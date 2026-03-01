Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El documental de Take That en Netflix revela la historia interna y las tensiones que definieron a la icónica banda de pop británico de los años noventa

El estreno del documental de Take That en Netflix ha puesto el foco en la historia interna de una de las bandas más influyentes del pop británico de los años noventa. La serie, compuesta por tres episodios, recorre la formación del grupo, sus momentos de éxito y las crisis que marcaron a sus integrantes: Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange y Mark Owen.

La producción reúne imágenes inéditas, testimonios directos y un repaso sin filtros de las tensiones que llevaron a la ruptura y posterior reencuentro de la banda. El documental reconstruye los orígenes de Take That, su consolidación en la escena musical del Reino Unido y el papel de cada uno de sus miembros.

La narrativa se detiene especialmente en las fricciones internas que escalaron hasta una de las rivalidades más recordadas del pop británico, según detalla el tabloide británico The Daily Mail.

La historia del grupo quedó marcada por el enfrentamiento entre Robbie Williams y Gary Barlow, una rivalidad que definió el clima interno de Take That desde mediados de los años noventa.

Williams abandonó el grupo en 1995 tras una serie de conflictos con sus compañeros, especialmente con Barlow, a quien llegó a calificar públicamente con términos despectivos. Su alejamiento derivó en una competencia abierta entre ambos por el dominio de la escena pop. En ese contexto, Barlow optó por retirarse de la música durante un periodo.

El impacto de estos enfrentamientos no se limitó al plano profesional. Según el documental, Gary Barlow relata que, tras la disolución de Take That en 1996 y en el marco de su rivalidad con Robbie Williams, enfrentó episodios de bulimia, situación que asoció directamente con la presión interna y el ambiente hostil dentro del grupo, según la fuente original de The Daily Mail.

“Había cosas relacionadas con la falta de apoyo a mis composiciones y mi peso. Un día lo llamé Blobby, en vez de Robbie, cosa que no debí hacer”, recuerda Barlow, quien reconoce que el proceso de rivalidad incluyó reproches y comentarios hirientes de ambas partes.

Las imágenes inéditas y testimonios directos aportan un repaso sin filtros de la rivalidad entre Robbie Williams y Gary Barlow en Take That

El documental incluye declaraciones en las que Williams expone la naturaleza de esa enemistad: “Mi problema siempre fue con Gary, quería aplastarlo. Quería aplastar el recuerdo de la banda y no solté, incluso cuando él estaba mal, no solté”.

La autocrítica de Robbie Williams y el impacto del reencuentro

El segundo episodio adquiere especial relevancia al mostrar la actitud de Robbie Williams durante los años de mayor tensión. El propio cantante reconoce ante las cámaras que su comportamiento fue arrogante y engreído, y admite haber sido duro no solo con Gary Barlow, sino también con Mark Owen y Howard Donald.

La autocrítica, expuesta en la serie, tuvo un eco inmediato fuera de la pantalla: durante un concierto en los Aviva Studios de Manchester, Williams compartió con el público el impacto que le produjo ver el documental.

En ese sentido, confesó que, después de ver el segundo episodio, pasó varias noches sin poder dormir. “Me sentí horrible por cómo me comporté con Gary, Mark y Howard y no he dejado de pensar en esto”, expresó el artista, quien agregó que la experiencia lo llevó a sentir la necesidad de disculparse nuevamente.

Williams afirmó que esa etapa de su vida quedó atrás y que, en la actualidad, mantiene una relación positiva con sus excompañeros. “Solo puedo disculparme un número limitado de veces”, manifestó el cantante, quien también expresó: “Para que conste, ahora amo a Gary Barlow. Y él me ama a mí”.

Robbie Williams admite en el documental su actitud arrogante y el daño causado a sus compañeros durante el periodo de mayor tensión en Take That

El proceso de reconciliación y el regreso a la banda

En la serie queda documentado cómo, tras años de distanciamiento, los miembros de la banda lograron reunirse para abordar las heridas del pasado. En un encuentro posterior al reencuentro, Williams y Barlow dedicaron aproximadamente 25 minutos a conversar sin interrupciones, momento que funcionó como una catarsis y permitió cerrar años de desencuentros.

Barlow afirmó en uno de los fragmentos destacados del documental: “Recuerdo que al salir de un encuentro concreto sentía los hombros ligeros. No lo volví a pensar porque ya no lo necesitaba. Aquello lo trajo todo de vuelta. Fueron tiempos difíciles”.

La reconciliación entre Williams y Barlow permitió el regreso del cantante a Take That en 2010, tras un acercamiento en 2009 que puso fin a más de una década de distanciamiento. El documental de Netflix ofrece un acercamiento inédito a este proceso de reencuentro, repasando los momentos más difíciles y los diálogos que sentaron las bases para una nueva etapa en la historia de la banda.