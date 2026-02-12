Entretenimiento

Todo sobre “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, la serie sobre el hijo de Pablo Escobar

La ficción reconstruye la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del capo más temido de Colombia

Inspirada en la historia del hijo de Pablo Escobar, uno de los criminales más peligrosos del planeta (Créditos - Disney Plus)

Esta semana, Disney presentó el primer teaser de Dear Killer Nannies: criado por sicarios, una serie dramática inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. La propuesta se narra desde la mirada del niño que creció rodeado de lujos, violencia y hombres armados que, además de sicarios, fueron sus improvisados cuidadores.

El adelanto confirmó la llegada próxima de este título al catálogo de Disney+ en Latinoamérica y a Hulu en Estados Unidos. Todavía no se ha precisado una fecha exacta.

En el clip se escucha a Juan Pablo como narrador de su propia historia, una perspectiva que “nadie conoce”. La serie retrata a un niño que crece “entre juegos y privilegios”, convencido de habitar “un mundo mágico y sin límites”, mientras a su alrededor se despliega el aparato criminal más temido de Colombia.

Custodiado por hombres armados encargados de protegerlo de los enemigos de su padre, Juan Pablo se ve expuesto desde muy pequeño a una violencia que, para él, se vuelve cotidiana. Lejos de glorificar ese universo, la ficción busca mostrar el proceso de pérdida de la inocencia y la toma de conciencia de que esa normalidad estaba atravesada por el peligro. Esta producción no pretende ser un documental ni una reconstrucción del accionar del cártel.

La serie narra la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar desde una mirada distinta (Disney Plus)

El reparto de la serie

Uno de los grandes atractivos del proyecto es la transformación de John Leguizamo en Pablo Escobar Gaviria. El actor colombiano-estadounidense, que desde hace años manifestó su interés por interpretar al narcotraficante, compartió el teaser en sus redes sociales: “¡El mejor Pablo de todos!” (“Best Pablo ever!”) escribió.

Asimismo, definió a la serie como la “primera versión autorizada” de esta historia y subrayó el aval del propio Juan Pablo Escobar en el desarrollo del proyecto.

En una nota publicada por Hola!, se recuerda que Leguizamo lleva más de una década vinculado al personaje: en 2013, incluso, invirtió dinero propio en prótesis y vestuario para demostrar que podía encarnar al capo, en un proyecto que finalmente no se concretó. Hoy, ese viejo anhelo se materializa en una producción de alto perfil internacional.

Dear Killer Nannies está basada en los relatos personales de Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín. (@Leo D'Cossio/Disney Plus)

El elenco de Dear Killer Nannies: criado por sicarios suma a Janer Villareal como Juan Pablo en su etapa adolescente, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel García interpretan al personaje en su niñez. Laura Rodríguez da vida a Victoria Henao, esposa de Pablo Escobar y madre de Juan Pablo. También actúan Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante, Julián Díaz y Melanie Dell’ Olmo. Además, la serie cuenta con participaciones especiales de Andrés Delgado y Carmen Electra.

La producción corre por cuenta de Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, con Sebastián Ortega como showrunner. Juan Pablo Escobar participa activamente como cocreador de la ficción, junto a Ortega y Pablo Farina, y compartió sus experiencias personales para el desarrollo del guion.

La historia muestra cómo los sicarios del cártel se convirtieron en cuidadores del hijo de Pablo Escobar. (@Leo D'Cossio/Disney Plus)

Otro dato relevante es que la serie fue beneficiaria del incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual) del gobierno colombiano, que otorga un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país, administrado por Proimágenes Colombia.

Quién es Juan Pablo Escobar

Juan Pablo Escobar nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín, cuando su padre aún no era una figura pública, aunque ya se perfilaba como uno de los narcotraficantes más poderosos del país. Durante su infancia fue testigo del crecimiento del imperio criminal de su progenitor y vivió rodeado de lujos impensados para la mayoría de los niños colombianos de los años 80.

Tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, la familia Escobar pasó a vivir escondida en propiedades que Juan Pablo describió como “jaulas de oro”: lugares fastuosos, pero delimitados por el encierro y el miedo constante. En ese contexto, fue criado por lugartenientes de su padre, los mismos hombres armados que inspiraron el título de la serie.

Juan Pablo Escobar ha afirmado que su padre era una persona diferente cuando estaba en familia - crédito Editorial Planeta

La violencia alcanzó de lleno a su familia cuando una bomba explotó en el edificio Mónaco, e hirió gravemente a su hermana Manuela, quien perdió uno de sus oídos. Tras la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, Juan Pablo reaccionó inicialmente con amenazas de venganza, pero horas más tarde pidió perdón públicamente y aseguró que buscaría la paz.

Años después, perseguido por amenazas del cartel de Cali y de Los Pepes, su madre entregó las propiedades y el dinero que conservaban. La familia emigró primero a Mozambique y luego a Argentina, donde Juan Pablo adoptó el nombre de Sebastián Marroquín. Tras atravesar una profunda depresión e incluso un intento de suicidio, reconstruyó su vida, escribió varios libros y comenzó a dar conferencias en escuelas y prisiones, enfocadas en denunciar las consecuencias del narcotráfico.

