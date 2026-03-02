Entretenimiento

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

El actor negó tener un problema con el alcohol, señalando que sus dificultades están más relacionadas con la ira

Guardar
Shia LaBeouf piensa que la
Shia LaBeouf piensa que la rehabilitación no es la solución para sus problemas. (REUTERS/Mark Blinch)

Shia LaBeouf se refirió públicamente a su arresto del 17 de febrero en Nueva Orleans y afirmó que no considera que tenga un “problema con la bebida”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el canal de YouTube Channel 5, conducida por Andrew Callaghan.

Durante la conversación, el intérprete de 39 años abordó el incidente ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en el barrio francés de la ciudad. El actor señaló que no justifica la conducta que derivó en su detención y reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

Mi comportamiento fue una tontería. Tengo que lidiar con eso. ¿Eso significa que tengo que volver a rehabilitación? No me interesa. No creo que mis respuestas estén ahí. Si realmente lo creyera, iría”, afirmó.

Shia LaBeouf aseveró que no
Shia LaBeouf aseveró que no necesita ir a rehabilitación. (Joel C Ryan/Invision/AP)

El actor también explicó que, a su juicio, sus dificultades están más relacionadas con cuestiones de ira que con el consumo de alcohol.

“No creo que tenga un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente y voy a abordarlo. Creo que tengo un complejo de hombre pequeño. Creo que tiene que ver más con la ira y el ego que con mi consumo de alcohol”, sostuvo.

Y añadió: “En ese punto me encuentro ahora mismo en mi camino y estoy intentando navegarlo. Lo resolveré”.

Shia LaBeouf admitió que sus
Shia LaBeouf admitió que sus problemas no tienen que ver con las adiciones. (REUTERS/Danny Moloshok)

Por si fuera poco, Shia LaBeouf señaló además que no ha estado sobrio durante aproximadamente nueve meses. Indicó que el incidente que motivó su arresto fue responsabilidad suya.

El 17 de febrero, el actor fue detenido bajo dos cargos menores de agresión simple tras un altercado en el establecimiento Royal Street Inn & R Bar, en el contexto de las festividades de Mardi Gras.

De acuerdo con un informe policial inicial obtenido por medios estadounidenses, una de las presuntas víctimas declaró haber sido golpeada en el rostro con el puño cerrado, lo que habría provocado una posible dislocación de la nariz.

El informe también señala que LaBeouf habría utilizado en varias ocasiones un insulto homofóbico durante el incidente.

Shia LaBeouf habría lanzado insultos
Shia LaBeouf habría lanzado insultos homofóbicos durannte el altercado. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)o

Como condiciones para su liberación, el actor fue obligado a inscribirse en un programa de tratamiento por abuso de sustancias, someterse a pruebas de detección de drogas y pagar una fianza de 100 mil dólares.

El 28 de febrero, Shia LaBeouf fue arrestado nuevamente en Nueva Orleans tras ser acusado de un cargo adicional de agresión simple relacionado con el mismo episodio del 17 de febrero.

Una orden de arresto fue emitida el 27 de febrero por este nuevo cargo. El actor se entregó voluntariamente a las autoridades antes de una audiencia de fianza y pagó una caución de 5 mil dólares, tras lo cual fue liberado.

Shia LaBeouf tuvo que pagar
Shia LaBeouf tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares para ser liberado en Nueva Orleans. (Orleans Parish Sheriff's Office)

LaBeouf ha enfrentado incidentes legales anteriores en distintos estados de Estados Unidos. En esta ocasión, el proceso judicial continuará en los tribunales de Luisiana, donde deberán resolverse los cargos pendientes.

Las próximas audiencias judiciales determinarán el avance del caso relacionado con los hechos ocurridos durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.

Temas Relacionados

Shia LaBeoufestrellas de Hollywoodarrestoentretenimiento

Últimas Noticias

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

A casi 30 años del estreno, el actor recordó su paso por la saga y explicó por qué nunca tomó objetos del set

Matthew Lillard revela el único

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La productora busca recuperar 100 millones de dólares de su aseguradora y presentará al actor como testigo clave en el proceso judicial

Infobae

La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”

La empresa aseguró que la decisión se tomó en función de escenarios previamente evaluados y tras conocer los términos de la propuesta competidora.

La verdera razón por la

‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

La plataforma mantiene conversaciones para desarrollar una serie limitada vinculada al caso del duque de York

‘The Crown’: Netflix evalúa una

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

La producción, desarrollada por Ryan Murphy, revive la intensa historia de amor entre ambas figuras mediáticas

La verdadera historia de John
DEPORTES
La selección argentina femenina cayó

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

TELESHOW
La explosiva pelea entre dos

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

El sorprendente encuentro entre Emilia Mernes y una estrella del cine porno que puso incómodo a Duki

Pachu Peña hizo reir a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor: “Una estaba alcoholizada”

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén