Revelan los secretos de Elvis Presley en Graceland: cenas únicas, pequeños placeres y rituales desconocidos

Nuevos testimonios revelan detalles inéditos sobre la vida privada de Elvis Presley y su legado personal (Crédito: prensa BMG)

Nuevos relatos y testimonios de amigos y compañeros que convivieron con Elvis Presley revelan aspectos poco explorados de su vida privada, según publica People.

Estas voces cercanas aportan detalles sobre gestos cotidianos y costumbres inéditas, permitiendo una mirada más humana sobre la figura del artista.

Gestos privados y generosidad fuera de los escenarios

Entre los testimonios recopilados por la revista estadounidense, destacan anécdotas sobre la generosidad de Presley en su vida diaria.

Amigos y compañeros relatan la generosidad de Elvis Presley al regalar objetos personales en su entorno cercano (AP Photo)

Un amigo cercano recuerda cómo el artista solía regalar objetos personales a personas de su entorno, desde relojes hasta prendas, simplemente para alegrarles el día. Estos detalles, alejados de la ostentación pública, muestran una faceta centrada en el bienestar de quienes lo rodeaban.

Presley, según relatan sus allegados, tenía la costumbre de organizar cenas informales en su residencia de Graceland. Durante estos encuentros, él mismo servía la comida y procuraba que cada invitado se sintiera cómodo, demostrando una hospitalidad que sorprendía a quienes solo lo conocían por su fama.

Humor y camaradería en el trabajo

El sentido del humor y las bromas detrás del escenario fortalecen la camaradería en la banda de Elvis Presley

En el ámbito profesional, Elvis Presley era conocido por su sentido del humor durante los ensayos y giras.

Compañeros de banda relatan que, antes de subir al escenario, el cantante solía gastar bromas a los músicos para aliviar la tensión. Uno de los guitarristas cuenta que en más de una ocasión Presley cambiaba la letra de una canción en tono de broma, provocando risas detrás del telón.

Esta actitud lúdica no restaba seriedad al trabajo. Por el contrario, permitía crear un ambiente de camaradería y complicidad entre los integrantes del grupo, lo que, según los testimonios, fortalecía el desempeño colectivo durante las presentaciones en vivo.

Costumbres personales y rituales cotidianos

Presley cultivaba rituales cotidianos como juegos de mesa y largas conversaciones en reuniones íntimas en Graceland (Photo by GAB Archive/Redferns)

Más allá de la música, las costumbres personales de Presley marcan un perfil distinto al del ícono global. Sus allegados destacan su afición por los juegos de mesa y las largas noches de conversación, especialmente en reuniones íntimas.

Disfrutaba de partidas de billar y de momentos de reflexión en los jardines de Graceland, donde buscaba espacios de tranquilidad alejados del asedio mediático.

Otro hábito poco conocido era su gusto por la cocina del sur de Estados Unidos. Solía pedir platos tradicionales a los chefs de su residencia y, en ocasiones, cocinaba él mismo para sus invitados, compartiendo recetas familiares y generando un clima de confianza.

Relaciones personales: lealtad y vínculos duraderos

La lealtad de Elvis Presley hacia su círculo íntimo y el afectuoso vínculo con su hija Lisa Marie marcan su perfil más humano y cercano

Las historias recogidas por People también resaltan la lealtad de Presley hacia su círculo íntimo. Mantuvo amistades de larga data con miembros de su “Memphis Mafia”, el grupo de amigos que lo acompañó durante años y que, según los entrevistados, gozaba de su confianza absoluta.

Varios de ellos recuerdan que el cantante era el primero en acudir en apoyo ante dificultades personales de sus allegados.

En el plano familiar, su relación con su hija Lisa Marie Presley se define por el afecto y la protección. Personas cercanas aseguran que dedicaba tiempo a compartir actividades privadas con ella, como paseos a caballo o sesiones de música en casa, lejos de los reflectores.

Legado íntimo y memoria entre los suyos

El legado de Elvis Presley perdura en la autenticidad y la calidad humana que sus allegados recuerdan de sus momentos cotidianos (Neon)

El impacto de Elvis Presley, según los relatos, trasciende las cifras de ventas y la magnitud de sus conciertos. Para quienes compartieron su vida diaria, la autenticidad y generosidad del cantante constituyen el núcleo de su recuerdo.

Destacan que la huella más profunda la dejó en aquellos momentos privados, donde la figura pública cedía espacio a gestos simples y sinceros.

Así, la memoria que preservan quienes lo conocieron de cerca se sostiene en episodios cotidianos y en la calidad humana del artista, más allá del mito global. Estos relatos permiten comprender la complejidad del legado de Presley y la vigencia de su influencia en el plano personal.