“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi

Bella Hadid reveló cómo la enfermedad de Lyme impactó su salud y carrera en la industria de la moda internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Por primera vez, Bella Hadid compartió abiertamente los desafíos ligados a la enfermedad de Lyme, la presión mental de la industria y el nuevo sentido de su regreso a las pasarelas en 2026.

En una conversación íntima con su hermana Gigi Hadid, la supermodelo expone en Vogue, revista de referencia en moda internacional, las dimensiones más profundas de su vida profesional y personal.

La entrevista, realizada entre Nueva York y Texas, reveló un cambio radical en sus prioridades: la autenticidad y el bienestar pasaron al primer plano de su trayectoria.

La entrevista exclusiva de Bella y Gigi Hadid en Vogue expone su vínculo familiar y su rol como modelos y empresarias

La sesión fotográfica estuvo a cargo de la directora y fotógrafa Gia Coppola. “Trabajar con Gia fue como cumplir uno de mis mayores sueños. Verla en el set, también como madre, me dio un impulso muy especial”, relató Hadid a Vogue.

El entorno familiar marcó el tono de la conversación entre las hermanas. La admiración mutua se hizo visible en sus reflexiones sobre los proyectos personales y profesionales.

Los desafíos de la moda y la salud

Durante la entrevista, Hadid reconoció la dificultad de mantenerse protegida en un entorno tan demandante y la relevancia de construir relaciones seguras.

“A lo largo de mi carrera tuve que aprender a poner límites y conectar solo con quienes me hacen sentir segura. Aprender a decir “no” fue uno de los mayores retos. Durante mucho tiempo, si rechazaba un trabajo, creía que podían dejar de llamarme”, afirmó la modelo a Vogue.

Bella Hadid enfatiza la importancia de la autenticidad y del bienestar mental tras hacer pública su lucha personal en el mundo de la moda (Instagram/BellaHadid)

Hadid describió el impacto de la enfermedad de Lyme en su faceta profesional y personal. “Parte de mi tratamiento coincidió con los rodajes. Estaba agotada física y emocionalmente, pero logré transformar esa energía en el arte y en el trabajo. Fue satisfactorio, aunque hubo momentos en los que el cansancio era abrumador”, recordó.

La modelo admitió que lograr separar el valor profesional de su valía personal fue resultado de la terapia y la autoobservación. “Mis éxitos en el trabajo no definen lo que soy o lo que merezco. Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy, más allá de lo profesional”.

La autenticidad, Orebella y la búsqueda de un propósito

La creación de su empresa, Orebella, nace de su deseo de vivir conectada con su esencia. “Al principio me entusiasmaba controlar cada detalle, como el color o el nombre, pero soltar ese control fue la parte más difícil. Confiar en el equipo fue fundamental para que todo evolucionara”, explicó Hadid.

La fundación de Orebella surge como un proyecto de Bella Hadid para reconectar con su esencia y fortalecer valores personales (REUTERS/Stephane Mahe)

Recordó que su hermana le enseñó la importancia de delegar. “Si de verdad confío en quienes me acompañan, tengo que dejarles tomar decisiones también”, señaló en la entrevista con Vogue. “La creatividad y pasión del equipo fueron clave para consolidar la firma”.

Para Hadid, la autenticidad guía tanto los productos que concibe como la vida que construyó en Texas, donde encuentra espacio para reencontrarse consigo misma.

Salidas, pausas y el valor del descanso

Identificar cuándo parar sigue siendo una lección en proceso para Hadid. “No creo haberlo aprendido del todo aún”, admitió.

Bella Hadid detalló la dificultad de poner límites en la industria y remarca la importancia de rodearse de personas de confianza y respeto (REUTERS/Benoit Tessier)

Ahora reconoce la importancia del descanso y de priorizar la salud ante las exigencias laborales. “La forma en que trabajé tantos años no era sostenible. Incluso durante la pandemia, mantuve un ritmo intenso”, explicó.

Actualmente reside en Texas, rodeada de caballos y su mascota, y experimenta lo que describe como “una vida auténtica”. Muchas veces lloré por no poder cumplir con compromisos y temía que me olvidaran”.

Hadid subrayó que valora los proyectos alineados con sus principios y distingue entre el agradecimiento profesional y el valor personal. “Mucho tiempo mezclé estos aspectos, pero ahora mi prioridad es estar rodeada de personas de confianza y respeto”.

Regresar de un lugar de paz

El descanso y la salud se convierten en prioridades para Bella Hadid, quien identifica sus nuevas metas personales tras años de ritmo laboral intenso (Bella Hadid/Instagram)

Hadid aclaró que su regreso a las pasarelas en 2026 no responde a demandas externas. “Finalmente comprendí que volver debía surgir de una reconciliación interna, no de la presión mediática. Encontré paz en quien soy”, afirmó ante Vogue.

El miedo a quedar olvidada en la industria ya no guía sus pasos. “Antes me angustiaba la idea de desaparecer. Ahora sé que quienes realmente me conocen reconocen mi personalidad y mi autenticidad”.

Nuevos horizontes: actuación y sueños por cumplir

Hadid también explora la actuación con entusiasmo renovado. “Me fascina interpretar personajes exigentes, incluso soñar con ser asistente de coordinación de acrobacias o asumir papeles que requieran aprender idiomas nuevos”, aseguró.

Sobre su experiencia en Belleza Perfecta, dirigida por Ryan Murphy, comentó: “Ryan transmite una calma única y ayuda a confiar en el proceso. Grabé durante seis meses, justo al continuar mi tratamiento por la enfermedad de Lyme; fue agotador. Pero canalizar todo eso en el personaje resultó liberador”.