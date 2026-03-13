Ed Sheeran habló sobre el cáncer de su esposa: el diagnóstico durante el embarazo y cómo sigue su salud tras la cirugía

El cantante británico Ed Sheeran confirmó que su esposa, Cherry Seaborn, ha superado el cáncer y se encuentra bien de salud (Captura de pantalla Twitter)

El cantante británico Ed Sheeran confirmó en el pódcast Friends Keep Secrets que su esposa, Cherry Seaborn, se encontraba bien tras superar un cáncer, después de atravesar una etapa marcada por incertidumbre y temor durante el embarazo de su segunda hija.

Este anuncio se produce tras un período especialmente adverso en la vida del músico, en el que coincidieron la enfermedad de Seaborn, la muerte repentina de sus amigos cercanos Jamal Edwards y Shane Warne, y un proceso judicial por derechos de autor, según detalló Sheeran al medio británico Daily Mail.

En febrero de 2022, cuando Seaborn tenía seis meses de embarazo de su segunda hija, los médicos detectaron un tumor en su brazo, una situación que desató semanas de emociones intensas para la familia, como relató el músico en el pódcast del músico Friends Keep Secrets. Un aspecto clave en el caso de Seaborn fue que, al momento del diagnóstico, los especialistas descartaron cualquier tratamiento oncológico compatible con la gestación.

Tanto Seaborn como Sheeran esperaron durante un mes para obtener información completa, coincidiendo ese periodo con los inesperados fallecimientos de Edwards y Warne, y el inicio del litigio por la canción “Shape of You”, episodio legal del que Sheeran salió finalmente absuelto.

En ese primer contacto, los médicos advirtieron a Seaborn que la situación era realmente grave, lo que aumentó la angustia de la familia ante la falta de alternativas de tratamiento durante el embarazo. Tras la espera, nuevos estudios ofrecieron claridad sobre el tipo de tumor, permitiendo a la familia afrontar el siguiente paso médico.

El diagnóstico coincidió con la muerte de los amigos de Ed Sheeran, Jamal Edwards y Shane Warne (YouTube)

La operación y la llegada de Jupiter permitieron un tratamiento seguro

Los médicos realizaron un estudio de secuenciación sobre el tumor, cuyas conclusiones cambiaron el pronóstico: resultó ser menos agresivo de lo previsto, y esto permitió que la cirugía pudiera posponerse hasta el final del embarazo, evitando inducir un parto prematuro. Como recuerda Seaborn en el documental de Disney+ dedicado a Sheeran, se sintió aliviada al saber que: “Podíamos esperar al final del embarazo para sacar el tumor. No teníamos que preocuparnos por adelantar el parto”.

Seaborn compartió que la noticia de poder esperar al parto para la operación fue “la más increíble”, y que casi vomita de la emoción cuando el cirujano les confirmó que no era necesario adelantar el nacimiento de Jupiter.

Tras el nacimiento de su hija Jupiter, el equipo médico llevó a cabo la operación para extraer el tumor sin complicaciones. “Ella está bien, tuvo la operación luego de dar a luz a nuestra segunda hija. Por suerte, todo está bien”, explicó Sheeran en declaraciones recogidas por Daily Mail. La pareja, que contrajo matrimonio en 2019, también es padres de Lyra, de 4 años, nacida en 2020.

La cirugía para extraer el tumor se realizó con éxito tras el nacimiento de Jupiter, la segunda hija de Ed Sheeran y Cherry Seaborn REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Un año marcado por pruebas médicas y avances positivos

Meses después de la intervención quirúrgica, Seaborn se sometió a chequeos médicos para descartar una recaída. El resultado fue favorable, según contó en el documental de Disney+: “Ayer me hicieron una ecografía en el brazo para ver si había vuelto el tumor [...] El cirujano miró las imágenes y los ganglios linfáticos estaban calmados. Fue algo enorme para nosotros”. De acuerdo con el medio británico, ese análisis de seguimiento confirmó la buena evolución de la paciente y despejó las dudas que marcaron el inicio de 2022 para la familia Sheeran.

Seaborn relató que el ambiente en la sala de espera durante el control médico evocó los peores momentos del inicio del año, ya que ambos temían un diagnóstico negativo. La historia clínica de Cherry Seaborn mostró que ningún tratamiento pudo iniciarse antes del parto y que el miedo prevaleció en los primeros meses, como reconoció Sheeran: “Ese fue probablemente el peor día, cuando Cherry me llamó y me dijo que tenía cáncer. Esa semana fue la peor porque Jamal murió también y luego tuvimos el juicio. Y Shane falleció”, explicó.

La confirmación de que la enfermedad no se había reproducido y el funcionamiento normal de los ganglios linfáticos marcó, según el propio testimonio del matrimonio, el fin de esa etapa para Cherry Seaborn y el regreso a la normalidad de la familia Sheeran.