Campo, lectura familiar y amistades verdaderas: así es la vida de Jennifer Garner lejos de las luces de Hollywood

La protagonista de The Last Thing He Told Me encuentra inspiración en sus raíces en Virginia Occidental para construir una rutina alejada del glamour y priorizar la crianza y los valores familiares


Jennifer Garner reveló cómo las enseñanzas femeninas influenciaron su visión de la maternidad fuera de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Jennifer Garner expuso cómo las enseñanzas recibidas de figuras femeninas marcaron las relaciones y rutinas que construye hoy fuera del ambiente artístico.

En una entrevista con el canal de entrevistas Bustle en YouTube, evocó su infancia en Virginia Occidental, la influencia de la lectura en su vida y el peso de los lazos familiares en su visión de la maternidad. “Crecí en un pueblo pequeño y siempre fui una gran lectora”, reconoció, rememorando cómo la literatura fue refugio y un sólido vínculo familiar.

Garner relató la importancia de su hermana Melissa, a quien consideraba “el sol” durante su niñez, así como la presencia de Annis McCann, la bibliotecaria escolar. “La bibliotecaria escolar me veía por quien era. Todavía la visito cuando vuelvo a casa”, afirmó.


La actriz destacó el valor de la lectura y los fuertes lazos familiares en su infancia en Virginia Occidental (Instagram/@jennifer.garner)

Recordando los primeros años marcados por complicidad doméstica, la actriz señaló: “Mi madre y yo nos leíamos una a la otra cada noche, página por página, hasta bien entrada la secundaria”, y compartió que ahora mantiene esa tradición de lectura compartida con sus propios hijos en familia.

Relación con la familia y recuerdos de la granja

El entorno rural y la procedencia de su familia ocupan un espacio relevante en los recuerdos de Jennifer Garner. “Mi mamá creció en una granja familiar diminuta, en Oklahoma”, narró, y describió cómo su abuela Violet era hábil en la elaboración de conservas y confeccionaba ropa reutilizando sacos de alimento animal.

“Era solo una casa de dos habitaciones”, explicó, resaltando el ingenio y la dignidad de esas generaciones pese a la falta de agua corriente y electricidad.


Garner conserva la tradición de lectura familiar con sus hijos, inspirada en los recuerdos junto a su madre y hermana (Instagram/@jennifer.garner)

La actriz manifestó su orgullo por preservar este legado. Contó que adquirió la antigua granja siguiendo el consejo de su madre: “Mi madre me dijo, ‘sería bueno que compraras la granja para el tío Robert’, así que por supuesto lo hice”. Recordó que la finca se había comprado con un apretón de manos hacía cien años y no existían registros oficiales.

Modelos de madre y crianza lejos del estrellato

Para Garner, la maternidad implica aprender de los errores y equilibrar disciplina con espontaneidad. “Cuando tus hijos viven en dos casas diferentes, uno se convierte en mamá y papá, y el otro en papá y mamá. No puedes evitarlo”, afirmó a Bustle.

Reconoció que este contexto la “hizo soltar, dejar de enfocarme tanto en la educación estricta y permitir que exista el lado espontáneo”.


Jennifer Garner reflexionó sobre maternidad, equilibrando disciplina y espontaneidad cuando sus hijos viven en casas separadas (Apple Tv)

En relación con sus trabajos recientes, como Hannah en The Last Thing He Told Me, serie de la plataforma de streaming Apple TV, señaló la complejidad de los personajes que “no son perfectos y están aprendiendo”. Respecto a Hannah, indicó que es “la adulta de la habitación, una cuidadora benevolente al estilo de Marilla”.

Amistades, valores y vida cotidiana fuera de Hollywood

Lejos de los focos, Jennifer Garner aprecia las amistades de larga duración, destacando la que mantiene con Judy Greer. “Judy es una de mis grandes amigas desde hace más de veinte años. Hemos trabajado juntas cinco veces y siempre admiré su talento”, mencionó.

Garner subrayó la importancia de las rutinas cotidianas y el lazo con los vecinos. “No hay lugar donde vaya que no piense, ‘podría vivir aquí’. Siempre necesito algún vecino”, confesó a Bustle. Ese apego a la vida diaria incide en su relación con los hijos y en la formación de sus valores fuera de la industria.

Los nuevos proyectos y su inspiración personal


Su papel en la serie 'The Last Thing He Told Me' le permitió explorar maternidad, vulnerabilidad y empatía en la pantalla

Actualmente, Jennifer Garner está satisfecha con su trabajo en la serie The Last Thing He Told Me para la plataforma de streaming Apple TV. El personaje de Hannah le permitió abordar la maternidad desde la vulnerabilidad y la resiliencia.

Me atrajo el hecho de que Hannah es imperfecta, que aprende sobre la marcha y que busca entender a los demás desde la empatía”, explicó.

La actriz señaló también que valora la escritura de la autora de la serie, que logra combinar profundidad emocional con elementos de thriller.

