Nicolas Cage se pone el sombrero y sorprende como Spider-Noir: cómo será la serie que promete cambiar el universo Marvel

La serie "Spider-Noir" llegará a Prime Video el 27 de mayo con Nicolas Cage en el papel principal

La serie Spider-Noir debutará el 27 de mayo en Prime Video, con Nicolas Cage como protagonista de este singular superhéroe ambientado en la Nueva York de la década de 1930. Respaldada por Sony Pictures Television y con la dirección de Harry Bradbeer en los primeros episodios, la producción se aleja del universo clásico de Spider-Man para ofrecer una estética y narrativa inspiradas en el género negro, según detalla Variety.

Origen de Spider-Noir en los cómics y el universo Marvel Noir

Spider-Noir surgió en los cómics en 2008 como una versión alternativa de Spider-Man, ambientada en la turbulenta Nueva York de 1933, durante la Gran Depresión. En su origen, el personaje es Peter Parker, un joven fotógrafo del Daily Bugle que vive con su tía May, una activista social.

Durante una investigación criminal, Peter es mordido por una araña mística que le otorga poderes arácnidos: fuerza, agilidad, sentido arácnido y la capacidad de trepar por las paredes. A raíz del asesinato de su tío Ben a manos del Duende, un mafioso en este universo, Parker asume métodos más contundentes y se convierte en un héroe endurecido por la violencia de su entorno.

La historia de Spider-Noir transcurre durante la Gran Depresión, un periodo de violencia y dificultades económicas en Estados Unidos (Marvel)

La acción se desarrolla en el llamado universo Marvel Noir, caracterizado por su tono sombrío y una atmósfera reminiscentes del cine negro, diferenciando de manera clara esta versión de la imagen tradicional del superhéroe.

Estreno de la serie en Prime Video y la llegada de Nicolas Cage

La nueva serie Spider-Noir, inspirada en esos cómics, marca la primera aparición de Nicolas Cage como Spider-Man en imagen real, tras haber dado voz al personaje en la película animada de 2018. A diferencia de aquella versión, la producción de Prime Video no está conectada con el filme de animación, y traslada la historia al formato de acción real.

Nicolas Cage, conocido por dar voz al superhéroe en cine animado, lidera el reparto de "Spider-Noir" para Prime Video

Variety informa que la serie permitirá verla tanto en blanco y negro como en color, homenajeando así al cine clásico de los años 40. Este enfoque visual, junto con una ambientación de época, genera una experiencia distintiva que atraerá tanto a los seguidores del género como a quienes buscan interpretaciones originales de Spider-Man.

El reparto principal incluye a Lamorne Morris, Brendan Gleeson y Abraham Popoola, quienes acompañan a Cage bajo la dirección de Bradbeer. El guion está a cargo de Oren Uziel y Steve Lightfoot como showrunners, y la realización es avalada por productores como Phil Lord y Chris Miller. La producción está desarrollada para emisión global exclusiva en MGM+ y Prime Video.

Ben Reilly: el nuevo alter ego de Spider-Noir en televisión

Una de las novedades más destacadas es el cambio de identidad del protagonista. Mientras que en los cómics este Spider-Man era Peter Parker, en la serie el superhéroe adoptará el nombre de Ben Reilly. Este personaje, presentado en los cómics de Marvel como el clon de Parker conocido como Scarlet Spider, asume en la serie el rol de “The Spider”, un guiño a héroes clásicos del pulp como The Shadow y The Spirit.

La serie de Spider-Man transforma a su protagonista en Ben Reilly, conocido en los cómics como Scarlet Spider (Captura de tráiler oficial)

El showrunner Oren Uziel explicó que la elección de Ben Reilly responde a la necesidad de plasmar una narrativa noir, donde el optimismo juvenil es reemplazado por la visión desencantada y pesimista de un protagonista adulto. Según Chris Miller, productor: “Este personaje es muy diferente del Peter Parker de las películas. Es mayor y está hastiado, y no tiene miedo de golpear a un tipo en la cara estando borracho”. Phil Lord, también productor, comentó que el personaje “ya tuvo su desilusión en Chinatown hace años”.

La serie mantendrá el misterio sobre el origen del nombre Ben Reilly y su relación con la trama, un enigma que sus creadores prefieren no explicar hasta que los episodios se estrenen. Miller afirmó: “El motivo de su nombre Ben Reilly ya está explicado. Así que lo dejaremos ahí”.

Estética, tono noir y diferencias con el Spider-Man clásico

La estética de Spider-Noir se diferencia por completo del Spider-Man tradicional. El protagonista viste un sombrero característico y una gabardina, desplazándose como detective privado por las calles lluviosas y sombrías de la Nueva York de los años 30. La serie emplea una realización en blanco y negro, aunque permite la opción del color, reforzando la atmósfera nostálgica y pesimista.

La serie "Spider-Noir" presenta una estética distintiva basada en el blanco y negro, que contrasta con el Spider-Man clásico (Captura de tráiler oficial)

En palabras de Nicolas Cage, su interpretación del personaje combina el carisma del cine negro y el humor animado: “Para mí, este personaje era 70% Humphrey Bogart y 30% Bugs Bunny. Básicamente, era Mel Blanc interpretando a Bogart, con ese sarcástico sentido del humor”. Esto aporta un tono desengañado y particular al nuevo Spider-Noir.

La influencia de figuras como The Shadow, The Spirit y el juego entre ironía y melancolía son centrales en el enfoque visual y narrativo. Chris Miller insistió en que se trata de una versión inédita del superhéroe: no veremos al joven optimista, sino a un adulto marcado por la adversidad.

El lanzamiento de la serie en blanco y negro es un tributo al cine clásico e invita a las nuevas generaciones a explorar y valorar el arte del género negro a través de una propuesta que aúna nostalgia e innovación.