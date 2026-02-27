Entretenimiento

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Tras años bajo la atención mediática de Hollywood, la actriz encontró en Dubái un espacio para equilibrar vida personal

Guardar
Desde 2014, Lindsay Lohan reside
Desde 2014, Lindsay Lohan reside en Dubai de manera permanente. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Durante más de una década, Lindsay Lohan ha hecho de Dubái su hogar, un cambio que transformó tanto su estilo de vida como su relación con la fama. La actriz se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en 2014, buscando privacidad y tranquilidad.

Antes de establecerse en Dubái, la artista de 39 años pasó un tiempo en Londres, un paso intermedio que le permitió alejarse del ritmo constante de Los Ángeles.

Sobre su decisión de dejar su residencia en Los Angeles, explicó en una entrevista con Vogue que ya no disfrutaba de la industria del entretenimiento.

“No me estaba divirtiendo en el negocio. No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No es una vida real. Me alejó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, afirmó.

Lindsay Lohan admitió que se
Lindsay Lohan admitió que se mudó a Dubai para alejarse de la presión de Los Angeles. (The Grosby Group)

La mudanza le permitió distanciarse de la presión constante de Hollywood y de una cultura de vigilancia permanente que había marcado sus años de estrellato juvenil.

En Dubái, Lindsay Lohan encontró algo que nunca había experimentado como figura pública: anonimato en los espacios públicos y señaló que era como “una bocanada de aire fresco, el poder no tener que pensar demasiado cada segundo sobre lo que haces”.

La privacidad adquirió un valor mayor tras casarse con Bader Shammas y dar la bienvenida a su hijo en 2023. A diferencia de su adolescencia bajo la atención mediática, su hijo crece sin la exposición que marcó sus primeros años de fama.

“Estar en Dubái me ayuda a conectar con la realidad. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”, comentó.

Lindsay Lohan afiró que su
Lindsay Lohan afiró que su prioridad s su familia con Bader Shammas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz ha indicado que su rutina diaria ahora se centra en el hogar y la familia, desde las actividades escolares de su hijo hasta el tiempo compartido con su esposo, seleccionando cuidadosamente los proyectos de trabajo que se ajustan a su vida personal.

“Soy muy selectiva con cuándo y dónde trabajo por mi esposo y mi hijo. Quiero hacer mi trabajo y volver a casa lo antes posible”, explicó.

El traslado a Dubái no implicó abandonar su carrera, sino replantearla. Tras varios años alejada de la actuación, la famosa decidió regresar cuando se sintió preparada, asumiendo roles y producciones bajo sus propios términos.

La distancia de la presión constante de Hollywood le permitió redescubrir el disfrute por la actuación, algo que sentía que había perdido durante su estrellato juvenil.

Con la edad llega un tipo diferente de confianza. Y ahora se siente bien dirigir mi propio barco. Sabía que volvería cuando empezara a extrañarlo de nuevo”, indicó.

Lindsay Lohan aseguró que
Lindsay Lohan aseguró que ahora es más selectiva con sus proyectos de actuación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En paralelo, Lindsay Lohan continúa vinculada a la actuación. Su próximo proyecto es la miniserie Count My Lies, producida por Hulu, donde compartirá elenco con Shailene Woodley y Kit Harington.

Sobre esta nueva etapa laboral, la intérprete señala que la experiencia adquirida con los años le otorga mayor seguridad para involucrarse en el desarrollo de sus personajes y expresar su visión sobre los proyectos en los que participa.

Temas Relacionados

Lindsay Lohanestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

El cambio de identidad en los créditos de la película refleja una tendencia creciente entre los hermanos Jolie-Pitt

Otro hijo sin el apellido

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Del anime clásico al live action, un recorrido por las películas mejor valoradas de la saga que marcó a generaciones

Pokémon cumple 30 años: el

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

El rodaje del musical dirigido por Baz Luhrmann obligó al equipo a modificar coreografías, utilizar dobles y adaptar escenas para que la actriz pudiera continuar a pesar de las secuelas físicas y el dolor constante

Dos costillas rotas, una cirugía

Así fue como la fama a temprana a edad marcó a Lindsay Lohan: “¿Por qué nadie me protegió más?”

La actriz habló sobre los años de exposición mediática y la decisión de mudarse a Dubái, donde formó una familia

Así fue como la fama

“El público se ofendió muchísimo”, Chris Hemsworth sobre la reacción de los fans por Thor: Love and Thunder

El actor admitió que el exceso de comedia en la última entrega del superhéroe generó una división entre los seguidores y anticipó que Marvel buscará un nuevo rumbo para el personaje

“El público se ofendió muchísimo”,
DEPORTES
La contundente opinión del Tano

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate vence a Banfield por el Torneo Apertura

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El gesto de Martínez Quarta con Gallardo luego de marcarle un gol a Banfield en la despedida del técnico de River Plate

El emotivo recibimiento para Gallardo en el Monumental en su último partido en River Plate: el gesto de disculpas a los hinchas

TELESHOW
Flavio Azzaro y Sol Nobile

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano y piensa en abandonar: “Me levanté preguntándome qué hago acá”

Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: “El miedo es que le agarre una infección”

Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con su estilo urbano más audaz: cadenas de perlas y prendas oversized

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí atacó ocho

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle