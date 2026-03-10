Entretenimiento

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Un año después del sepelio privado, el lugar donde descansan ambos sigue sin placa ni flores

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa en Santa Fe permanece sin placa ni recordatorio tras un año de su fallecimiento (AP Photo/Mark J. Terrill)

El modesto rincón del cementerio Rivera Funerals, Cremations and Memorial Garden de Santa Fe, Nuevo México, todavía no cuenta con una placa que identifique la tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa.

Solo una caracola y unos cascabeles de viento cuelgan del árbol bajo el que descansan sus restos, en un lugar que permanece igual desde la ceremonia privada celebrada hace un año.

La tumba de la pareja carece de flores o señales de visita en el aniversario de su fallecimiento, mientras sus tres hijos mantienen un litigio por la herencia.

Según los expedientes judiciales citados por el portal británico Daily Mail, el actor excluyó deliberadamente a sus hijos de su testamento y el patrimonio, estimado en USD 90 millones, fue legado en su totalidad a Arakawa.

En febrero de 2025, Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy, de 65, fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe.

Arakawa fue vista por última vez el 11 de febrero y habría fallecido el día 12 por complicaciones derivadas del hantavirus, según el médico forense local.

Los tres hijos de Hackman reclaman derechos sobre la herencia e impugnan las voluntades testamentarias de su padre y de Arakawa (AP)

El artista de Hollywood, diagnosticado con Alzheimer, permaneció en la vivienda durante una semana más, incapaz de comprender lo ocurrido, y murió el 18 de ese mes.

Los hijos del Hackman —Christopher, Elizabeth y Leslie— estuvieron presentes en el sepelio privado, pero hasta el momento no han colocado ningún recordatorio sobre la tumba.

Actualmente, mantienen una disputa en el proceso sucesorio, reclamando derechos sobre el patrimonio de su padre, incrementado recientemente por la venta de la mansión familiar de 53 acres en Summit Santa Fe y la subasta de 400 objetos personales del actor en Bonhams, Nueva York.

Durante el último año, la fortuna de Gene Hackman sumó USD 6,25 millones por la venta de la propiedad y otros USD 3 millones por la subasta de recuerdos y obras de arte.

Entre los lotes figuran los tres Globos de Oro obtenidos por el actor, piezas de su carrera cinematográfica, bocetos personales y obras de artistas reconocidos como Rodin y Milton Avery.

Durante el último año, la fortuna de Gene Hackman sumó USD 6,25 millones por la venta de su mansión en Santa Fe y USD 3 millones por una subasta en Bonhams (Foto AP/Roberto Rosales)

La última voluntad de Hackman y el rol de sus hijos

El testamento de Hackman, al que accedió el portal británico Daily Mail, excluye a sus hijos —fruto de su matrimonio de tres décadas con Faye Maltese—, con quienes mantenía una relación distante al momento de su muerte.

El documento dejó todos los bienes a Betsy Arakawa, con quien contrajo matrimonio en 1991. El testamento de Arakawa, por su parte, tampoco reconoce a los hijos de Hackman y destina sus activos a organizaciones benéficas.

La controversia se ha intensificado porque los hijos, tras el fallecimiento de Arakawa, buscan impugnar ambas voluntades.

Al mismo tiempo, los administradores del patrimonio atienden deudas pendientes, como el pago de una tarjeta de crédito por USD 1.800 saldado en enero.

Ante la cobertura mediática, los hijos del actor pidieron a la oficina del médico forense de Santa Fe que no se difundieran imágenes captadas en la escena de la muerte de Hackman.

En el escrito presentado, solicitaban que se protegiera la memoria de su padre. Finalmente, el expediente se cerró sin avances adicionales.

El patrimonio del actor, estimado en USD 90 millones, fue legado por completo a su esposa, según el testamento divulgado (Splash News/The Grosby Group)

La actividad artística y el legado en disputa

La venta de la propiedad en Summit Santa Fe incluyó la mansión principal de 1.200 metros cuadrados, una casa de huéspedes y el estudio donde Hackman solía pintar.

El remate en Bonhams abarcó desde premios hasta manuscritos cinematográficos y bocetos realizados por el propio actor.

“Estas son obras prestigiosas, con una procedencia impecable, enriquecida por su vínculo con uno de los grandes actores de nuestro tiempo”, expresó Andrew Huber, responsable de arte contemporáneo en Bonhams, antes de la subasta.

También destacó que Hackman, además de coleccionista, era artista y que su selección de piezas “demostraba el cuidado y la disciplina de su práctica artística”.

