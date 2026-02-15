Cynthia Erivo cuestionó la percepción pública sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Cynthia Erivo y Ariana Grande generaron especulación mediática por su estrecha amistad durante la promoción de "Wicked: For Good" (Foto AP/Chris Pizzello)

El vínculo entre Cynthia Erivo y Ariana Grande se convirtió en objeto de análisis y especulación entre quienes siguieron de cerca la promoción de Wicked: For Good a finales de 2025.

Meses después, Erivo abordó de manera frontal la extraña fascinación que despierta su amistad, caracterizada por gestos constantes de cariño y rumores sobre la naturaleza de su relación.

La actriz británica reflexionó sobre el fenómeno mediático que la rodeó junto a Grande y atribuyó el interés a la falta de representación de amistades femeninas cercanas y platónicas.

“Creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas —íntimas— y no amantes”, afirmó en diálogo con la revista británica Stylist.

La intérprete, reconocida por su rol de Elphaba, sostuvo que el público parecía convencido de que “lo hacíamos para las cámaras o que éramos amantes”.

Erivo destacó la falta de representación de amistades femeninas platónicas en los medios y su impacto en la percepción pública (REUTERS/Daniel Cole)

La artista consideró que este interés reveló las carencias en las conversaciones sobre vínculos afectivos entre mujeres fuera del ámbito romántico.

“Creo que es porque hay tan poca conversación sobre la amistad femenina platónica que es cercana y real, aunque esté en todas partes”, enfatizó, y añadió: “No estamos acostumbrados a verla en cámara, frente a la gente”.

Para Cynthia Erivo, la incomodidad social se debió a la conexión emocional visible entre ambas: “Una relación donde las personas están conectadas a veces incomoda; no nos enseñan que esas relaciones nos hacen bien”.

Así, la artista defendió el derecho a la intimidad emocional sin que eso implique necesariamente una relación amorosa.

Anteriormente, Ariana Grande abordó en distintas ocasiones la curiosidad viral sobre el contacto físico que mantuvo con Erivo durante entrevistas y eventos.

Por su parte, Grande explicó que sus gestos afectuosos con su co-estrella surgieron como formas espontáneas de apoyo y conexión emocional (AP Foto/Chris Pizzello)

Invitada al podcast Good Hang de Amy Poehler, la cantante explicó: “Canalizo mucha energía a través de mis manos”, y aclaró que solía estar “siempre tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo” al compartir espacio con otros.

Grande detalló que ese impulso se acentuó durante el rodaje de Wicked: For Good y en la amistad con Erivo.

“Hay mucho tiempo que pasa entre terminar la filmación y el inicio de la gira de prensa”, comentó, motivo por el cual buscaron mantenerse conectadas y cuidarse mutuamente, “para honrar el proyecto lo más humanamente posible”.

En el mismo podcast, Grande confesó que no fue consciente de lo notorio que resultaban estos gestos hasta que un video viral la mostró tomando el dedo de Erivo durante una entrevista.

“No sabía qué demonios estaba pasando”, recordó entre risas, y explicó que su reacción fue totalmente espontánea ante la carga emocional del momento.

Durante el rodaje y promoción de "Wicked: For Good", ambas actrices mantuvieron muestras constantes de cariño, tanto físicas como verbales (Universal Pictures)

Semanas después, en conversación con la revista estadounidense Variety, amplió: “Pensé que mi amiga podría necesitar algo frente a la intensidad de las preguntas”, justificando el gesto como una forma instintiva de apoyo.

El lazo entre ambas no solo se evidenció en gestos, sino también en acciones concretas en situaciones adversas.

Durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur, Cynthia Erivo intervino de inmediato cuando un influencer se aproximó de forma brusca a Grande.

“No estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”, relató Erivo a TODAY.

Añadió que, aunque no percibió peligro real, “nunca se sabe en estas circunstancias, y yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”.

Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande en el estreno de la segunda película en Singapur, mostrando su instinto de cuidado ante situaciones imprevistas (Captura de videos)

La reacción de Erivo resultó celebrada por seguidores de Grande, especialmente tras el atentado de Manchester en 2017.

La estrella pop admitió, en tono de broma, que ambas resultaron “insufribles” y “fastidiosas” durante la promoción por su entusiasmo compartido y la alegría de trabajar juntas.

Más allá de la atención mediática, Cynthia Erivo destacó el valor de la conexión que mantuvo con su compañera, incluso en el proceso creativo dentro del set.

En una entrevista con The Awardist de la revista estadounidense Entertainment Weekly, compartió: “A mí me gusta el silencio y la soledad para concentrarme, y ella necesitaba contacto o un momento de conexión antes de empezar”, refiriéndose al modo en que ambas ajustaron sus métodos para potenciarse mutuamente.