¿La dinastía Russell-Hawn en el MonsterVerse? Kurt imagina a Goldie, Kate, Oliver y Meredith enfrentado a monstruos legendarios

La experiencia compartida en la producción de Apple TV+ motivó al actor a considerar sumar a toda la familia en futuras producciones, mientras analiza nuevas posibilidades creativas y aporta un toque único a la saga de criaturas colosales

Kurt Russell manifiesta interés en
Kurt Russell manifiesta interés en integrar a toda la familia Russell-Hawn al MonsterVerse tras su experiencia en Monarch: Legacy of Monsters (REUTERS/Daniel Cole)

Kurt Russell compartió su entusiasmo por la posibilidad de que toda su familia se integre al MonsterVerse tras su experiencia en la serie Monarch: Legacy of Monsters. El actor, quien recientemente trabajó junto a su hijo Wyatt Russell en la producción de Apple TV+, comentó al sitio especializado Vulture que la dinámica familiar en el set inspiró conversaciones acerca de incorporar a más miembros de la familia Russell-Hawn en futuras entregas de la franquicia.

La idea de sumar a figuras como Goldie Hawn, Oliver Hudson y Meredith Hagner nació de forma natural, según Kurt Russell, porque todos disfrutaron del ambiente de trabajo y del desarrollo de la serie. El actor consideró especialmente atractiva la posibilidad de que sus seres queridos interpreten personajes propios o realicen cameos, aportando así una nueva energía a la saga de criaturas colosales. Su enfoque busca fortalecer el lazo personal y profesional en grandes producciones y ha abierto la puerta a colaborar juntos en el futuro.

Wyatt Russell y su padre en la serie

La participación de Wyatt Russell en Monarch: Legacy of Monsters significó un momento especial al compartir pantalla con su padre, Kurt Russell, interpretando ambos al mismo personaje en distintas etapas de su vida. Esta dinámica permitió que la conexión familiar trascendiera la ficción y enriqueciera el desarrollo de la trama, brindando autenticidad al relato.

El trabajo conjunto no solo fortaleció la relación entre padre e hijo, sino que ofreció a los espectadores una experiencia inusual, donde el vínculo real de los actores agregó una dimensión única a la historia. Wyatt Russell remarcó la importancia de colaborar con su padre tanto en lo profesional como en lo personal, y valoró la naturalidad con la que compaginaron sus interpretaciones para retratar a un solo personaje en diferentes tiempos.

La posibilidad de sumar a
La posibilidad de sumar a Goldie Hawn, Oliver Hudson y Meredith Hagner al MonsterVerse abre la puerta a colaboraciones familiares inéditas en la franquicia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Boston como escenario

Durante la entrevista, Kurt Russell destacó que la ciudad aporta un trasfondo único a la mitología de los monstruos dentro del MonsterVerse. Subrayó que la elección de Boston como escenario en Monarch: Legacy of Monsters no fue casual y elogió su historia y atmósfera como elementos que enriquecen la narrativa.

El actor señaló que incorporar lugares emblemáticos como Boston resulta fundamental para dotar a la saga de mayor profundidad y realismo, permitiendo que el universo de monstruos evolucione con nuevas perspectivas.

Posibles nuevos roles familiares

Kurt Russell expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que otros miembros de la familia participen en el MonsterVerse, mencionando específicamente a Goldie Hawn, Oliver Hudson y Meredith Hagner como potenciales incorporaciones. Sostuvo que la dinámica familiar podría aportar una energía particular a la saga, ya sea mediante personajes creados para ellos o a través de cameos.

La propuesta de Russell responde tanto a una inquietud creativa como al deseo de compartir la experiencia del set con seres queridos, reforzando el espíritu colaborativo. Si bien no detalló roles específicos para cada uno, el actor se mostró abierto a sumar nuevos rostros familiares a la franquicia y avivó el debate sobre el valor de las colaboraciones familiares en grandes producciones.

La colaboración entre Kurt y
La colaboración entre Kurt y Wyatt Russell es valorada por ambos actores como un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional (REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAY)

Kate Hudson y Mothra

En la misma conversación, Kurt Russell mencionó a Kate Hudson al reflexionar sobre las posibles incorporaciones de familiares al MonsterVerse. El actor planteó, en tono lúdico y creativo, que Kate podría tener una afinidad especial con Mothra, uno de los monstruos más icónicos y reconocibles de este universo cinematográfico.

Russell no detalló planes ni proyectos concretos para la actriz, sino que utilizó la referencia a Mothra como ejemplo de cómo su familia podría adaptarse a diferentes papeles y aportar nuevas perspectivas a la franquicia. Esta mención revela la flexibilidad y la imaginación con la que Russell aborda la integración de sus seres queridos en el universo de los monstruos, abriendo la puerta a combinaciones inesperadas y a la posibilidad de conectar personajes clásicos con la energía y el talento familiar.

La elección de Mothra como posible vínculo para Kate Hudson no solo resalta el deseo de Kurt Russell de sumar figuras familiares al Monster Verse, sino también su interés en explorar caminos creativos que permitan renovar la saga y sorprender al público, manteniendo siempre presentes a los monstruos emblemáticos que han dado forma a la franquicia.

