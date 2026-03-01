Entretenimiento

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

El protagonista de “Marvin’s Room” experimentó en el set una visión renovada sobre la interpretación al colaborar con la icónica artista estadounidense

Marvins Room Trailer (Crédito: Kitus Cine YouTube)

La experiencia de Leonardo DiCaprio al compartir escena con Meryl Streep en la película Marvin’s Room marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a una renovada valoración de la actuación y consolidando su admiración por la reconocida actriz estadounidense.

Un encuentro decisivo en el set

El reconocimiento de DiCaprio hacia Streep, considerado por muchos como uno de los elogios más sinceros entre figuras clave del cine de Hollywood, quedó registrado en diversas entrevistas y medios especializados, como el portal cultural Indie Hoy.

El actor compartió escena con Streep en Marvin’s Room, filme dirigido por Jerry Zaks y estrenado en 1996, donde ambos interpretaron a miembros de una familia enfrentada a una difícil situación.

La colaboración entre DiCaprio y
La colaboración entre DiCaprio y Streep en Marvin’s Room elevó el perfil profesional del joven actor dentro de la industria cinematográfica (La habitación de Marvin (1996))

DiCaprio, quien tenía 18 años durante el rodaje, rememoró la impresión que le causó trabajar junto a Streep: “Repasé mis líneas con ella fuera de cámara y su naturalidad me resultó desconcertante. Recuerdo mirarla y pensar: ‘¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se verá bien esto?’”.

Esta experiencia, relatada por el actor en declaraciones recogidas por Indie Hoy, reveló la diferencia que percibió en la interpretación de Streep respecto a otros actores.

Los inicios de DiCaprio y su evolución como actor

Antes de este encuentro, la trayectoria de DiCaprio había comenzado en 1989 en televisión y, dos años más tarde, dio el salto al cine. Uno de los primeros hitos de su carrera llegó en 1993, cuando compartió elenco con Robert De Niro en This Boy’s Life. Sobre esa experiencia, afirmó: “Tenía 15 años y recuerdo cada detalle... Ver la dedicación de Robert De Niro fue una de las experiencias más influyentes que viví”.

Leonardo DiCaprio recordó cómo su
Leonardo DiCaprio recordó cómo su experiencia junto a Robert De Niro en This Boy’s Life fortaleció su vocación por la actuación desde muy joven (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir de entonces, DiCaprio desarrolló una percepción cada vez más profunda sobre el oficio actoral, influenciado por figuras como De Niro y, posteriormente, Streep. La oportunidad de observar de cerca el trabajo de estos referentes le permitió incorporar nuevas herramientas y enfoques en su propia formación.

La admiración de DiCaprio por Meryl Streep

El impacto de trabajar con Streep llevó a DiCaprio a expresar públicamente su admiración, calificándola como “la mejor actriz del mundo”.

Según relató el actor, la colaboración en Marvin’s Room no solo fue significativa en el plano profesional, sino que dejó una huella personal indeleble. “Oh, dios mío, ella es la única persona que se ve completamente natural”, compartió en una entrevista, subrayando el asombro que le provocó el estilo interpretativo de Streep.

DiCaprio reconoció públicamente a Streep
DiCaprio reconoció públicamente a Streep como 'la mejor actriz del mundo', tras observar su desempeño en el set de la película dirigida por Jerry Zaks (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La naturalidad y autenticidad que percibió en la actriz redefinieron para DiCaprio el estándar de excelencia en la actuación. Este reconocimiento, lejos de ser circunstancial, ha sido reiterado en diferentes momentos de su carrera, consolidando la imagen de Streep como una de las mayores referentes artísticas de su generación.

Una colaboración que dejó huella en Hollywood

El trabajo conjunto en Marvin’s Room no solo fortaleció la relación profesional entre ambos intérpretes, sino que contribuyó a elevar el perfil de DiCaprio en la industria cinematográfica. La admiración mutua entre los protagonistas fue señalada por la crítica como un elemento que aportó profundidad y realismo a la película.

El intercambio artístico entre DiCaprio
El intercambio artístico entre DiCaprio y Streep en Marvin’s Room fue clave para profundizar el realismo y la autenticidad del filme (Miramax Films)

El testimonio de DiCaprio acerca del talento de Streep se suma a la larga lista de reconocimientos que la actriz ha recibido a lo largo de su carrera. Con 21 nominaciones al Premio Oscar —la mayor cantidad en la historia de la Academia— y tres estatuillas, Streep es considerada una de las figuras más influyentes en la historia del séptimo arte.

El legado de una experiencia compartida

La colaboración entre Leonardo DiCaprio y Meryl Streep en Marvin’s Room permanece como uno de los momentos más recordados por el actor, quien continúa citando esa etapa como fundamental en su desarrollo profesional.

La huella de esa experiencia, sumada a las enseñanzas de sus primeros años junto a actores consagrados, consolidó su visión sobre la importancia de la autenticidad en la interpretación.

La admiración de DiCaprio por
La admiración de DiCaprio por figuras como Streep y De Niro reforzó su formación actoral y su visión sobre la autenticidad en el cine (La habitación de Marvin (1996))

El reconocimiento público de DiCaprio hacia Streep trasciende el ámbito personal, reafirmando la posición de la actriz como una de las principales referencias artísticas de su generación y renovando el diálogo sobre los estándares de excelencia en la industria cinematográfica.

