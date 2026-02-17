Al Pacino y Robert De Niro rinden homenaje a Robert Duvall con quien protagonizaron ‘El Padrino’

Al Pacino y Robert De Niro se pronuncian ante la muerte de Robert Duvall. (Reuters)

El mundo del cine llora la muerte de Robert Duvall, quien falleció el lunes 16 de febrero a los 95 años. Reconocido por su extensa trayectoria en Hollywood, Duvall dejó una marca indeleble en la industria.

Figuras como Al Pacino y Robert De Niro, con quienes protagonizó la icónica cinta El Padrino, han expresado su respeto y admiración por el actor.

“Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como se dice, su conexión con la actuación, su comprensión y su don fenomenal siempre serán recordados. Lo extrañaré”, dijo Pacino a Variety.

Al Pacino expresó el cariño y respeto que sentía por Robert Duvall, con quien actuó en "El Padrino". (Captura de video)

Por su parte, De Niro expresó: “Dios bendiga a Bobby. Espero poder vivir hasta los 95. Que descanse en paz.”

Cabe destacar qyue Al Pacino compartió pantalla con Duvall en El Padrino y El Padrino Parte II. En estas películas, Pacino interpretó a Michael, el heredero de la familia Corleone, mientras que Duvall dio vida a Tom Hagen, su abogado y confidente.

Aunque De Niro nunca compartió escenas con Duvall, también participó en la secuela interpretando al joven Vito Corleone, ampliando así la conexión artística entre ambos actores dentro de la saga.

Robert De Niro mandó sus condolencias por la muerte de Robert Duvall. (REUTERS/Stephane Mahe)

Por si fuera poco, otros compañeros de Robert Duvall recordaron su trayectoria en redes sociales, al saber la noticia de su fallecimiento.

Adam Sandler, quien compartió elenco con el actor en la película Hustle, publicó un mensaje en Instagram en el que lo describió como “uno de los mejores actores que hemos tenido”.

“Un hombre tan maravilloso con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”, escribió.

Adam Sandler aseguró que Robert Duva era uno de los mejores actores de todos los tiempos. (Instagram)

Por su parte, Viola Davis señaló en Instagram Threads que fue un “honor” trabajar junto a Duvall en el thriller Widows, estrenado en 2018.

“Estaba asombrada. Siempre he estado asombrada por tus imponentes interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Eras un gigante. Un ícono”, expresó.

Y añadió: “La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles canten tu descanso”.

Viola Davis destacó la forma de actuar de Robert Duvall. (Instagram)

El actor Walton Goggins, que participó en The Apostle —película escrita, dirigida y protagonizada por Duvall— publicó un extenso homenaje en Instagram.

“La luz celestial acaba de perder su brillo. Sin duda lo hizo para mí. Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. He tenido estas fotos conmigo durante 30 años. Fueron tomadas por el fotógrafo fijo en el set de THE APOSTLE, la película que escribió y dirigió.

Y continuó: “Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe”.

Walton Goggins declaró que Robert Duvall fue su amigo y mentor. (Instagram )

Por si fuera poco, Josh Gad escribió en Threads: “Otro día. Otra pérdida icónica e irremplazable. Duvall fue simplemente uno de los más grandes que jamás lo hicieron. Desde las películas de ‘The Godfather’ hasta ‘Apocalypse Now’, desde ‘The Apostle’ hasta ‘To Kill a Mockingbird’, no solo estuvo en el cine, lo define a través de las épocas. QEPD”.

Asimismo, Michael Keaton, quien actuó con Robert Duvall en The Paper, dirigida por Ron Howard, compartió un retrato del actor acompañado de un cariñoso mensaje de despedida.

“Otro amigo cae. Actué con él y me hice su amigo. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD RD”, escribió.

Michael Keaton recordó una íntima conversación con Robert Duvall. (Instagram)

El director Scott Cooper, quien dirigió a Robert Duvall en Crazy Heart y en su última película, The Pale Blue Eye, declaró a Variety que lo consideraba su “mentor artístico más importante”.

“Produjo y actuó en mi primera película, ‘Crazy Heart’, y desde ese momento leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciendo su sabiduría silenciosa y su creencia inquebrantable en mí. Fue mi defensor más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el trabajo en sí mismo.”, afirmó.