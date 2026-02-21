Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

Nicole Elizabeth LaValle, conocida públicamente como Snooki, es un personaje conocido por formar parte del programa de televisión Jersey Shore transmitido por el canal MTV.

La figura televisiva Nicole “Snooki” Polizzi (38) reveló que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en estadio 1, noticia que compartió públicamente tras recibir los resultados de una biopsia reciente.

La estrella de telerrealidad explicó que el hallazgo se produjo luego de varios controles ginecológicos irregulares. “Tengo 38 años y he estado luchando con Papanicolaus anormales durante tres o cuatro años, y ahora mírenme”, expresó. “En vez de seguir posponiéndolo por miedo o dolor, fui y lo hice. Y allí estaba, el cáncer, pero en estadio 1 y es curable”.

La confirmación llegó después de una biopsia en cono, un procedimiento mediante el cual se extrae tejido anormal del cuello uterino para su análisis. En un video publicado en TikTok, Polizzi relató que los médicos le informaron que se trata de un adenocarcinoma, una forma de cáncer cervical.

“Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, expresó.

Durante la biopsia, los especialistas lograron retirar el tejido comprometido. “Sacaron lo que era, como, el tumor, el cáncer que estaba ahí, y alrededor estaba limpio”, explicó Polizzi. Según le informaron, no se encontraron células cancerosas más allá del área afectada, un dato alentador en términos de pronóstico. Aun así, la estrella aclaró que existe la posibilidad de que la enfermedad se disemine y que los médicos seguirán evaluando su estado con estudios adicionales.

El próximo paso en su atención médica será una tomografía por emisión de positrones (PET), que permitirá determinar si el cáncer se ha propagado. En función de esos resultados, su oncólogo le planteó tres opciones de tratamiento: quimioterapia, radioterapia o una histerectomía.

Polizzi adelantó cuál sería su elección. “Obviamente, creo que la opción más inteligente aquí es la histerectomía”, afirmó. La estrella de reality precisó que podría conservar los ovarios, lo que consideró “una buena señal”. “Pero sí, hay que sacar el cuello uterino y el útero… Todo depende del PET”, agregó.

A pesar del impacto emocional, la celebridad se mostró serena y realista respecto al proceso que atraviesa.

“2026 no está saliendo como esperaba”, reconoció, “pero también podría ser peor”. En ese mismo tono, enfatizó lo importante que es chequearse constantemente para detectar cualquier anormalidad a tiempo.

Nicole Elizabeth LaValle, conocida mundialmente como Snooki, alcanzó la fama en 2009 como parte del elenco de Jersey Shore, el exitoso reality de MTV que la convirtió en una figura central de la cultura pop. Participó en seis temporadas del programa y luego en derivados como Snooki & JWoww y Jersey Shore: Family Vacation.

Actualmente, Snooki conserva presencia en redes sociales y tiene diversos proyectos empresariales. Vive en Nueva Jersey junto a su esposo —con quien lleva más de una década de matrimonio— y sus tres hijos.

Qué es el cáncer de cuello uterino y cuál es su incidencia

El cáncer cervical es una enfermedad que se origina en el cuello del útero. De acuerdo con la Mayo Clinic, la mayoría de los casos están relacionados con el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual muy común. En la mayoría de las personas, el sistema inmunológico elimina el virus sin consecuencias; sin embargo, en un pequeño porcentaje puede persistir durante años y provocar cambios celulares que deriven en cáncer.

La detección temprana es fundamental. Las pruebas de Papanicolaou y los tests de VPH permiten identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen. Además, la vacunación contra el VPH es una herramienta clave de prevención. Según la American Cancer Society, en los últimos años la incidencia del cáncer cervical ha aumentado entre mujeres de 30 y 40 años, mientras que ha disminuido en las de 20, un dato que subraya la importancia de los controles en la adultez.

En el estadio 1, como en el caso de Polizzi, el cáncer se limita al cuello uterino y no se ha extendido a tejidos cercanos ni a otros órganos. Así lo explica Cancer Research UK, que señala que el pronóstico en esta fase suele ser favorable con el tratamiento adecuado.