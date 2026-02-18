Entretenimiento

La esposa de Bruce Willis destacó la labor de cuidadores de personas con demencia: “Tenemos que aprender a valorarnos”

El testimonio de Emma Heming Willis evidencia el impacto en la salud de quienes cuidan a personas con condiciones crónicas

Guardar
Emma Heming Willis destaca la
Emma Heming Willis destaca la importancia del autocuidado mientras acompaña a Bruce Willis en su diagnóstico de demencia frontotemporal (Instagram/@emmahemingwillis)

El día a día de Emma Heming Willis está definido por el desafío de cuidar a Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal, sin desatender su propio bienestar.

En este proceso, la modelo y empresaria convirtió la salud cerebral femenina en una causa personal y profesional, convencida de que el autocuidado es tan esencial como la atención que brinda a su esposo.

Heming Willis afirma que su rol como cuidadora le dejó una enseñanza ineludible: “Si no te cuidas, si no encuentras la manera de hacer tiempo para tu salud o tus hobbies, es imposible cuidar de los que amamos”.

Su mensaje proviene tanto de la experiencia personal como del impacto de las cifras que descubrió sobre la salud de los cuidadores.

“El 40% de los cuidadores no hacen sus propias citas médicas, y a veces fallecen antes que la persona a la que cuidan”, advierte, al destacar la urgencia de priorizarse para mantener su labor a largo plazo.

La fundadora de Make Time
La fundadora de Make Time Wellness convierte la salud cerebral femenina en una misión personal y profesional tras la experiencia de cuidar a su esposo (Instagram/@emmahemingwillis)

La empresaria reconoce que alcanzar ese equilibrio fue un reto, especialmente porque, como muchas mujeres, tendía a relegar sus propias necesidades.

Creo que como mujeres en la sociedad, nos ponemos al final de la lista y anteponemos las necesidades de todos”, relata.

Este convencimiento la llevó a impulsar Make Time Wellness, su marca enfocada en la salud cerebral femenina.

“Nadie le habla a las mujeres sobre sus cerebros, ni siquiera nuestros médicos”, lamenta, convencida de que la educación en salud mental debe integrarse en la conversación cotidiana.

Heming Willis relata que incluso experimentó el descrédito de sus propios síntomas por parte de profesionales: “Quiero profundizar y abogar un poco más por mí misma”.

El 40% de los cuidadores
El 40% de los cuidadores posterga su propia salud, lo que puede afectar su bienestar y el de quienes cuidan, advierte Heming Willis (Instagram/Emmahemmingwillis)

Esa determinación la condujo a incorporar rutinas que faciliten la desconexión, aunque sea por momentos breves.

“Trato de poner un ‘descanso cerebral’ en mi calendario”, comenta con humor. “Así recuerdo alejarme de la pantalla, salir al aire libre y avanzar en mi propio camino de salud cerebral, porque así es como me cuido ahora”.

Como fundadora de Make Time Wellness, señala que la clave está en aprender a valorarse: “Tenemos que aprender a valorarnos realmente”.

Aunque reconoce que el rol de cuidadora puede absorberlo todo, insiste en que el autocuidado resulta una necesidad, no un lujo.

Mientras ella busca ese equilibrio, Bruce Willis transita una nueva etapa acompañado por la presencia constante de su familia.

Bruce Willis no percibe su
Bruce Willis no percibe su enfermedad debido a la anosognosia, una condición ligada a la demencia frontotemporal (REUTERS/Henry Nicholls)

La actriz y esposa del protagonista de Duro de matar comentó que, pese al diagnóstico, Bruce “nunca conectó los puntos” respecto a su enfermedad.

“Estoy feliz de que no lo sepa”, explicó en el podcast The Unexpected Journey, al referirse a la anosognosia, una condición neurológica que impide al paciente reconocer su propio deterioro.

“Creo que él piensa que esto es su normalidad”. A pesar de los cambios, Bruce “sigue muy presente en su cuerpo”, relata Heming Willis.

Cuando le preguntan si su esposo aún la reconoce, responde sin dudar: “Sí, porque no tiene Alzheimer, tiene FTD. Tiene una manera de conectar conmigo y con nuestras hijas, que quizá no es igual a como lo hacías antes, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Es diferente. Aprendes a adaptarte”.

La familia, que comunicó el diagnóstico de afasia en 2022 y el de demencia frontotemporal en 2023, atravesó momentos difíciles y decisiones dolorosas.

Emma Heming Willis remarca que
Emma Heming Willis remarca que el cuidado de personas con demencia exige flexibilidad y comprensión sobre las decisiones familiares (Instagram/Emmahemingwillis)

La mudanza de Bruce a una vivienda separada fue uno de los más duros.

En el foro End Well 2025, Heming confesó entre lágrimas: “Son decisiones imposibles. Esto no es como imaginaba nuestra vida”.

No obstante, defendió la medida como la más segura para todos. “Bruce querría eso para nuestras hijas... que estuvieran en un hogar adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, sostuvo.

La dinámica familiar se reorganizó, pero el contacto permanece.

Las hijas visitan a su padre con frecuencia, comparten desayunos y cenas, y la familia ampliada —incluida la madre de Bruce, de más de 90 años, y sus hermanos— mantiene un apoyo constante.

Las visitas frecuentes, los cuidados
Las visitas frecuentes, los cuidados compartidos y el apoyo extendido caracterizan la dinámica familiar que sostiene a Bruce Willis (Instagram/@emmahemingwillis)

“Tengo una familia hermosa y mezclada… Todos han sido amorosos y sin juicios”, indicó.

Emma Heming Willis admite que la enfermedad es “desordenada” y el cuidado demanda flexibilidad: “Cuidar es desordenado, y hay que ir con las olas”, asegura.

Temas Relacionados

Bruce WillisEmma HemingDemencia Frontotemporalestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El sorprendente recorrido de Jeffrey Manchester revive en la pantalla con una historia de fugas asombrosas, identidades falsas y giros que superan la ficción cinematográfica. La influencia de Channing Tatum y el misterio detrás del desenlace despiertan interrogantes

Channing Tatum perdió 30 kilos

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie

Después de anunciar a Stephen Amell como uno de los protagonista, la serie ha fichado a un viejo rostro del equipo

El reboot de ‘Los vigilantes

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

El cantante de Miami actuará el próximo 10 de julio en Hyde Park junto a un gran público ataviado de su artista favorito

El concierto de Pitbull en

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

El ganador del Globo de Oro relató cómo la tensión escaló a niveles insospechados cuando un actor lo desafió. Detalles de un episodio que marcó un antes y un después en el rodaje

Timothée Chalamet reveló la amenaza

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes

El legendario actor británico reflexionó sobre el destino de Blood & Wine, un thriller que, pese a su elenco estelar y su trama intensa, no logró empatizar con la audiencia

Michael Caine se refirió al
DEPORTES
Dura sanción a Matías Almeyda

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista en el segundo turno de la práctica

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

TELESHOW
El tenso cruce entre Damián

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

INFOBAE AMÉRICA

Kiev impuso sanciones contra el

Kiev impuso sanciones contra el dictador de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Peligro en Los Alpes italianos: dos muertos y múltiples avalanchas en menos de una semana

Ecuador activa tres procesos contra Colombia por la tasa del 30% y medidas comerciales recíprocas

La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

La Fiscalía de EEUU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas