Entretenimiento

De secuelas olvidadas a récords históricos: el giro que volvió a poner a Predator como fenómeno mundial

La apuesta por nuevas historias, personajes originales y una mirada fresca permitió a la franquicia superar el desgaste y conquistar tanto a fanáticos de siempre como a nuevos públicos. Las claves de la entrevista del director Dan Trachtenberg en Empire

Guardar
Dan Trachtenberg revolucionó la saga Predator con una apuesta creativa que llevó a la franquicia a un récord histórico de taquilla

El regreso de Predator a cifras récord parecía improbable hace apenas cuatro años, cuando la franquicia atravesaba un periodo de estancamiento.

Sin embargo, el estreno de Predator: Badlands bajo la dirección de Dan Trachtenberg supuso el mayor éxito de la saga, gracias a una apuesta creativa que desafió las convenciones y revitalizó el interés tanto entre los seguidores de siempre como entre nuevos públicos, tal como relató el director en entrevista exclusiva con la revista cinematográfica Empire.

Trachtenberg impulsó la revitalización transformando la fórmula tradicional por completo: apostó por historias originales y un enfoque accesible, fusionando la dinámica de “película de compañeros/dupla”, criaturas inesperadas y una propuesta pensada para todas las edades. Esta decisión permitió superar fronteras previas y conectar con audiencias variadas, alcanzando así el mayor éxito comercial y crítico de toda la franquicia.

Predator: Badlands logró revitalizar el
Predator: Badlands logró revitalizar el interés de seguidores clásicos y captar nuevas audiencias gracias a su enfoque innovador (20th Century Studios/Disney via AP)

Este rediseño de la saga rompió con el esquema habitual y propuso una perspectiva distinta, incorporando dinámicas de dúo protagonista y personajes novedosos. Así, Predator se acercó a espectadores que antes no se habían interesado por el universo del cazador alienígena. Según Empire, el resultado superó expectativas en taquilla.

El antes y después de Predator

“Es especial hablar con Empire en este momento, porque fueron los primeros a quienes tuve que contarles sobre la película cuando apenas estábamos descubriendo lo que iba a ser”, recordó Trachtenberg sobre los inicios del proyecto. “Ahora, poder conversar cuando todo salió como esperábamos resulta...”, relató, dejando en evidencia el largo recorrido.

Antes de la llegada del director, la franquicia afrontaba diversas dificultades. “Nunca fue mi objetivo hacer películas de Predator”, explicó Trachtenberg. “Prey surgió por mi interés en el aspecto comanche, historias de desvalidos y la combinación de ciencia ficción con un guion casi sin diálogo. Solo al final pensé: ‘¿Y si el enemigo es el Predator?’”.

Dan Trachtenberg transformó la narrativa
Dan Trachtenberg transformó la narrativa tradicional alejándose de los códigos del slasher y apostando a una experiencia más universal (REUTERS/Mike Blake)

En cuanto a su primer contacto con la historia, Trachtenberg compartió: “Tenía 6 años. Me la contaron antes de verla. Cuando finalmente vi la película, seguíamos el ritual de pausar para leer la parodia de Mad Magazine —publicación humorística reconocida— y luego retomábamos. Así fue mi primera experiencia con Predator”.

Cómo se gestó Badlands

Al hablar sobre el cambio en la nueva película, el director señaló los riesgos enfrentados: “Donde comenzamos era simplemente una inversión. Para los fanáticos más acérrimos, la referencia era reconocer al Predator como el ‘Dutch’ de la historia, pero al avanzar, la identidad dejó atrás las convenciones clásicas del género”.

Trachtenberg precisó cómo se modificó la narrativa respecto al cine de terror: “La película se alejó de los típicos códigos del género slasher y se orientó hacia otra propuesta. Esa inversión inicial es algo que la audiencia descubre poco a poco”.

El proceso creativo detrás de
El proceso creativo detrás de Badlands surgió durante la regrabación de Prey, replanteando el destino habitual del Predator para sorprender a la audiencia (20th Century Studios)

Al referirse al personaje “Bud”, subrayó: “Mi editor dijo: ‘Bud suena un poco como Jar Jar’, que es un personaje divisivo. Pero nos gustó el experimento; parecía propio de Disney, una compañía reconocida por personajes con múltiples capas: divertido, con filo propio”.

