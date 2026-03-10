Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

Dr Dre alcanza una fortuna de mil millones con su música. REUTERS/Andrew Kelly

Casi doce años después de declararse a sí mismo “el primer multimillonario del hip-hop”, Dr. Dre figura oficialmente en la lista de multimillonarios de Forbes 2026.

La publicación detalla su fortuna en el marco de un listado global que refleja tanto el crecimiento de la riqueza como la amplia brecha económica entre el 1% más rico y el resto de la población mundial.

La trayectoria del rapero hacia este estatus comenzó con la venta de Beats by Dre a Apple en 2014, un negocio que fundó junto a Jimmy Iovine y que se vendió por tres mil millones de dólares, posteriormente integrado en Apple Music.

Tras la venta, Dr. Dre declaró en 2014: “Necesitan actualizar la lista de Forbes, las cosas acaban de cambiar”, refiriéndose al impacto financiero de la transacción.

Dr. Dre alcanzó oficialmente el estatus de multimillonario, luego de adjudicarselo en 2014. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la lista actual, el artista ocupa el lugar 3.332 a nivel mundial, compartido con figuras como Jared Kushner, Rihanna y el empresario del acero Richard Teets Jr. La posición refleja la magnitud de la lista y la concentración de riqueza entre los más acaudalados.

A pesar de su inclusión, el músico no aparece en la ilustración representativa de algunos de los multimillonarios más influyentes, que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch y el presidente Donald Trump.

En esa representación, Jay-Z y Beyoncé son los dos de los tres individuos afroamericanos visibles, mientras que Oprah Winfrey se sitúa en el balcón.

Beyoncé, quien ya había sido anunciada como multimillonaria en meses anteriores, también figura en la lista oficial.

Según Forbes, Dr. Dre se suma a un grupo selecto de celebridades que recientemente superaron el umbral de los mil millones de dólares. De los 22 artistas identificados como multimillonarios, casi la mitad alcanzaron ese estatus en los últimos tres años.

Dr. Dre es uno de los 22 artistas en el mundo que superaron los mil millones de dólares. (AP)

Con esta inclusión, Dre se convierte en el sexto músico de la lista, uniéndose a Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

El encabezado de la lista de Forbes sigue siendo Elon Musk, quien ocupa el primer lugar por segundo año consecutivo y se convierte en la persona más rica registrada hasta la fecha, con un patrimonio estimado de 839 mil millones de dólares.

Según la publicación, Musk vio incrementada su fortuna en 500 mil millones de dólares respecto al año anterior, impulsada por la valorización de Tesla y SpaceX, compañía esta última que planea salir a bolsa en 2026.

Elon Musk incrementó su fortuna en 500 mil millones de dólares respecto al año pasado. (Reuters)

Elon se convierte así en la primera persona en alcanzar los 800 mil millones de dólares de patrimonio registrado y se perfila como el primer posible trillonario mundial.

Detrás de Elon Musk, se ubican otros líderes tecnológicos: Larry Page, cofundador de Google, en el puesto número 2 con 257 mil millones de dólares, seguido por su colega Sergey Brin con 237 mil millones de dólars.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, ocupa el puesto 4 (224 mil millones de dólares), mientras que Mark Zuckerberg, de Meta, cierra el top 5 con 222 mil millones de dólares.

Mark Zuckerberg está en el quinto lugar de las personas más ricas del mundo. (REUTERS/Mike Blake)

El informe de Forbes destaca que la economía global experimentó un crecimiento notable de multimillonarios en el último año, especialmente impulsado por un aumento en el valor de empresas tecnológicas y sectores ligados a inteligencia artificial.

Chase Peterson-Withorn, editor senior de Forbes, comentó: “Es el año del multimillonario. El planeta añadió más de un millonario por día durante los últimos doce meses, a medida que el auge del mercado accionado por la IA aumentó fortunas a niveles previamente inimaginables”.