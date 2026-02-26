‘Heated Rivalry’: la segunda temporada confirma inicio de rodaje en 2026

La segunda temporada de "Heated Rivalry" comenzará su rodaje en agosto de 2026 y planea su estreno mundial para abril de 2027 (HBO Max)

La segunda temporada de Heated Rivalry ya tiene fecha tentativa de regreso: los productores confirmaron que el rodaje comenzará en agosto de 2026, con el objetivo de estrenar la nueva entrega en la primavera de 2027 en Estados Unidos, según detallaron en entrevistas recientes.

La confirmación respondió a la expectativa en torno al desenlace de la primera temporada y al posicionamiento de la serie como uno de los fenómenos televisivos del año pasado.

El anuncio se formalizó durante la aparición de Jacob Tierney, creador, director y productor ejecutivo, junto a Brendan Brady en el programa CBS Mornings, conducido por Gayle King.

“Habrá más Heated Rivalry en sus televisores, verdaderamente, tan pronto como sea humanamente posible”, afirmó Tierney, una frase que se viralizó entre los seguidores del drama deportivo.

El guion quedó en desarrollo y la producción comenzará en agosto, con el estreno programado para abril de 2027.

El creador Jacob Tierney y el productor Brendan Brady confirmaron la continuidad de la serie (HBO Max)

Brady, en sintonía con la audiencia, alentó a los seguidores a disfrutar la anticipación y sostuvo que, como ocurre con lo mejor de esta serie, “deberían disfrutar el anhelo”.

La serie se basa en la saga de novelas Game Changers de Rachel Reid, y tanto Tierney como Brady destacaron su empeño en preservar la esencia de la historia.

Tierney recordó la raíz canadiense del libro y de la producción: “Esto fue un libro canadiense. Somos productores canadienses”, enfatizó al destacar la importancia de mantener la identidad original.

Al referirse a la colaboración con Crave, la plataforma de streaming que produce y distribuye la serie en Canadá, Tierney resaltó el respaldo recibido.

“Confiaron en mí, pero también confiaron en el material y en que la audiencia ya adoraba esto”, reconoció.

Connor Storrie y Hudson Williams, protagonistas de "Heated Rivalry", consolidan sus carreras con nuevos proyectos dentro y fuera de la televisión (HBO Max/Crave)

Esa confianza permitió que la adaptación permaneciera fiel a la obra de Reid, evitando la tendencia habitual de simplificar o acortar las tramas románticas en televisión.

Según Tierney, lo que le transmitió a Rachel Reid fue que quería “tomarlo en serio”, es decir, no hacer lo que muchos hacen al adaptar romance, que a menudo implica “simplificar, truncar o acortar”.

Brady reforzó esta visión al afirmar que el equipo “quería elevar esto al nivel que se merecía”, dejando en claro el compromiso de producir una serie que respete tanto a los personajes como a quienes siguen la saga literaria.

El éxito de Heated Rivalry no solo fortaleció a Crave como una de las plataformas líderes en Canadá, sino que también encontró un amplio público en Estados Unidos a través de HBO Max.

La serie relató la relación entre Shane Hollander (Hudson Williams), jugador de los ficticios Montreal Metros, e Ilya Rozanov (Connor Storrie), estrella de los Boston Raiders.

El programa televisivo se inspira en la saga literaria "Game Changers", escrita por la autora canadiense Rachel Reid (Carina Press)

Ambos personajes se convirtieron en referentes para una nueva generación de espectadores que buscan historias inclusivas y con desarrollo de personajes.

La popularidad de Williams y Storrie aumentó tras su participación en la serie, y la carrera de ambos actores avanzó hacia nuevos proyectos fuera de la serie.

Hudson Williams fue confirmado como parte del elenco de la serie Yaga, mientras que Connor Storrie, además de ser anfitrión de Saturday Night Live esta semana, negocia su ingreso en el filme Peaked, producido por A24.

La escritora Rachel Reid, autora de la saga que originó la serie, también prepara novedades para quienes siguen el universo ficticio.

Reid anunció que el séptimo libro de la serie, titulado Unrivaled, será publicado el 1 de junio de 2027, aplazando su lanzamiento original previsto para septiembre de 2026.

El guion de la segunda entrega promete respetar la esencia y la profundidad emocional de los personajes, según señalaron sus creadores (HBO Latinoamérica)

La autora, que convive con la enfermedad de Parkinson, agradeció el respeto con el que el equipo de la serie trató tanto a su obra como a sus lectores y celebró la decisión de priorizar la calidad sobre los plazos editoriales.

La relación entre la serie y la obra literaria se mantuvo cercana: Heated Rivalry y su secuela, The Long Game, forman parte del mismo universo, y la adaptación televisiva se caracterizó por cuidar los detalles y matices de los personajes, sin recurrir a estereotipos ni omisiones argumentales.