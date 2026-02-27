Entretenimiento

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La cantante publicó un video en Instagram en el que desmintió los rumores sobre su separación y defendió la privacidad de sus hijos

Guardar
Pink se sinceró sobre los
Pink se sinceró sobre los rumores que aseguran que su matrimonio con Carey Hart llegó a su fin. (REUTERS/Charles Pulliam)

Pink y su esposo Carey Hart desmintieron los informes sobre una separación tras 20 años de matrimonio. Un reporte de PEOPLE afirmaba que la pareja se había separado, pero la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram el jueves 26 de febrero, refutando la información.

“Me acabo de enterar de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía. Gracias por informarme. ¿También les gustaría decirles a nuestros hijos? Mis hijos de 14 y 9 años tampoco están al tanto”, dijo.

Y añadió:“¿Quieren hablar de mis logros o solo quieren hablar de mi supuesto fracaso? Noticias falsas, no es cierto. Los quiero a todos”.

Pink aclaró en un
Pink aclaró en un video de Instagram que no se separó de Carey Hart. (Instagram)

La pareja que comparte dos hijos (Willow Sage Hart, de 14 años, y Jameson Moon Hart, de 9 años), se conocieron en los Juegos X de verano de 2001 en Filadelfia y mantuvieron una relación intermitente antes de que Hart le propusiera matrimonio en 2005.

La pareja contrajo matrimonio en enero de 2006 en Costa Rica. Dos años después, anunciaron su primera separación. Durante ese período, mantuvieron una relación cordial.

Carey Hart incluso apareció en el video musical de “So What”, canción inspirada en su distanciamiento. En la primavera de 2009, confirmaron su reconciliación y cancelaron la separación.

Carey Hart y Pink por
Carey Hart y Pink por poco se divorcian en 2009. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Estamos reconstruyéndonos. A veces hay que dar un par de pasos atrás para avanzar.”, declaró Hart a PEOPLE en abril de ese mismo año.

En 2021, Pink compartió detalles de su vida familiar tanto en casa como durante sus giras en el documental de Prime Video All I Know So Far. Ese mismo año, en una entrevista con PEOPLE, la cantanteabordó cómo ella y su esposo enfrentaron altibajos en su relación.

“Las relaciones a largo plazo no son fáciles. Es mucho más sencillo mantenerse en los días sólidos y saltar de relación en relación, porque así no tienes que arreglar los problemas que se repiten. Tienes que terminar arreglándote a ti mismo; no puedes arreglar a la otra persona. Puede ser un desafío, y hay buenos días y malos días”, declaró.

Pink detalló que su relación
Pink detalló que su relación con Carey Hart es un equilibrio. (REUTERS/Monica Almeida)

Y continuó: “Creo que es una expectativa imposible pensar que vas a evolucionar exactamente al mismo ritmo que otra persona en exactamente la misma dirección. Por eso se requiere trabajo para redefinir lo que es importante. No quiero romper mi familia. Ese ha sido mi principal objetivo, desde que tuve una familia rota”.

En 2023, la actualmente nominada para ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll ofreció otra entrevista a PEOPLE sobre cómo la pareja se mantiene unida frente a dificultades.

“Él y yo somos independientes hasta un defecto. Probablemente por eso hemos permanecido juntos tanto tiempo, porque podemos vivir completamente separados y luego estar juntos. No nos necesitamos. Nos elegimos”, explicó.

Pink declaró que ella y
Pink declaró que ella y Carey Hart no necesitan estar juntos todo el tiempo. (REUTERS/Mike Blake)

A lo largo de los años, Pink y Carey Hart han enfrentado altibajos públicos y privados, incluyendo la presión de la fama, giras, proyectos musicales y actividades profesionales.

La pareja ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de mantener la familia como prioridad, especialmente en la crianza de sus dos hijos.

Temas Relacionados

PinkCarey Hartdivorcioentretenimiento

Últimas Noticias

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Tras años bajo la atención mediática de Hollywood, la actriz encontró en Dubái un espacio para equilibrar vida personal

La verdadera razón por la

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

El cambio de identidad en los créditos de la película refleja una tendencia creciente entre los hermanos Jolie-Pitt

Otro hijo sin el apellido

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Del anime clásico al live action, un recorrido por las películas mejor valoradas de la saga que marcó a generaciones

Pokémon cumple 30 años: el

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

El rodaje del musical dirigido por Baz Luhrmann obligó al equipo a modificar coreografías, utilizar dobles y adaptar escenas para que la actriz pudiera continuar a pesar de las secuelas físicas y el dolor constante

Dos costillas rotas, una cirugía

Así fue como la fama a temprana a edad marcó a Lindsay Lohan: “¿Por qué nadie me protegió más?”

La actriz habló sobre los años de exposición mediática y la decisión de mudarse a Dubái, donde formó una familia

Así fue como la fama
DEPORTES
El conmovedor discurso de Gallardo

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

TELESHOW
Nequi Galotti mostró su orgullo

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador