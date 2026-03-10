Qué fue de Will Smith y Chris Rock después de la infame bofetada en los Premios Oscar

Will Smith golpea a Chris Rock

El 27 de marzo de 2022, durante la ceremonia de la edición 94 de los Premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock mientras este presentaba el premio a mejor documental.

El momento ocurrió después de que Rock hiciera un comentario humorístico sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

“Jada, te quiero. ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”, dijo el comediante en referencia a la película G.I. Jane (1997), protagonizada por Demi Moore, en la que el personaje principal lleva la cabeza rapada.

La broma aludía al aspecto de Pinkett Smith, quien había hablado públicamente sobre su alopecia y su decisión de afeitarse el cabello.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia. Minutos después del altercado, Smith regresó a su asiento y más tarde ganó el premio a mejor actor por su papel en la película King Richard.

Will Smith abofeteó a Chris Rock tras realizar un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith. (Reuters)

En los días posteriores al evento, Will Smith publicó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó públicamente con Chris Rock y con la Academia. En ese texto calificó su comportamiento como “inaceptable” y afirmó que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de lo ocurrido.

Poco después, el artista anunció su renuncia como miembro de la Academia, lo que implicó que dejara de formar parte de la organización y de participar en votaciones relacionadas con los premios. En su declaración, señaló que aceptaría cualquier decisión adicional tomada por la institución.

En abril de 2022, la Academia comunicó una sanción formal contra el protagonista de Hombres de negro.

El organismo determinó que el actor no podría asistir durante diez años a eventos organizados por la institución, incluidos los premios Oscar y otras actividades oficiales. Smith manifestó que respetaba la decisión adoptada por La Academia.

Will Smith fue vetado de la ceremonia de los Premios Oscars por 10 años. (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras el incidente, varios proyectos vinculados con Smith registraron cambios.La película Emancipation, producida por Apple Studios y dirigida por Antoine Fuqua, había sido filmada antes del episodio.

Su estreno se pospuso hasta diciembre de 2022. En ese momento se realizó un lanzamiento limitado en cines y posteriormente en streaming.

A pesar de la sanción, el famoso mantiene el premio obtenido por King Richard y continúa siendo elegible para futuras nominaciones, aunque no puede participar presencialmente en los eventos.

Ante la situación, Will Smith mantuvo un perfil público más bajo durante un tiempo. Posteriormente retomó su actividad profesional en el cine.

Entre los proyectos que formaron parte de su regreso a la pantalla se encuentra la película Bad Boys: Ride or Die, en la que comparte protagonismo con Martin Lawrence.

Will Smith regresó a los cines de manera triunfal con la cuarta entrega de "Bad Boys". (Créditos: Sony Pictures)

En algunas entrevistas y materiales promocionales relacionados con sus trabajos posteriores, el actor ha hecho referencia indirecta al episodio ocurrido en la ceremonia de 2022.

Por si fuera poco, en marzo de 2025, Smith anunció y lanzó Based on a True Story, su primer álbum en casi 20 años. El proyecto incluye varias colaboraciones con artistas como Big Sean, Jaden Smith y DJ Jazzy Jeff.

Asimismo, el artista tuvo una gira promocional que incluyó fechas en Europa y el Reino Unido.

Por su parte, Chris Rock continuó con su actividad como comediante y actor tras el suceso. Durante los primeros días después de la ceremonia, señaló en uno de sus espectáculos de comedia que todavía estaba procesando lo ocurrido. En ese momento evitó ofrecer comentarios extensos sobre el incidente.

Rock decidió no presentar cargos ante la policía por lo sucedido durante la ceremonia, lo que evitó que se iniciara un proceso legal. Las autoridades habían indicado que podían actuar si el comediante optaba por presentar una denuncia formal, algo que finalmente no ocurrió.

Chris Rock no presentó cargos contra Will Smith y siguió participando en varios proyectos cinematográficos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Con el paso del tiempo, el comediante incorporó referencias al episodio en algunas de sus presentaciones de stand-up.

Además, el actor tuvo varias participaciones en cine con películas como Rustin (2023), Actualmente se encuentra desarrollando la cinta Misty Green, la cual escribirá, dirigirá y protagonizará.

El proyecto se describe como un drama sobre el mundo del cine centrado en una actriz que intenta reconstruir su carrera