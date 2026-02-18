“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirma Wagner Moura por su llegada al Óscar como mejor actor

Wagner Moura hace historia como primer actor brasileño nominado al Óscar por El agente secreto (Mubi)

Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño nominado al Óscar como mejor actor protagonista por la película El agente secreto.

En diálogo con Vanity Fair desde Los Ángeles, el intérprete, reconocido también por su papel en Narcos, compartió sus vivencias durante la temporada de premios y reafirmó su compromiso con la autenticidad, incluso cuando sus posturas políticas generan controversia.

“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirmó, notablemente emocionado, al referirse a este reconocimiento.

Encuentros y referentes en Hollywood

El compromiso de Wagner Moura con la autenticidad destaca incluso cuando sus opiniones políticas generan controversia en Brasil (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los momentos más relevantes de su reciente trayectoria, Moura relató: “A veces me pongo muy tímido con estas cosas, pero tuve la oportunidad de cenar con Al Pacino, y eso fue un punto culminante en mi vida. Fue maravilloso, y él es maravilloso también”.

Subrayó el impacto de conocer a sus referentes y descubrir que pueden ser genuinos y cercanos.

El trasfondo personal y político de El agente secreto

Al explicar el origen de El agente secreto, Moura indicó a Vanity Fair: “Kleber y yo desarrollamos la película juntos. Surgió de algo muy personal que compartimos: saber lo que es vivir en Brasil bajo un régimen autoritario, alzar la voz contra eso y soportar las consecuencias. Sabía que ese personaje tenía mucho que ver conmigo y con Kleber”.

Durante la temporada de premios en Los Ángeles, Wagner Moura compartió su emoción por la nominación y sus encuentros con referentes de Hollywood como Al Pacino (Europa Press/CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES)

Consultado sobre la influencia de su entorno familiar, el actor precisó: “No es tanto sobre mi familia, porque mis padres no estaban involucrados en política. Es más sobre la lógica de Brasil, una lógica que no se limita a la dictadura, sino que sigue vigente”. Además, añadió que el país, como el último en Occidente en abolir la esclavitud, arrastra una herencia marcada por la violencia, regímenes autoritarios e inequidad social.

Personaje, valores y legado generacional

Sobre la relación con su personaje, Moura reflexionó: “Se trata de un hombre que intenta mantenerse fiel a sus valores cuando todo a su alrededor le dice lo contrario. No pretendo ser brújula moral ni nada parecido, pero mientras uno envejece, creo que eso es lo que se debería buscar: ser uno mismo. Eso les digo a mis hijos: sé quién eres, lo que eres ya es suficiente”.

El agente secreto, desarrollada junto a Kleber, aborda la experiencia de vivir bajo un régimen autoritario en Brasil y sus consecuencias personales (Europa Press/CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES)

La representación de dos generaciones dentro de la trama fue también un reto personal para Moura.

“Rodamos esa parte en un solo día, el último en el set; fue una jornada muy emotiva. Quería vivir bajo la piel del padre, Armando, para luego expresar la ausencia paterna cuando interpreté al hijo. Pienso en una escena que nunca filmamos, en la que el niño espera a su padre que nunca llega”, explicó.

“Ese día me sentí distinto: llevaba otro corte de cabello, lentes de contacto y hasta cambié el acento”, comentó a Vanity Fair.

Wagner Moura resalta que la lógica de la violencia y la inequidad social en Brasil persiste más allá de distintas administraciones políticas (AP/Chris Pizzello)

El filme, según Moura, trasciende lo individual. “También trata del trauma generacional que pueden sembrar los regímenes autoritarios. Es un hombre que no logra asimilar la información que una mujer del futuro le revela. Ese es un problema que arrastramos aún en Brasil”, puntualizó.

El rol público y social del artista

Sobre el rol público de los artistas, Moura opinó: “Nunca acepté la presión sobre las personalidades públicas para expresar opiniones políticas. No me parece justo. Uno solo debe hablar si lo siente en los huesos, porque hay que ser consciente de que eso conlleva consecuencias”.

“Esta charla que tengo contigo ahora mismo —sé que, debido a lo polarizado que está todo-, algunos dirán ‘me parece interesante lo que dice’, y muchos en Brasil perderán los estribos”, agregó.

El filme pone el foco en el trauma generacional provocado por regímenes autoritarios y la dificultad de asimilar el pasado en la sociedad brasileña (REUTERS/Mike Blake)

Reconoció el efecto divisor de sus palabras: “Soy un actor que divide opiniones. Decidí que iba a mantenerme fiel a lo que creo; no me voy a quedar callado porque así es como me siento. No dormiría tranquilo si guardara silencio, pero hay personas que no están listas para hablar ni para afrontar la reacción negativa. Y no deberíamos presionarlas a hacer lo que no sienten”.

Nuevos proyectos y el desafío de dirigir

Respecto a los próximos proyectos, Moura reveló: “La próxima película, Last Night at the Lobster, está lista para rodaje y debe hacerse en invierno, en plena tormenta de nieve. ¿Puedes creerlo? Un brasileño dirigiendo bajo la nieve. Será mi primer proyecto dirigido y actuado en inglés, y además una película navideña, aunque con trasfondo político. Trabajaré con grandes amigos en este nuevo paso”.

Convertirse en director representó una transformación profesional: “Dirigir me dio una perspectiva más amplia sobre el proceso cinematográfico. Además, me hizo mejor actor. Es fascinante ver cómo trabajan los actores; a veces parecen niños: necesitan amor, confianza y autoestima, pero también límites”.

El actor considera que un Óscar representaría un logro simbólico para el cine brasileño y motivo de orgullo nacional (REUTERS/Caroline Brehman)

“Decidí ser actor desde los 15, solo porque quería estar cerca de actores. Ni me sentía particularmente talentoso, pero era un adolescente raro y esos eran mis pares”, explicó.

El valor simbólico del Óscar para Brasil

Cuando se le preguntó si preferiría que Brasil ganara una Copa del Mundo o recibir el Óscar, Moura confesó que la decisión era difícil, recordando que el país presume de cinco títulos mundiales.

Finalmente, en diálogo con Vanity Fair, expresó que un galardón como el Óscar también sería motivo de alegría colectiva para el cine brasileño.