y apostando a una experiencia más universal (REUTERS/Mike Blake)

En cuanto a su primer contacto con la historia, Trachtenberg compartió: “Tenía 6 años. Me la contaron antes de verla. Cuando finalmente vi la película, seguíamos el ritual de pausar para leer la parodia de Mad Magazine —publicación humorística reconocida— y luego retomábamos. Así fue mi primera experiencia con Predator”.

Cómo se gestó Badlands

Al hablar sobre el cambio en la nueva película, el director señaló los riesgos enfrentados: “Donde comenzamos era simplemente una inversión. Para los fanáticos más acérrimos, la referencia era reconocer al Predator como el ‘Dutch’ de la historia, pero al avanzar, la identidad dejó atrás las convenciones clásicas del género”.

Trachtenberg precisó cómo se modificó la narrativa respecto al cine de terror: “La película se alejó de los típicos códigos del género slasher y se orientó hacia otra propuesta. Esa inversión inicial es algo que la audiencia descubre poco a poco”.

El proceso creativo detrás de Badlands surgió durante la regrabación de Prey, replanteando el destino habitual del Predator para sorprender a la audiencia (20th Century Studios)

Al referirse al personaje “Bud”, subrayó: “Mi editor dijo: ‘Bud suena un poco como Jar Jar’, que es un personaje divisivo. Pero nos gustó el experimento; parecía propio de Disney, una compañía reconocida por personajes con múltiples capas: divertido, con filo propio”.

Impacto y legado de la reinvención

El salto fundamental se produjo con la decisión de realizar una entrega destinada a todas las audiencias, en una saga históricamente dirigida a adultos. “Fue un riesgo, pero la reacción demostró que era el camino correcto. Se podía conservar el espíritu de Predator y abrir la puerta a quienes nunca se habían acercado a una película así”, afirmó Trachtenberg a Empire.

La producción combinó lo familiar y lo novedoso: la estructura de “película de compañeros/dupla” nos permitió explorar una dimensión mucho más emocional y universal. El estudio quedó satisfecho y, aunque difundirla por streaming implicaba ciertos retos, sabíamos que habíamos conseguido algo distinto, remarcó el director a Empire.

Dan Trachtenberg remarcó que el futuro de la saga Predator depende de historias originales, descartando secuelas sin sentido para mantener la frescura de la franquicia (20th Century Studios)

Además de un tono diferente, el proceso creativo tuvo particularidades. “Las semillas de Badlands aparecieron mientras regrabábamos Prey. Comentábamos cómo el Predator casi nunca gana y pensábamos en invertir esa narrativa”, explicó Trachtenberg.

El vínculo del director con la saga es personal y de larga data. “Nunca quise ser el ‘dueño’ absoluto de Predator ni crear una secuencia interminable”, reconoció. “Buscaba contar historias singulares en cada película, ya fuese sobre vikingos, Japón feudal o batallas aéreas”.

Trachtenberg valoró la posibilidad de materializar ideas que imaginó desde niño: “No hago secuelas por hacerlas; cada historia debe tener un motivo claro”.

No descarta nuevas entregas en el futuro, aunque insiste en que la clave está en la originalidad. “Imagino a un niño creciendo con estas películas y que termine dirigiendo las siguientes secuelas. Lo fundamental es que cada nueva historia tenga sentido y no sea simplemente un pretexto”, declaró a Empire.