Se revela la verdadera causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La hija de ﻿Tommy Lee Jones, Victoria, falleció a casusa de una sobredosis. (Associated Press)

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, falleció a los 34 años debido a los “efectos tóxicos de la cocaína”, según informó la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California, el martes 17 de febrero. La muerte fue clasificada como un “accidente”.

Victoria fue encontrada sin vida en el Hotel Fairmont de San Francisco la madrugada del 1 de enero. Según los informes del Departamento de Policía de San Francisco y del Departamento de Bomberos de San Francisco, ambos acudieron a un llamado por emergencia médica a las 2:52 a.m.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron a una persona fallecida que en ese momento no fue identificada públicamente. NBC Bay Area posteriormente informó que la mujer hallada en el hotel era Victoria Jones, citando fuentes policiales.

Según lo que confirmó la revista PEOPLE, se clasificó el incidente como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”, lo que hace referencia a cianosis, una condición que indica bajos niveles de oxígeno en la sangre y que provoca un cambio de color en la piel, labios y uñas.

El cuerpo de Victoria Jones fue encontrado con signos de cianosis. (Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó a Us Weekly que “al llegar, los paramédicos evaluaron a la persona, que fue declarada muerta en el lugar y la investigación pasó a la policía y al forense”.

La familia de Jones habló públicamente el 2 de enero, expresando: “Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias.”

Un insider citado por el Daily Mail dijo que el actor de 79 años “no se siente él mismo en este momento”, ya que la pérdida de su hija lo ha afectado mucho.

“Tommy tiene el corazón roto. Siendo él un hombre duro y alguien que normalmente lo tiene todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo ha golpeado como una tonelada de ladrillos”, afirmó la fuente.

El duelo ha dejado huella en Tommy Lee Jones, a quien personas de su entorno describen como "desconsolado" tras la tragedia familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

El mismo allegado explicó que Jones ha decidido tomarse un tiempo para atravesar el duelo.

“No es que el trabajo lo ayudara, pero en este momento no está trabajando en nada para distraerse del dolor. Se está tomando este tiempo para llorar”, señaló. “Todo eso claramente ha pasado factura a su aspecto”.

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley. La pareja también comparte un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Victoria Jones tuvo varios créditos en cine y televisión a lo largo de su carrera. Hizo su debut en la película de 2002 de su padre, Men in Black II, y participó en The Three Burials of Melquiades Estrada, donde apareció como Immigrant Girl, así como en Sorry, Haters y en la película de 2014 de Tommy Lee Jones, The Homesman. También tuvo un papel en un episodio de One Tree Hill en 2005.

Durante los últimos años, Victoria mantuvo una vida relativamente discreta, alejándose en gran parte del ojo público a pesar de la fama de su padre.

En los últimos años, Victoria Jones se mantuvo mayormente alejada del ojo público. (Europa Press)

Su aparición en estrenos y eventos cinematográficos estuvo vinculada en su mayoría a los proyectos de Tommy Lee Jones, incluyendo la premier de Just Getting Started en ArcLight Hollywood en diciembre de 2017, donde ambos asistieron juntos.

El actor ha elogiado previamente la trayectoria artística de su hija. En entrevistas anteriores, se refirió a Victoria como “una buena actriz”, destacando su participación en varios proyectos cinematográficos y su interés por la actuación desde temprana edad.