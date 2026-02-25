“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Guerra de novias regresará como serie con un giro en su historia y un nuevo enfoque narrativo. (Composición fotográfica: 20th Century Fox/REUTERS)

La comedia romántica Guerra de novias (Bride Wars) tendrá una nueva vida en formato televisivo. El clásico contemporáneo de 2009, recordado por enfrentar a dos amigas de la infancia en una feroz competencia nupcial, será reimaginado como una serie para streaming, con Emma Roberts como protagonista y productora ejecutiva. Según informes de Variety, el proyecto está siendo evaluado y desarrollado por Peacock.

De acuerdo con los primeros reportes, la serie se describe como una “reinterpretación libre” del filme original. A diferencia de la película de 2009 que se centraba en dos novias obligadas a compartir fecha y lugar de casamiento, esta nueva versión actualiza el conflicto al mundo profesional de la planificación de bodas.

Roberts interpretará a una wedding planner de gran ciudad que llega a un pequeño pueblo de Carolina del Norte, lo que desata un enfrentamiento épico con una planificadora local muy querida por la comunidad.

Emma Roberts asumirá un doble rol como protagonista y productora ejecutiva de la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por las fuentes, ambas mujeres compiten por organizar la misma boda, y lo que comienza como una rivalidad profesional escala hacia un choque mayor que involucra amistad, comunidad y, finalmente, amor.

Se conserva el espíritu de competencia del título original; pero con un lente más amplio y contemporáneo.

Bride Wars, estrenada en 2009, fue protagonizada por Kate Hudson y Anne Hathaway bajo la dirección de Gary Winick. Como se mencionó, el conflicto surge de la enemistad repentina entre dos amigas cuando se dan cuenta que han coincidido en fecha y lugar de boda.

Tras su lanzamiento en salas de cine, la película fue golpeada por la crítica. Aun así, logró un desempeño comercial sólido, con una recaudación global cercana a 115 millones de dólares frente a un presupuesto de 30 millones. El contraste entre la recepción crítica y la respuesta del público convirtió a Guerra de novias en un título rentable, aunque discutido.

Guerra de novias tuvo una recepción crítica negativa, pero fue un éxito comercial en cines. (Composición fotográfica: 20th Century Fox

El alcance internacional del concepto quedó demostrado con un remake chino estrenado en 2015, que retomó la premisa del enfrentamiento nupcial para otro mercado.

Qué se sabe de la producción y el equipo creativo

El proyecto todavía espera “luz verde formal”, pero cuenta con un respaldo industrial sólido. New Regency será el estudio principal, con 20th Television y UCP como co-estudios. En el frente creativo, la guionista y productora ejecutiva será Sascha Rothchild, reconocida por su trabajo en títulos como GLOW, XO, Kitty y The Baby-Sitters Club.

Como productores ejecutivos también se menciona a Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann por New Regency; Emma Roberts, Karah Preiss y Matt Matruski por Belletrist (la compañía de la actriz); y Alexandra Milchan y Martin Salgo por Crescent Line.

La serie protagonizada por Emma Roberts se encuentra en etapa de desarrollo, a la espera de una decisión final del estudio.(AP)

Como el título está en fase inicial, todavía no se conoce a más integrantes del reparto aparte de Emma Roberts.

En paralelo a esta tentativa serie para streaming, la protagonista de Scream Queens mantiene una agenda activa: se encuentra en producción del filme Hal junto a Alexander Ludwig y viene de ser productora ejecutiva en Tell Me Lies. También regresará a American Horror Story en su próxima temporada.