Impacto y legado de la reinvención

El salto fundamental se produjo con la decisión de realizar una entrega destinada a todas las audiencias, en una saga históricamente dirigida a adultos. “Fue un riesgo, pero la reacción demostró que era el camino correcto. Se podía conservar el espíritu de Predator y abrir la puerta a quienes nunca se habían acercado a una película así”, afirmó Trachtenberg a Empire.

La producción combinó lo familiar y lo novedoso: la estructura de “película de compañeros/dupla” nos permitió explorar una dimensión mucho más emocional y universal. El estudio quedó satisfecho y, aunque difundirla por streaming implicaba ciertos retos, sabíamos que habíamos conseguido algo distinto, remarcó el director a Empire.

Dan Trachtenberg remarcó que el
Dan Trachtenberg remarcó que el futuro de la saga Predator depende de historias originales, descartando secuelas sin sentido para mantener la frescura de la franquicia (20th Century Studios)

Además de un tono diferente, el proceso creativo tuvo particularidades. “Las semillas de Badlands aparecieron mientras regrabábamos Prey. Comentábamos cómo el Predator casi nunca gana y pensábamos en invertir esa narrativa”, explicó Trachtenberg.

El vínculo del director con la saga es personal y de larga data. “Nunca quise ser el ‘dueño’ absoluto de Predator ni crear una secuencia interminable”, reconoció. “Buscaba contar historias singulares en cada película, ya fuese sobre vikingos, Japón feudal o batallas aéreas”.

Trachtenberg valoró la posibilidad de materializar ideas que imaginó desde niño: “No hago secuelas por hacerlas; cada historia debe tener un motivo claro”.

No descarta nuevas entregas en el futuro, aunque insiste en que la clave está en la originalidad. “Imagino a un niño creciendo con estas películas y que termine dirigiendo las siguientes secuelas. Lo fundamental es que cada nueva historia tenga sentido y no sea simplemente un pretexto”, declaró a Empire.

Temas Relacionados

PredatorDan TrachtenbergCine de Ciencia FicciónFranquicias CinematográficasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Voces Inocentes: La historia salvadoreña que estuvo a un paso de la gloria en los premios Óscar

Voces Inocentes, la obra dirigida por Luis Mandoki, no fue solo una película de guerra; fue el grito contenido de una generación de niños salvadoreños que vieron su infancia interrumpida por el fuego cruzado

Voces Inocentes: La historia salvadoreña

El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

Mientras Hollywood se prepara para su noche de gala, recordamos la hazaña de 1977 cuando un productor salvadoreño rompió esquemas y puso al istmo en la cima del cine mundial con “En la región de hielo”

El Salvador en la historia

Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

El recordado sketch de los premios fue en realidad una ocurrencia de último minuto

Kurt Russell y el secreto

Nicole Kidman confesó cuál es su ritual más inesperado antes de los Oscar: “Es una locura”

La mañana de los premios, la actriz no comienza su jornada con el maquillador ni con el estilista

Nicole Kidman confesó cuál es

De Harry Potter a Young Sherlock: así fue el salto de Hero Fiennes Tiffin a un protagónico internacional que ya es furor

El actor británico se afianza en la industria global con su papel en la nueva serie de Prime Video, donde demuestra versatilidad y confirma su popularidad más allá de la saga After

De Harry Potter a Young
DEPORTES
Gimnasia de La Plata recibirá

Gimnasia de La Plata recibirá a Independiente Rivadavia por la fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Diez años, un récord inventado y una confesión inesperada: el caso de Gourav Mukhi, el falso “hombre más joven” del fútbol indio

Belgrano y Talleres se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Córdoba: hora, TV y formaciones

El plan de Scaloni con Argentina tras la cancelación de la Finalissima ante España: la idea que entusiasma a los hinchas

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La nueva rutina de Maxi

La nueva rutina de Maxi López: risas con sus hijos adolescentes, las nenas de Wanda Nara y la compañía de su exsuegra

La emoción de José María Muscari al despedirse de su antigua casa con su hijo: “Nos unió como familia”

Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo “viuda negra”

La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Yoani Sánchez denunció que la

Yoani Sánchez denunció que la policía del régimen cubano le impidió salir de su casa

El misterio del oro: científicos revelan cómo se forman los elementos más valiosos del universo

La Comisión Europea amenazó con suspender el financiamiento a la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah