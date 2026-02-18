Entretenimiento

Se revela la verdadera causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La oficina del médico forense de San Francisco confirmó que la actriz de 34 años murió por los efectos tóxicos de la cocaína

Guardar
La hija de ﻿Tommy Lee
La hija de ﻿Tommy Lee Jones, Victoria, falleció a casusa de una sobredosis. (Associated Press)

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, falleció a los 34 años debido a los “efectos tóxicos de la cocaína”, según informó la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California, el martes 17 de febrero. La muerte fue clasificada como un “accidente”.

Victoria fue encontrada sin vida en el Hotel Fairmont de San Francisco la madrugada del 1 de enero. Según los informes del Departamento de Policía de San Francisco y del Departamento de Bomberos de San Francisco, ambos acudieron a un llamado por emergencia médica a las 2:52 a.m.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron a una persona fallecida que en ese momento no fue identificada públicamente. NBC Bay Area posteriormente informó que la mujer hallada en el hotel era Victoria Jones, citando fuentes policiales.

Según lo que confirmó la revista PEOPLE, se clasificó el incidente como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”, lo que hace referencia a cianosis, una condición que indica bajos niveles de oxígeno en la sangre y que provoca un cambio de color en la piel, labios y uñas.

El cuerpo de Victoria Jones
El cuerpo de Victoria Jones fue encontrado con signos de cianosis. (Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó a Us Weekly que “al llegar, los paramédicos evaluaron a la persona, que fue declarada muerta en el lugar y la investigación pasó a la policía y al forense”.

La familia de Jones habló públicamente el 2 de enero, expresando: “Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias.”

Un insider citado por el Daily Mail dijo que el actor de 79 años “no se siente él mismo en este momento”, ya que la pérdida de su hija lo ha afectado mucho.

Tommy tiene el corazón roto. Siendo él un hombre duro y alguien que normalmente lo tiene todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo ha golpeado como una tonelada de ladrillos”, afirmó la fuente.

El duelo ha dejado huella
El duelo ha dejado huella en Tommy Lee Jones, a quien personas de su entorno describen como "desconsolado" tras la tragedia familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

El mismo allegado explicó que Jones ha decidido tomarse un tiempo para atravesar el duelo.

“No es que el trabajo lo ayudara, pero en este momento no está trabajando en nada para distraerse del dolor. Se está tomando este tiempo para llorar”, señaló. “Todo eso claramente ha pasado factura a su aspecto”.

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley. La pareja también comparte un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Victoria Jones tuvo varios créditos en cine y televisión a lo largo de su carrera. Hizo su debut en la película de 2002 de su padre, Men in Black II, y participó en The Three Burials of Melquiades Estrada, donde apareció como Immigrant Girl, así como en Sorry, Haters y en la película de 2014 de Tommy Lee Jones, The Homesman. También tuvo un papel en un episodio de One Tree Hill en 2005.

Durante los últimos años, Victoria mantuvo una vida relativamente discreta, alejándose en gran parte del ojo público a pesar de la fama de su padre.

En los últimos años, Victoria
En los últimos años, Victoria Jones se mantuvo mayormente alejada del ojo público. (Europa Press)

Su aparición en estrenos y eventos cinematográficos estuvo vinculada en su mayoría a los proyectos de Tommy Lee Jones, incluyendo la premier de Just Getting Started en ArcLight Hollywood en diciembre de 2017, donde ambos asistieron juntos.

El actor ha elogiado previamente la trayectoria artística de su hija. En entrevistas anteriores, se refirió a Victoria como “una buena actriz”, destacando su participación en varios proyectos cinematográficos y su interés por la actuación desde temprana edad.

Temas Relacionados

Tommy Lee JonesVictoria Jonesestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Mckenna Grace interpretará a Daphne en la nueva serie de live-action de ‘Scooby-Doo’ para Netflix

La producción constará de ocho episodios y mostrará cómo los personajes se conocieron

Mckenna Grace interpretará a Daphne

James Van Der Beek y Katie Holmes salieron en secreto, según amigos cercanos

La relación entre los protagonistas de “Dawson’s Creek” se hizo romántica al inicio del rodaje de la serie

James Van Der Beek y

La primera ganadora de ‘America’s Next Top Model’ cuestiona a Tyra Banks tras el estreno del documental

Adrianne Curry compartió un mensaje en redes sociales en el que afirmó que la modelo “no está arrepentida” por todas las cosas que hizo en el reality show

La primera ganadora de ‘America’s

Nuevos detalles del complot terrorista que obligó a cancelar los conciertos de Taylor Swift en Viena

Las autoridades austríacas presentaron cargos formales contra el principal sospechoso, quien tendría vínculos con grupos extremistas

Nuevos detalles del complot terrorista

La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore respondió a las críticas que la señalan como “nepo baby”

Rumer Willis respondió en Instagram a quienes la acusaron de beneficiarse de la fama de sus padres

La hija mayor de Bruce
DEPORTES
River Plate empata contra Ciudad

River Plate empata contra Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina

El descargo de Prestianni luego de que Vinícius lo denunciara por insultos racistas: “Malinterpretó lo que cree haber escuchado”

Pablo Migliore contó la única vez que se tomó a golpes de puño en un vestuario: qué entrenador “la ligó” por querer separar

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

La sanción podría recibir Prestianni si se confirma el insulto racista a Vinícius: qué dice el protocolo de la UEFA

TELESHOW
El tierno tatuaje de Melody

El tierno tatuaje de Melody Luz para inmortalizar el amor por su hija: “Mi puentecito de vida”

El llamativo dardo de la China Suárez a Benjamín Vicuña: “Gracias a Dios que no”

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

Rodrigo Lussich recordó a Meche Portillo, la actriz de En el barro: “Sufrí porque se murió dos meses antes del estreno”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo cayeron

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés