Florence Pugh, entre “Blondie” y Dusty Springfield: la actriz que sueña con ser leyenda musical en el cine

La posibilidad de que Florence Pugh interprete a grandes leyendas de la música ha ganado atención tras los elogios recientes de Debbie Harry, cantante de “Blondie”, quien la eligió como su favorita para encarnarla en una hipotética biografía cinematográfica. La actriz británica, reconocida por su éxito en la pantalla y su vínculo con la música, también ha manifestado interés en dar vida a Dusty Springfield.

A sus 25 años, Florence Pugh ya obtuvo una nominación al Oscar y se ha consolidado como uno de los talentos más destacados del cine contemporáneo internacional. Su filmografía abarca desde el éxito taquillero Dune: Parte Dos, bajo la dirección de Denis Villeneuve, hasta la aclamada Midsommar de Ari Aster.

Entre sus colaboraciones recientes destacan Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, y la producción dramática We Live in Time. Actualmente, la actriz se encuentra rodando Dune Parte Tres y participa en la película Avengers: Doomsday, prevista para estrenarse en diciembre de este año.

En televisión, Pugh prepara su intervención en la adaptación de East of Eden para Netflix, bajo la dirección de Zoe Kazan. Esta serie se basa en la novela homónima de John Steinbeck y marca un nuevo hito en la trayectoria de la actriz originaria de Oxford.

Faceta musical y proyectos paralelos de Florence Pugh

Más allá de la actuación, la pasión de Pugh por la música se refleja en varios momentos de su carrera. Ha participado en videoclips de artistas como Yungblud, en el sencillo Zombie, y de Rachel Chinouriri, en Never Need Me, ambos lanzados en 2024.

La intérprete también ha aportado su voz como cantante a la banda sonora de Don’t Worry Darling, película donde compartió reparto con Harry Styles. Además, compuso e interpretó dos canciones para la cinta A Good Person, estrenada en 2023 junto a Morgan Freeman.

Estas experiencias musicales han contribuido a enriquecer su perfil creativo y la posicionan como una opción natural para encarnar a figuras del ámbito musical en la pantalla grande. En diversas entrevistas citadas por Far Out, la actriz ha subrayado la importancia que tiene la música en su vida profesional, y el modo en que esta faceta se integra en su identidad artística.

Las colaboraciones y proyectos musicales de Pugh han llamado la atención de especialistas y seguidores, consolidando su reputación no solo en el cine, sino también en la escena pop e indie global.

Su admiración por “Blondie” y Dusty Springfield: sueños de un biopic

De acuerdo con declaraciones recogidas por Far Out, Florence Pugh expresó que le gustaría interpretar a “Blondie” y que desde pequeña sentía una especial conexión con Dusty Springfield. La actriz relató: “Blondie, simplemente porque es muy genial. Crecí fingiendo ser Dusty Springfield, ya que ella tenía una voz muy grave, y yo pensaba: ‘Oye, yo también tengo una voz grave’. Así que esas dos”.

Esa afinidad desde la infancia con Dusty Springfield y la admiración hacia “Blondie” han llevado a Pugh a plantearse la posibilidad de encarnarlas en una biografía cinematográfica. La combinación entre su capacidad interpretativa y sus cualidades vocales refuerza su motivación y credibilidad para enfrentar ese reto en el futuro.

Por ahora, no existen proyectos confirmados para llevar la vida de estas artistas al cine. La expectativa crece ante la posibilidad de que, en algún momento, la actriz británica asuma alguno de estos papeles.

Debbie Harry avala a Florence Pugh como su posible intérprete en el cine

El respaldo de Debbie Harry, vocalista de “Blondie” y figura influyente del pop y el rock internacional, ha sido clave para potenciar la candidatura de Florence Pugh. En declaraciones recogidas por Far Out, Harry manifestó que, si tuviese que elegir quién debería interpretarla en una biografía cinematográfica, optaría por Pugh.

La trayectoria de Harry no se limita a la música; también ha actuado en películas como Videodrome, dirigida por David Cronenberg, y en el musical Hairspray de John Waters. Un dato relevante es que fue seleccionada originalmente para el papel de androide en Blade Runner de Ridley Scott, aunque no pudo participar debido a compromisos musicales; esta oportunidad perdida ha sido reconocida por Harry como su mayor arrepentimiento profesional.

La relevancia internacional de Harry y el interés renovado por biografías de figuras musicales han convertido este potencial proyecto en tema de conversación, pese a que no existen planes concretos en marcha, según Far Out.

El reconocimiento público de Debbie Harry hacia Florence Pugh subraya la capacidad de la actriz para afrontar nuevos retos interpretativos y da cuenta del impacto generacional entre ambas artistas. De concretarse una producción, el resultado podría ofrecer un retrato vibrante y fiel de la artista en la gran pantalla, fusionando el legado musical con el talento actoral contemporáneo.