De los alpes franceses a Nayarit, los románticos viajes de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres

Mientras crecen las especulaciones y se comparten detalles de cada viaje, ni la actriz británica ni el empresario mexicano han realizado declaraciones al respecto

Emma Watson y Gonzalo Hevia
Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres protagonizan un presunto romance tras ser vistos juntos en destinos de Europa y México (Foto: RS)

En medio de una ola de rumores, Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres han sido vistos juntos en varios destinos de Europa y México, lo que ha intensificado las versiones sobre una posible relación sentimental entre la actriz británica y el empresario mexicano.

Imágenes recientes de ambos en actitud afectuosa, especialmente en la Ciudad de México, han generado debate en redes sociales y círculos sociales.

Durante los últimos meses, Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres han protagonizado encuentros en tres lugares destacados: Courchevel, en los Alpes franceses; Punta Mita, Nayarit, y la Ciudad de México.

Las imágenes de Emma Watson
Las imágenes de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres en actitud afectuosa en la Ciudad de México disparan rumores de relación sentimental en redes sociales (Quién / Instagram)

En cada destino han sido fotografiados compartiendo momentos de aparente cercanía, lo que ha reforzado las especulaciones sobre su vínculo. Las imágenes, difundidas en diferentes medios y plataformas, muestran una relación cada vez más visible entre ambos.

El recorrido de la pareja comenzó en Courchevel, uno de los sitios invernales favoritos de la élite europea. Más adelante, se les vio en Punta Mita, reconocido entre turistas internacionales por sus playas exclusivas. El encuentro más reciente se produjo en la capital mexicana, donde la aparición pública de ambos fortaleció la percepción de que la relación trasciende lo circunstancial.

La pareja visitó los nevados
La pareja visitó los nevados paisajes de Courchevel (Wikipedia)

El romántico encuentro en Ciudad de México

Las fotografías más comentadas surgieron de la visita de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres a un restaurante emblemático de la colonia Condesa. Mendl Delicatessen es reconocido por ofrecer cocina de especialidad judía, alemana y de Europa del Este, con opciones como bagels y pastrami, además de panadería artesanal y vinos naturales.

La popularidad del lugar entre la sociedad de la capital habitualmente provoca largas filas en los fines de semana.

La noche del 3 de marzo, la pareja fue retratada en ese establecimiento, disfrutando de un ambiente relajado. Las imágenes difundidas muestran gestos de afecto, como caricias y besos, lo que provocó debate en plataformas como X y TikTok sobre la naturaleza de la relación. La exposición pública de este encuentro reforzó la impresión de que el vínculo entre ambos ha evolucionado con el tiempo.

Punta Mita, Nayarit, fue testigo
Punta Mita, Nayarit, fue testigo del romance entre Emma y Gonzalo (iStock)

Quiénes son Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres

Emma Watson es reconocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga ‘Harry Potter’, su formación en Brown University y su activismo por la igualdad de género. A lo largo de su carrera, la actriz ha intentado mantener su vida personal apartada de los reflectores, consolidando una imagen de reserva y compromiso social.

Por otro lado, Gonzalo Hevia Bailléres es un empresario mexicano con experiencia en tecnología y en inversiones. Es fundador y director ejecutivo de HBeyond, compañía con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México que se especializa en tecnologías innovadoras.

En abril de 2023, Emma Watson sorprendió
En abril de 2023, Emma Watson sorprendió a sus seguidores al anunciar la adopción de una perrita en México, a la que nombró Sofía. (Instagram)

Ha liderado proyectos como INSAITE, dedicada a inteligencia artificial, y Lok, empresa que alcanzó una valuación de USD 115 millones antes de fusionarse con Chazki en 2024. La presencia pública de Hevia Bailléres creció tras su supuesto vínculo con la cantante Belinda.

