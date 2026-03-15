Actor de Nate en “El diablo viste a la moda″ lamentó haber sido excluido de la secuela: “Estaba decepcionado”

Adrian Grenier expresó su decepción por no ser parte de "El diablo viste a la moda 2", la esperada secuela del clásico de comedia (20th Century Fox)

Adrian Grenier, conocido por su papel en Entourage y Drive Me Crazy, reconoció estar “decepcionado” tras confirmar que no formará parte de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela del clásico de comedia de 2006.

A sus 49 años, el intérprete habló sobre su ausencia en la producción y defendió a Nate, el personaje que encarnó junto a Anne Hathaway, al tiempo que abrió la puerta a una posible historia independiente centrada en él.

“Hablé recientemente con David Frankel, el director. Estaba decepcionado..., declaró Grenier a la revista People, durante la promoción de su nuevo proyecto, Self Custody, un thriller sobre un padre que intenta recuperar una fortuna perdida en Bitcoin.

Y agregó: “Pero, aparentemente, mi personaje es un personaje controvertido, así que quizás necesite su propio spin-off“.

El actor defendió a su personaje Nate, a menudo visto como el villano de la película original, ante las críticas de los fanáticos (20th Century Fox)

El personaje de Nate generó un amplio y largo debate entre los fanáticos de la película original desde su estreno.

Muchos lo señalan como el verdadero villano de la historia, acusándolo de sabotear la carrera de Andy con sus exigencias y su actitud.

Grenier, sin embargo, matizó esa lectura, aunque reconoció algunas fallas en su personaje.

“Puedo entender ese sentimiento”, admitió el intérprete a People en referencia a quienes consideran a Nate como el antagonista del filme. “Pero tengo que defenderlo. Si Nate es realmente el diablo en El diablo viste a la moda, me gustaría ver qué hace su personaje más allá, en una película spin-off“, agregó.

Grenier sugirió que la controversia sobre Nate podría abrir la puerta a un posible spin-off centrado en su historia personal (20th Century Fox)

Para Adrian Grenier, la conducta de Nate se explica en parte por una cuestión de valores y compromisos.

“Creo que depende de si te importan los cumpleaños. Personalmente, no veo un cumpleaños como algo muy significativo, pero los acuerdos sí me importan. Si alguien asume un compromiso, me tomo en serio que ese compromiso se cumpla. No es tanto el cumpleaños en sí mismo”, explicó a la revista.

Asimismo, reconoció que Nate podría haber actuado de manera más firme ante la situación.

“Su reacción me pareció un poco débil y cobarde, lo cual no resultaba atractivo, y quizás tampoco lo era para ella, que él se sintiera herido por haber faltado a su cumpleaños en lugar de ser claro sobre sus expectativas y sus límites”, señaló.

En esa misma línea aseguró que “la claridad, la fortaleza y defenderse a sí mismo, en lugar de sentir lástima por sí mismo, habrían ayudado. Así que supongo que tenía algo de madurez pendiente”.

La secuela reunirá al elenco original, incluidos Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, continuando la historia tras dos décadas (20th Century Studios)

Esa postura contrasta con declaraciones previas del actor. En 2021, Grenier reconoció ante Entertainment Weekly que había tardado en comprender las críticas al personaje.

“No percibí algunas de las sutilezas y matices de este personaje (...) hasta que la sabiduría de las masas llegó a Internet y comenzó a oponerse al personaje. En muchos sentidos, él es muy egoísta y egocéntrico; no se esforzaba por apoyar a Andy en su carrera”, sostuvo en ese entonces.

Por su parte, Anne Hathaway, quien regresa para la secuela, había ofrecido en 2022 su propia lectura del conflicto durante el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen.

“Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban tratando de entender las cosas. Él se comportó como un malcriado, pero yo también lo hice en mis 20 años y espero haberlo superado”, admitió. “No me gustaría ser definida por mi peor momento a los veinte años, así que realmente no veo a Nate como un villano”.

Anne Hathaway, quien regresa como Andy, aseguró que no considera a Nate un verdadero villano, según su visión del conflicto (REUTERS/Aude Guerrucci)

Todo sobre “El diablo viste a la moda 2″

La secuela del exitoso filme de 2006 reunirá a buena parte de su elenco original. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresarán a la redacción de la ficticia revista Runway dos décadas después.

También volverán Tracie Thoms, quien interpretó a Lily, la amiga galerista de Andy, y Tibor Feldman, que encarnó al presidente de Elias-Clark, Irv Ravitz.

La historia seguirá a Miranda Priestly mientras navega su carrera ante la decadencia de las revistas impresas tradicionales y enfrenta al personaje de Emily Blunt, Emily Charlton, ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con dinero en publicidad que Priestly necesita urgentemente.

Entre los nuevos fichajes destacan Kenneth Branagh como el nuevo “Mr. Priestly”, además de Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Pauline Chalamet, BJ Novak y el comediante Caleb Hearon. Las estrellas de Broadway Helen J Shen y Conrad Ricamora también se incorporan al reparto.

La nueva trama enfocará a Miranda Priestly enfrentando la transformación de la industria editorial y la relación con el personaje de Emily Blunt (20th Century Fox)

El diablo viste a la moda 2 se estrena el 30 de abril en cines de América Latina.