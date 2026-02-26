Detrás del mito: el autor de “Jailhouse Rock” revivió el instante más icónico junto a Elvis Presley

La puesta en escena y el carisma del cantante influenciaron décadas de espectáculos. (Neon)

Mike Stoller, compositor de “Jailhouse Rock” y referente de la música popular, compartió en Los Ángeles su experiencia trabajando con Elvis Presley.

El 18 de febrero de 2026, durante el estreno de "EPiC: Elvis Presley en Concierto" en el Teatro Chino TCL, Stoller recordó su colaboración con el cantante, ícono de los años 50 y 60. El evento reunió a músicos, fanáticos y familiares que buscan mantener vivo el legado del Rey del Rock and Roll.

Según el portal People, el compositor, de 92 años, describió en una entrevista su vínculo artístico con Presley. Según Stoller, Elvis mostró una disciplina extraordinaria en el estudio y una búsqueda constante de la excelencia. Su recuerdo favorito lo remonta a la grabación de “Jailhouse Rock” en 1957, cuando el cantante insistió en repetir tomas hasta quedar completamente conforme con el resultado. De acuerdo con Stoller, ese perfeccionismo caracterizó toda la carrera del artista.

Stoller, junto a su socio Jerry Leiber, compuso algunos de los mayores éxitos de Presley, como “Hound Dog” y “Jailhouse Rock”. El dúo también firmó “Stand By Me”, popularizada por Ben E. King. Sin embargo, el perfeccionismo en “Jailhouse Rock”, según el compositor, reflejó el rigor profesional del cantante.

El creador de grandes éxitos musicales compartió su anécdota más personal sobre el trabajo con Presley, revelando la faceta menos conocida del artista en el estudio crédito: https://www.graceland.com/

Stoller y Leiber: una dupla clave en la historia de la música

La asociación entre Mike Stoller y Jerry Leiber produjo obras esenciales para el rock and roll y la música popular estadounidense. El dúo escribió canciones interpretadas por artistas como Elvis Presley, Ben E. King y The Coasters. Sus letras y melodías definieron una época y contribuyeron a la consolidación de Presley como figura global.

El trabajo con Presley implicó sesiones intensas y una exigencia artística poco común. Stoller destacó la energía y la resistencia del cantante durante las grabaciones. Según el compositor, Elvis buscó siempre superar las expectativas de sus colaboradores. La relación profesional entre Presley y los autores se caracterizó por la creatividad y el respeto mutuo.

La influencia de Leiber y Stoller trascendió las décadas. “Stand By Me”, compuesta en 1961, sigue vigente en versiones de artistas contemporáneos. El catálogo de ambos abarca géneros diversos y muestra una capacidad única para crear clásicos atemporales. La colaboración con Presley, en particular, marcó un antes y un después en la carrera de todos los involucrados.

La evolución del legado de Elvis Presley

La figura del Rey del Rock and Roll sigue inspirando a nuevas generaciones. (Neon)

El estreno de “EPiC: Elvis Presley en Concierto”, dirigido por Baz Luhrmann, renovó el interés por la vida y la obra del cantante. El documental, continuación de la película biográfica “Elvis” de 2022, explora nuevas perspectivas sobre el impacto cultural de Presley. El evento en Hollywood reunió a figuras de la industria y fanáticos de diferentes generaciones.

Stoller asistió al estreno y compartió recuerdos de sus encuentros con Presley durante la residencia del cantante en el International Hotel de Las Vegas en 1969. El compositor señaló que, aunque Presley adoptó una puesta en escena más elaborada en esa etapa, mantuvo la cordialidad y el carisma que lo caracterizaron siempre. Stoller recordó una anécdota en la que presentó a su esposa al artista, quien la recibió con amabilidad.

La figura de Presley sigue vigente en la cultura popular. El documental de Luhrmann y los testimonios de colaboradores como Stoller contribuyen a mantener viva su historia. Las nuevas producciones audiovisuales permiten que el legado del cantante se adapte y evolucione para el público actual.

El perfeccionismo y el impacto de Presley en la industria musical

En el estreno de EPiC, Stoller compartió detalles de su relación con el cantante, la creación de grandes éxitos y el impacto cultural que aún mantiene vivo al Rey Crédito: prensa BMG

El testimonio de Mike Stoller destaca el perfeccionismo de Presley en el estudio y su influencia en la música popular.

Según el compositor, la búsqueda de la excelencia definió la trayectoria del cantante y lo convirtió en un referente. Stoller enfatizó la importancia del trabajo en equipo y la dedicación durante las sesiones de grabación.

La relación entre compositor e intérprete resultó fundamental para la creación de éxitos que marcaron generaciones. El legado de Presley, potenciado por colaboradores como Stoller y Leiber, permanece como un pilar del rock and roll. El reconocimiento de la industria y el interés del público evidencian la vigencia del artista y la relevancia de su obra.