Britney Spears finalizó relación con Paul Soliz semanas antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

Britney Spears decidió terminar su relación con Paul Soliz. (Reuters. Captura de video)

Britney Spears puso fin a su relación con el exconvicto Paul Soliz meses antes de ser detenida por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias en California.

La cantante de 44 años fue arrestada el miércoles 4 de marzo por la Patrulla de Caminos de California tras reportes de conducción errática, un incidente que quedó registrado en un despacho de emergencia 911.

Fuentes cercanas a la artista indicaron a TMZ que la relación intermitente entre Spears y Soliz terminó de manera discreta después de una serie de conflictos que generaron distancia entre ambos. Desde la ruptura, la pareja no ha tenido contacto, según los reportes.

Personas próximas a la intérprete de “Toxic” señalaron que, aunque la dedicación de Paul Soliz a sus hijos era considerada admirable, esto limitaba el tiempo que Britney Spears deseaba para ella misma.

Britney Spears no estaba de acuerdo con el tiempo que Paul Soliz pasaba con sus hijos. (Créditos: EFE/Nina Prommer/usmagazine)

La cantante había intentado integrarse a la vida de los hijos de su entonces pareja, pero finalmente se sintió relegada como prioridad, lo que contribuyó a la separación.

Fuentes cercanas también afirmaron que integrantes del círculo íntimo de la artista habían advertido que Paul podría no ser la pareja adecuada, opinión con la que Britney finalmente coincidió.

Actualmente, la cantante se encuentra soltera y, según los informantes, enfrenta la situación con sensación de soledad y afectada por experiencias pasadas.

La relación entre Britney Spears y Paul Soliz se inició tras su separación de Sam Asghari en 2023 cuando fueron vistos en diversas citas por Los Ángeles.

Tras su separación de Sam Asghari, Britney Spears comenzó a salir con Paul Soliz (Grosby Group)

En mayo de 2024, un altercado en el hotel Chateau Marmont casi dejó a la cantante hospitalizada. La pareja se separó inicialmente en julio de 2024, se reconcilió brevemente en febrero de 2025, pero se distanció de manera definitiva pocos meses después.

En los dos últimos años, la residencia de la famosa ha sido escenario de 14 llamadas a la policía, según reportes de medios locales. Entre estos incidentes se incluyen alarmas, verificaciones de bienestar y reportes de intrusos.

La más reciente data del 23 de octubre de 2025, cuando se notificó un presunto allanamiento en curso. Los registros muestran que la propiedad ha recibido atención policial de manera frecuente desde principios de 2024.

La policía habría llamado 14 veces al domicilio de Britney Spears antes de su arresto. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Meses antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol, Britney Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre que supuestamente acudió a su domicilio en Los Ángeles.

Además, fuentes informaron que la cantante despidió a varios miembros de su equipo de seguridad y de su grupo de apoyo a la sobriedad semanas antes del incidente, tras concretar un acuerdo por los derechos de su música y regresar a su hogar en Los Cabos, México.

El arresto de Britney Spears se produjo mientras conducía un BMW convertible negro de 2026. Según la grabación del 911, la policía rastreó su vehículo tras recibir reportes de maniobras erráticas y conducción sin luces traseras.

La policía reportó que Britney Spears conducía de manera errática. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El seguimiento inició alrededor de las 20:13 y culminó una hora más tarde cuando la cantante fue detenida. Un especialista en reconocimiento de drogas fue solicitado para evaluar si la artista conducía bajo la influencia de alguna sustancia.

Tras el arresto, un representante de Spears declaró que se trató de “un incidente desafortunado y completamente inexcusable” y afirmó que la cantante seguirá los procedimientos legales correspondientes mientras recibe apoyo para su bienestar.