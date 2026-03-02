Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Shia LaBeouf piensa que la rehabilitación no es la solución para sus problemas. (REUTERS/Mark Blinch)

Shia LaBeouf se refirió públicamente a su arresto del 17 de febrero en Nueva Orleans y afirmó que no considera que tenga un “problema con la bebida”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el canal de YouTube Channel 5, conducida por Andrew Callaghan.

Durante la conversación, el intérprete de 39 años abordó el incidente ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en el barrio francés de la ciudad. El actor señaló que no justifica la conducta que derivó en su detención y reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

“Mi comportamiento fue una tontería. Tengo que lidiar con eso. ¿Eso significa que tengo que volver a rehabilitación? No me interesa. No creo que mis respuestas estén ahí. Si realmente lo creyera, iría”, afirmó.

Shia LaBeouf aseveró que no necesita ir a rehabilitación. (Joel C Ryan/Invision/AP)

El actor también explicó que, a su juicio, sus dificultades están más relacionadas con cuestiones de ira que con el consumo de alcohol.

“No creo que tenga un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente y voy a abordarlo. Creo que tengo un complejo de hombre pequeño. Creo que tiene que ver más con la ira y el ego que con mi consumo de alcohol”, sostuvo.

Y añadió: “En ese punto me encuentro ahora mismo en mi camino y estoy intentando navegarlo. Lo resolveré”.

Shia LaBeouf admitió que sus problemas no tienen que ver con las adiciones. (REUTERS/Danny Moloshok)

Por si fuera poco, Shia LaBeouf señaló además que no ha estado sobrio durante aproximadamente nueve meses. Indicó que el incidente que motivó su arresto fue responsabilidad suya.

El 17 de febrero, el actor fue detenido bajo dos cargos menores de agresión simple tras un altercado en el establecimiento Royal Street Inn & R Bar, en el contexto de las festividades de Mardi Gras.

De acuerdo con un informe policial inicial obtenido por medios estadounidenses, una de las presuntas víctimas declaró haber sido golpeada en el rostro con el puño cerrado, lo que habría provocado una posible dislocación de la nariz.

El informe también señala que LaBeouf habría utilizado en varias ocasiones un insulto homofóbico durante el incidente.

Shia LaBeouf habría lanzado insultos homofóbicos durannte el altercado. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)o

Como condiciones para su liberación, el actor fue obligado a inscribirse en un programa de tratamiento por abuso de sustancias, someterse a pruebas de detección de drogas y pagar una fianza de 100 mil dólares.

El 28 de febrero, Shia LaBeouf fue arrestado nuevamente en Nueva Orleans tras ser acusado de un cargo adicional de agresión simple relacionado con el mismo episodio del 17 de febrero.

Una orden de arresto fue emitida el 27 de febrero por este nuevo cargo. El actor se entregó voluntariamente a las autoridades antes de una audiencia de fianza y pagó una caución de 5 mil dólares, tras lo cual fue liberado.

Shia LaBeouf tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares para ser liberado en Nueva Orleans. (Orleans Parish Sheriff's Office)

LaBeouf ha enfrentado incidentes legales anteriores en distintos estados de Estados Unidos. En esta ocasión, el proceso judicial continuará en los tribunales de Luisiana, donde deberán resolverse los cargos pendientes.

Las próximas audiencias judiciales determinarán el avance del caso relacionado con los hechos ocurridos durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.