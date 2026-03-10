Entretenimiento

Britney Spears finalizó relación con Paul Soliz semanas antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El arresto ocurrió luego de que autoridades recibieran reportes sobre un vehículo que conducía de forma errática en una autopista de California

Guardar
Britney Spears decidió terminar su
Britney Spears decidió terminar su relación con Paul Soliz. (Reuters. Captura de video)

Britney Spears puso fin a su relación con el exconvicto Paul Soliz meses antes de ser detenida por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias en California.

La cantante de 44 años fue arrestada el miércoles 4 de marzo por la Patrulla de Caminos de California tras reportes de conducción errática, un incidente que quedó registrado en un despacho de emergencia 911.

Fuentes cercanas a la artista indicaron a TMZ que la relación intermitente entre Spears y Soliz terminó de manera discreta después de una serie de conflictos que generaron distancia entre ambos. Desde la ruptura, la pareja no ha tenido contacto, según los reportes.

Personas próximas a la intérprete de “Toxic” señalaron que, aunque la dedicación de Paul Soliz a sus hijos era considerada admirable, esto limitaba el tiempo que Britney Spears deseaba para ella misma.

Britney Spears no estaba de
Britney Spears no estaba de acuerdo con el tiempo que Paul Soliz pasaba con sus hijos. (Créditos: EFE/Nina Prommer/usmagazine)

La cantante había intentado integrarse a la vida de los hijos de su entonces pareja, pero finalmente se sintió relegada como prioridad, lo que contribuyó a la separación.

Fuentes cercanas también afirmaron que integrantes del círculo íntimo de la artista habían advertido que Paul podría no ser la pareja adecuada, opinión con la que Britney finalmente coincidió.

Actualmente, la cantante se encuentra soltera y, según los informantes, enfrenta la situación con sensación de soledad y afectada por experiencias pasadas.

La relación entre Britney Spears y Paul Soliz se inició tras su separación de Sam Asghari en 2023 cuando fueron vistos en diversas citas por Los Ángeles.

Tras su separación de Sam
Tras su separación de Sam Asghari, Britney Spears comenzó a salir con Paul Soliz (Grosby Group)

En mayo de 2024, un altercado en el hotel Chateau Marmont casi dejó a la cantante hospitalizada. La pareja se separó inicialmente en julio de 2024, se reconcilió brevemente en febrero de 2025, pero se distanció de manera definitiva pocos meses después.

En los dos últimos años, la residencia de la famosa ha sido escenario de 14 llamadas a la policía, según reportes de medios locales. Entre estos incidentes se incluyen alarmas, verificaciones de bienestar y reportes de intrusos.

La más reciente data del 23 de octubre de 2025, cuando se notificó un presunto allanamiento en curso. Los registros muestran que la propiedad ha recibido atención policial de manera frecuente desde principios de 2024.

La policía habría llamado 14
La policía habría llamado 14 veces al domicilio de Britney Spears antes de su arresto. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Meses antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol, Britney Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre que supuestamente acudió a su domicilio en Los Ángeles.

Además, fuentes informaron que la cantante despidió a varios miembros de su equipo de seguridad y de su grupo de apoyo a la sobriedad semanas antes del incidente, tras concretar un acuerdo por los derechos de su música y regresar a su hogar en Los Cabos, México.

El arresto de Britney Spears se produjo mientras conducía un BMW convertible negro de 2026. Según la grabación del 911, la policía rastreó su vehículo tras recibir reportes de maniobras erráticas y conducción sin luces traseras.

La policía reportó que Britney
La policía reportó que Britney Spears conducía de manera errática. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El seguimiento inició alrededor de las 20:13 y culminó una hora más tarde cuando la cantante fue detenida. Un especialista en reconocimiento de drogas fue solicitado para evaluar si la artista conducía bajo la influencia de alguna sustancia.

Tras el arresto, un representante de Spears declaró que se trató de “un incidente desafortunado y completamente inexcusable” y afirmó que la cantante seguirá los procedimientos legales correspondientes mientras recibe apoyo para su bienestar.

Temas Relacionados

Britney SpearsPaul Solizentretenimientoarresto

Últimas Noticias

Justin Quiles y Lenny Tavárez revolucionan la música con “Superarte”: por qué querían cerrar un ciclo y los secretos de su bro-mance

La dupla puertorriqueña dialogó con Infobae sobre la exploración de nuevas identidades musicales en su nuevo álbum mediante una colaboración ambiciosa y conceptual que busca dejar huella

Justin Quiles y Lenny Tavárez

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la ceremonía

La edición 98 de los Premios Oscars se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles

Dónde ver en streaming las

Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos

La iniciativa de Disney+ y Deaf West Theatre reúne a intérpretes y creativos para transformar canciones emblemáticas en experiencias accesibles, para que personas sordas puedan disfrutar de la emoción y el mensaje de los clásicos

Grandes éxitos musicales del cine

Elijah Wood habla sobre el futuro de Frodo en la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: “Estoy emocionado”

El actor aseguró que no quiere que otro intérprete asuma el papel mientras él esté disponible

Elijah Wood habla sobre el

De los escenarios a la pista de hielo: Tate McRae y Jack Hughes conquistan titulares con una relación que desafía la distancia

La complicidad entre la artista y el referente del hockey se fortalece mientras ambos disfrutan el reconocimiento internacional y planifican más tiempo juntos tras la temporada

De los escenarios a la
DEPORTES
Los gastos por accidentes en

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

La postura de Pablo Aimar al ser consultado por la sede de la Finalíssima entre Argentina y España

Nicole Fossa Huergo, la italiana que eligió representar a la Argentina y tendrá su debut en la Billie Jean King Cup

El provocador posteo de uno de los equipos más fuertes de la IndyCar contra la F1 que hizo arder las redes sociales

Preocupación en Boca Juniors: un futbolista sufrió una lesión y será baja para el partido contra San Lorenzo

TELESHOW
Quién fue el eliminado en

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

Muni Seligmann reveló que su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo: “Se cayó del cambiador”

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que el régimen

Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

Lo que revelan los glifos mayas: nombres, fechas y relatos que reescribieron la historia antigua

Irán amenazó con incrementar la carga explosiva de sus misiles y continuar los ataques contra objetivos de Estados Unidos en la región

Donald Trump alertó sobre la posible activación de células clandestinas iraníes en el exterior

Trump y Putin hablaron de Irán y Ucrania en su primera llamada desde que comenzó la guerra en Medio Oriente