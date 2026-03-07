Entretenimiento

“No me interesa la positividad corporal, eso es cosa de otros”: Nicola Coughlan rechaza ser un referente del body positive

La estrella irlandesa de Los Bridgerton apuesta por enfocarse en acciones humanitarias y ayuda solidaria. Destaca su deseo de contribuir significando un avance social sin etiquetas ni clasificaciones

Guardar
Nicola Coughlan rechaza ser identificada
Nicola Coughlan rechaza ser identificada como referente de positividad corporal y prioriza su trabajo actoral y social - REUTERS/Isabel Infantes

Nicola Coughlan, reconocida por su papel como Penelope Featherington en Los Bridgerton, manifestó su rechazo a ser considerada referente de la positividad corporal. La actriz irlandesa enfatiza que su interés reside en la actuación y en su activismo humanitario, y no en convertirse en un símbolo de este movimiento.

La intérprete rechaza ser identificada como imagen del movimiento body positive porque considera que su aspecto no debe definir su trayectoria. Según explicó, no se siente vinculada a esta militancia y prefiere dedicarse a causas sociales con impacto tangible. “No me interesa la positividad corporal… eso es cosa de otros”, declaró a Elle UK.

La actriz irlandesa de Los Bridgerton expresa que su aspecto físico no debe definir su carrera ni opacar su desempeño profesional

Críticas a la imagen corporal y la respuesta de Coughlan

Durante su carrera, Nicola Coughlan enfrentó continuas opiniones sobre su físico, tanto en el trabajo como fuera de él. Tras la tercera temporada de Los Bridgerton, la atención mediática se centró en su apariencia y no en su desempeño.

Al abordar las críticas por escenas de desnudo, la actriz relató la frustración que le genera que, incluso tras perder peso y llevar corsés de talla 8 cuando era talla 10, en 2024 persistía la etiqueta de “talla grande”. “¿Qué tan distorsionados estamos para que yo sea la mujer más grande que quieres ver en pantalla?”, se preguntó.

Nicola Coughlan denuncia la presión
Nicola Coughlan denuncia la presión sobre la imagen corporal en la industria audiovisual y pide dejar de comentar sobre los cuerpos ajenos - Liam Daniel/Netflix © 2025

La presión sobre su cuerpo también se extiende al ámbito personal. Rememoró un momento incómodo cuando una admiradora, en un baño, elogió su físico como motivo para seguir la serie. “Me quiero morir. Odio tanto esto…”, reveló, expresando la molestia que siente ante la reducción de su esfuerzo profesional a cuestiones de imagen. “Es muy difícil cuando trabajas en algo durante meses y todo se reduce a tu apariencia… es jodidamente aburrido”, subrayó.

En 2022, ya había solicitado a sus seguidores que evitaran enviarle opiniones sobre su cuerpo.

Compromiso social y activismo humanitario

Aunque evita ser abanderada del body positive, Coughlan se destacó en campañas solidarias. Tras una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la definición legal de mujer, respaldó a Not A Phase, organización transgénero, y se comprometió a igualar donaciones de hasta £10.000.

Tras recibir críticas por escenas
Tras recibir críticas por escenas de desnudo, Coughlan cuestiona la percepción distorsionada sobre los cuerpos considerados 'talla grande' en televisión - REUTERS/Daniel Cole

En su inclusión en la lista Next Generation Leaders de la revista Time, la actriz señaló que su activismo se basa en la eficacia y en hacer contribuciones reales más que en el ruido mediático. “Me di cuenta de que gritar opiniones no era efectivo”, contó a la revista de moda. “No soy política, pero puedo recaudar fondos humanitarios”, añadió.

Compañeros y allegados destacan que su implicación proviene de valores familiares y de la intención de hacer una diferencia concreta más allá de la visibilidad pública.

La protagonista de Bridgerton apoya
La protagonista de Bridgerton apoya a organizaciones transgénero y promueve la igualdad de derechos con acciones concretas de donación y respaldo público - Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Carrera artística y visión sobre la industria del espectáculo

En el ámbito profesional, Coughlan defiende la representación diversa en la industria audiovisual y aborda la salud mental en espacios públicos. Durante la entrevista, la actriz reconoció que la presión mediática y el riesgo de pronunciarse sobre temas controvertidos influyó en oportunidades laborales y en su bienestar.

La protagonista diferencia el peso de las críticas anónimas en internet del impacto que tienen los conflictos cercanos. Mientras que los ataques impersonales le resultan indiferentes, admite ser muy sensible respecto a sus vínculos personales.

Nicola Coughlan destaca la importancia
Nicola Coughlan destaca la importancia de la salud mental y revela que su diagnóstico de TDAH facilitó una comprensión más profunda de sí misma - REUTERS/Andrew Kelly

Además, contó que el diagnóstico de su TDAH fue un paso crucial, alentada por amigas de confianza. “Siento que ahora tengo el manual de mi cerebro que no recibí al nacer”, compartió, explicando cómo ello le dio herramientas para entenderse mejor.

Su participación en Derry Girls, Big Mood y especialmente en Bridgerton fortaleció la presencia de actores irlandeses y la variedad de enfoques en la industria. Este recorrido, junto a su defensa del bienestar emocional, la posiciona como una voz relevante en los debates sobre representación y salud mental en el espectáculo internacional.

Actualmente, la actriz afirma que el proceso de aprendizaje constante le permitió encarar la exposición pública con una visión más equilibrada y compasiva hacia ella misma.

