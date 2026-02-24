Entretenimiento

¿Marvel encontró a su nuevo Wolverine? La respuesta de Daniel Radcliffe tras la ola de rumores

En medio de especulaciones y expectativas en aumento, el actor británico decidió responder a quienes lo posicionaban como posible sucesor de Hugh Jackman

Daniel Radcliffe niega los rumores
Daniel Radcliffe niega los rumores sobre su posible incorporación a Marvel como el próximo Wolverine (REUTERS/Tom Nicholson)

El actor británico Daniel Radcliffe descartó públicamente los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como Wolverine, una especulación que había circulado intensamente en redes sociales y medios especializados.

En una reciente entrevista reproducida por el portal español Espinof, Radcliffe reconoció que propuestas así pueden resultar atractivas para cualquier intérprete, pero afirmó que no tiene intención de sumarse a la franquicia en ese rol.

Nuevas caras y la sombra de Hugh Jackman

La figura de Wolverine ha estado marcada por la interpretación de Hugh Jackman durante más de 20 años, consolidando al personaje como uno de los más emblemáticos del cine de superhéroes.

La figura de Wolverine sigue
La figura de Wolverine sigue marcada por el legado de Hugh Jackman y la reciente aparición en Deadpool y Wolverine (Photo by Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.)

El reciente estreno de Deadpool y Wolverine confirmó la vigencia de Jackman, quien volvió a dar vida al mutante en una producción que atrajo la atención de millones de espectadores y alimentó el debate sobre la continuidad del personaje.

En este contexto, Marvel Studios aún no ha anunciado oficialmente un relevo, manteniendo el suspenso sobre el futuro del personaje y estimulando especulaciones sobre quién podría asumir el desafío en las próximas fases del MCU.

El fenómeno de los rumores y el rol de las redes

El vacío de información oficial ha potenciado la proliferación de rumores y listas de candidatos, donde han aparecido nombres como Henry Cavill y Radcliffe.

Henry Cavill y Daniel Radcliffe
Henry Cavill y Daniel Radcliffe destacan entre los nombres más mencionados para el reemplazo del mutante en el MCU (Marvel Studios)

La influencia de las redes sociales es determinante en este fenómeno: foros de fanáticos y comunidades digitales suelen viralizar teorías y montajes que, en ocasiones, trascienden al periodismo especializado.

En la última entrega de Deadpool, Cavill realizó un cameo como una variante del mutante, hecho que sirvió de combustible para nuevas especulaciones, aunque sin confirmaciones por parte de Marvel.

Alternativas femeninas: el caso de X-23

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan. Esta versión más joven y letal del mutante fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por los seguidores de la saga.

La alternativa femenina para Wolverine,
La alternativa femenina para Wolverine, encarnada por X-23 e interpretada por Dafne Keen, gana fuerza entre fanáticos y analistas (Disney)

Algunos analistas sostienen que la continuidad de Wolverine podría avanzar por esta vía, permitiendo a Marvel expandir la diversidad y refrescar la franquicia, aunque hasta el momento no se han anunciado proyectos centrados en X-23.

Radcliffe: prioridades y carrera tras Harry Potter

Lejos de dejarse encasillar, Radcliffe ha construido una trayectoria caracterizada por la búsqueda de papeles complejos y alejados de la etiqueta de estrella juvenil.

Tras su paso por Harry Potter, el actor ha elegido proyectos independientes y obras teatrales que le han permitido explorar facetas menos convencionales.

Radcliffe prioriza la calidad del
Radcliffe prioriza la calidad del guion y el reto artístico de los personajes en su carrera post Harry Potter (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según declaraciones recogidas por Espinof, el criterio principal de Radcliffe para aceptar un proyecto cinematográfico reside en la calidad del guion y el potencial artístico del personaje, más allá de la popularidad o el alcance comercial de la franquicia.

Marvel y su historial en la elección de protagonistas

El proceso de selección de actores para personajes icónicos no es nuevo en Marvel. A lo largo de su historia, el estudio ha sorprendido al público con elecciones inesperadas que, con el tiempo, se han convertido en éxitos.

Casos como el de Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man o Tom Holland como Spider-Man demuestran la capacidad de Marvel para moldear talentos y redefinir figuras clásicas.

Marvel ha sorprendido antes con
Marvel ha sorprendido antes con elecciones inesperadas de protagonistas, como Robert Downey Jr. y Tom Holland, redefiniendo héroes clásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, la negativa de Radcliffe no representa un obstáculo insalvable para la saga, sino una oportunidad para que el estudio continúe apostando por nuevas interpretaciones y formatos que mantengan vigente el interés del público.

