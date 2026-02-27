Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

Pink se sinceró sobre los rumores que aseguran que su matrimonio con Carey Hart llegó a su fin. (REUTERS/Charles Pulliam)

Pink y su esposo Carey Hart desmintieron los informes sobre una separación tras 20 años de matrimonio. Un reporte de PEOPLE afirmaba que la pareja se había separado, pero la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram el jueves 26 de febrero, refutando la información.

“Me acabo de enterar de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía. Gracias por informarme. ¿También les gustaría decirles a nuestros hijos? Mis hijos de 14 y 9 años tampoco están al tanto”, dijo.

Y añadió:“¿Quieren hablar de mis logros o solo quieren hablar de mi supuesto fracaso? Noticias falsas, no es cierto. Los quiero a todos”.

Pink aclaró en un video de Instagram que no se separó de Carey Hart. (Instagram)

La pareja que comparte dos hijos (Willow Sage Hart, de 14 años, y Jameson Moon Hart, de 9 años), se conocieron en los Juegos X de verano de 2001 en Filadelfia y mantuvieron una relación intermitente antes de que Hart le propusiera matrimonio en 2005.

La pareja contrajo matrimonio en enero de 2006 en Costa Rica. Dos años después, anunciaron su primera separación. Durante ese período, mantuvieron una relación cordial.

Carey Hart incluso apareció en el video musical de “So What”, canción inspirada en su distanciamiento. En la primavera de 2009, confirmaron su reconciliación y cancelaron la separación.

Carey Hart y Pink por poco se divorcian en 2009. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Estamos reconstruyéndonos. A veces hay que dar un par de pasos atrás para avanzar.”, declaró Hart a PEOPLE en abril de ese mismo año.

En 2021, Pink compartió detalles de su vida familiar tanto en casa como durante sus giras en el documental de Prime Video All I Know So Far. Ese mismo año, en una entrevista con PEOPLE, la cantanteabordó cómo ella y su esposo enfrentaron altibajos en su relación.

“Las relaciones a largo plazo no son fáciles. Es mucho más sencillo mantenerse en los días sólidos y saltar de relación en relación, porque así no tienes que arreglar los problemas que se repiten. Tienes que terminar arreglándote a ti mismo; no puedes arreglar a la otra persona. Puede ser un desafío, y hay buenos días y malos días”, declaró.

Pink detalló que su relación con Carey Hart es un equilibrio. (REUTERS/Monica Almeida)

Y continuó: “Creo que es una expectativa imposible pensar que vas a evolucionar exactamente al mismo ritmo que otra persona en exactamente la misma dirección. Por eso se requiere trabajo para redefinir lo que es importante. No quiero romper mi familia. Ese ha sido mi principal objetivo, desde que tuve una familia rota”.

En 2023, la actualmente nominada para ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll ofreció otra entrevista a PEOPLE sobre cómo la pareja se mantiene unida frente a dificultades.

“Él y yo somos independientes hasta un defecto. Probablemente por eso hemos permanecido juntos tanto tiempo, porque podemos vivir completamente separados y luego estar juntos. No nos necesitamos. Nos elegimos”, explicó.

Pink declaró que ella y Carey Hart no necesitan estar juntos todo el tiempo. (REUTERS/Mike Blake)

A lo largo de los años, Pink y Carey Hart han enfrentado altibajos públicos y privados, incluyendo la presión de la fama, giras, proyectos musicales y actividades profesionales.

La pareja ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de mantener la familia como prioridad, especialmente en la crianza de sus dos hijos.