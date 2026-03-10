Entretenimiento

Qué fue de Will Smith y Chris Rock después de la infame bofetada en los Premios Oscar

El incidente que sucedió hace cuatro años en el Dolby Theatre de Hollywood marcó las carreras de ambos actores

Guardar
Will Smith golpea a Chris Rock

El 27 de marzo de 2022, durante la ceremonia de la edición 94 de los Premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock mientras este presentaba el premio a mejor documental.

El momento ocurrió después de que Rock hiciera un comentario humorístico sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

“Jada, te quiero. ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”, dijo el comediante en referencia a la película G.I. Jane (1997), protagonizada por Demi Moore, en la que el personaje principal lleva la cabeza rapada.

La broma aludía al aspecto de Pinkett Smith, quien había hablado públicamente sobre su alopecia y su decisión de afeitarse el cabello.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia. Minutos después del altercado, Smith regresó a su asiento y más tarde ganó el premio a mejor actor por su papel en la película King Richard.

Will Smith abofeteó a Chris
Will Smith abofeteó a Chris Rock tras realizar un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith. (Reuters)

En los días posteriores al evento, Will Smith publicó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó públicamente con Chris Rock y con la Academia. En ese texto calificó su comportamiento como “inaceptable” y afirmó que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de lo ocurrido.

Poco después, el artista anunció su renuncia como miembro de la Academia, lo que implicó que dejara de formar parte de la organización y de participar en votaciones relacionadas con los premios. En su declaración, señaló que aceptaría cualquier decisión adicional tomada por la institución.

En abril de 2022, la Academia comunicó una sanción formal contra el protagonista de Hombres de negro.

El organismo determinó que el actor no podría asistir durante diez años a eventos organizados por la institución, incluidos los premios Oscar y otras actividades oficiales. Smith manifestó que respetaba la decisión adoptada por La Academia.

Will Smith fue vetado de
Will Smith fue vetado de la ceremonia de los Premios Oscars por 10 años. (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras el incidente, varios proyectos vinculados con Smith registraron cambios.La película Emancipation, producida por Apple Studios y dirigida por Antoine Fuqua, había sido filmada antes del episodio.

Su estreno se pospuso hasta diciembre de 2022. En ese momento se realizó un lanzamiento limitado en cines y posteriormente en streaming.

A pesar de la sanción, el famoso mantiene el premio obtenido por King Richard y continúa siendo elegible para futuras nominaciones, aunque no puede participar presencialmente en los eventos.

Ante la situación, Will Smith mantuvo un perfil público más bajo durante un tiempo. Posteriormente retomó su actividad profesional en el cine.

Entre los proyectos que formaron parte de su regreso a la pantalla se encuentra la película Bad Boys: Ride or Die, en la que comparte protagonismo con Martin Lawrence.

Will Smith regresó a los
Will Smith regresó a los cines de manera triunfal con la cuarta entrega de "Bad Boys". (Créditos: Sony Pictures)

En algunas entrevistas y materiales promocionales relacionados con sus trabajos posteriores, el actor ha hecho referencia indirecta al episodio ocurrido en la ceremonia de 2022.

Por si fuera poco, en marzo de 2025, Smith anunció y lanzó Based on a True Story, su primer álbum en casi 20 años. El proyecto incluye varias colaboraciones con artistas como Big Sean, Jaden Smith y DJ Jazzy Jeff.

Asimismo, el artista tuvo una gira promocional que incluyó fechas en Europa y el Reino Unido.

Por su parte, Chris Rock continuó con su actividad como comediante y actor tras el suceso. Durante los primeros días después de la ceremonia, señaló en uno de sus espectáculos de comedia que todavía estaba procesando lo ocurrido. En ese momento evitó ofrecer comentarios extensos sobre el incidente.

Rock decidió no presentar cargos ante la policía por lo sucedido durante la ceremonia, lo que evitó que se iniciara un proceso legal. Las autoridades habían indicado que podían actuar si el comediante optaba por presentar una denuncia formal, algo que finalmente no ocurrió.

Chris Rock no presentó cargos
Chris Rock no presentó cargos contra Will Smith y siguió participando en varios proyectos cinematográficos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Con el paso del tiempo, el comediante incorporó referencias al episodio en algunas de sus presentaciones de stand-up.

Además, el actor tuvo varias participaciones en cine con películas como Rustin (2023), Actualmente se encuentra desarrollando la cinta Misty Green, la cual escribirá, dirigirá y protagonizará.

El proyecto se describe como un drama sobre el mundo del cine centrado en una actriz que intenta reconstruir su carrera

Temas Relacionados

Premios OscarWill SmithChris Rockestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher

El actor y protagonista destaca que la nueva entrega combinará combates, conspiraciones y grandes sorpresas, consolidando el lugar de la serie en la plataforma global

“El récord de escenas de

Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

Tras la venta de Beats by Dre a Apple en 2014, el productor y rapero alcanza oficialmente el estatus de multimillonario

Dr. Dre cruza el umbral

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de “Enredados”

La estrella de televisión dará vida a la antagonista que mantiene cautiva a Rapunzel en la torre

Kathryn Hahn será Madre Gothel

Zendaya y el legado familiar: cómo sus orígenes marcaron el camino al éxito

La influencia de Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman, junto al ejemplo de sus hermanos mayores, consolidó los valores y la disciplina que hoy caracterizan a la artista dentro y fuera del set

Zendaya y el legado familiar:

Tinker Bell tendrá una nueva versión live action en Disney+

La iniciativa retoma un proyecto que Disney ha intentado concretar en distintas ocasiones durante más de una década

Tinker Bell tendrá una nueva
DEPORTES
En un partidazo, Independiente pierde

En un partidazo, Independiente pierde contra Unión de Santa Fe en Avellaneda y no puede ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

TELESHOW
El duro descargo de Gonzalo

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

INFOBAE AMÉRICA

El G7 convocó una cumbre

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo