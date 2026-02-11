Colombia

Él es Juan Pablo Escobar, el hijo del capo más temido de Colombia que prometió venganza, pero luego se arrepintió

La infancia del primogénito de Pablo Escobar será mostrada a través de una serie que se estrenará en 2026 a través de Disney+

La historia del hijo de
La historia del hijo de Pablo Escobar será contada en una serie producida por Disney - crédito Cope/@JuanPabloEscobar/Instragram

“Estamos mirando si es verdad o no lo de mi papá. Nosotros no queremos hablar en estos momentos, pero eso sí, el que lo mató, los voy a matar a todos esos hijos de puta; yo solo mato a esos malparidos”, fueron las palabras de Juan Pablo Escobar a RCN tras enterarse de que su padre, Pablo Escobar Gaviria, había sido abatido en Medellín el 2 de diciembre de 1993.

Más de tres décadas después, el único hijo varón que tuvo el fundador del cartel de Medellín ha transformado por completo su vida y se dedica a hablar ante estudiantes y condenados sobre los aspectos negativos del narcotráfico.

Además de ofrecer conferencias, Escobar Henao ha publicado libros y participado en documentales en los que relata episodios inéditos de su infancia, época en la que fue señalado como el posible heredero del imperio criminal de su padre.

En febrero de 2026 volvió a ser noticia debido a que Disney anunció que estrenará una serie llamada Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, en la que se contará cómo fue la infancia de Escobar Henao.

La serie fue producida con
La serie fue producida con la ayuda del mismo Juan Pablo Escobar - crédito Disney

Todo sobre el hijo de Pablo Escobar

Juan Pablo Escobar nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín, época en la que su padre no era mencionado por la opinión pública, aunque se estima que ya era uno de los capos más importantes del país.

Durante su infancia fue testigo del auge criminal que consolidó su padre en Colombia. En entrevistas ha reconocido que tuvo lujos que eran inimaginables para los niños colombianos en los 80.

El lente de Edgar “el Chino” Jiménez, fotógrafo de la familia Escobar, capturó a Juan Pablo Escobar en diferentes momentos, que incluyeron fiestas y espacios de diversión junto a su padre, la mayoría en la Hacienda Nápoles, en donde el narcotraficante tenía un zoológico privado.

Juan Pablo Escobar ha afirmado
Juan Pablo Escobar ha afirmado que su padre era una persona diferente cuando estaba en familia - crédito Editorial Planeta

Tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, la familia de Pablo Escobar tuvo que refugiarse junto al capo en lo que Escobar Henao ha descrito como “jaulas de oro”, puesto que ha hablado sobre propiedades lujosas en las que no tenía la posibilidad de vivir como una persona “normal”.

Precisamente, los relatos del hijo de Pablo Escobar sobre cómo fue “criado” por los lugartenientes de su padre, que se encargaban de protegerlo de los enemigos del criminal, serán el tema principal de la serie anunciada por Disney.

La esposa y los hijos de Pablo Escobar fueron las primeras víctimas que se registraron durante la guerra entre el capo y el cartel de Medellín, cuando en el edificio Mónaco explotó una bomba. La más afectada en ese hecho fue Manuela Escobar, hermana menor de Juan Pablo, que perdió uno de sus oídos.

El hijo del capo se
El hijo del capo se radicó en Argentina junto a su madre y hermana tras la muerte del narcotraficante - crédito Colprensa

En 1993, tras ser rechazado junto a su madre y hermana por varios países, Juan Pablo Escobar fue el primer familiar del narco en enterarse del operativo en el que las autoridades dieron de baja al líder del cartel de Medellín.

Escobar Henao reaccionó de manera intimidante y anunció que se vengaría, pero horas más tarde pidió perdón y aseguró que buscaría la paz para el país. En los documentales que protagonizó, contó que el cartel de Cali y Los Pepes lo amenazaron de muerte hasta que su madre entregó todas las propiedades y el dinero que tenían en ese momento. Tras ello, migraron a Mozambique y luego de tener depresión e intentar suicidarse, se radicó en Argentina.

Aunque cambió su nombre por el de Sebastián Marroquín, luego de que se conoció que vivía en Argentina, volvió a ser mencionado como Juan Pablo Escobar y escribió tres libros sobre su vida; el último fue un relato sobre su infancia y las enseñanzas que le dejó su padre, incluyendo las instrucciones para terminar con su vida en caso de que terminara rodeado por las autoridades durante el momento más violento de la guerra que protagonizó Pablo Escobar contra el Estado.

Escobar Henao también se dedica a dar conferencias en escuelas y prisiones, en las que habla de todo lo negativo que existe en el mundo criminal, se refiere negativamente a las series y películas que se han hecho sobre su padre y ha asegurado que sus tíos traicionaron a su madre y se quedaron con el dinero del cartel de Medellín.

Al respecto, algunos de sus familiares en Colombia han afirmado que Juan Pablo Escobar no fue un niño que terminó siendo víctima del narcotráfico, sino que en su momento disfrutaba de todo lo que implicaba ser el hijo del capo más temido de Colombia, acusándolo de cometer varios crímenes durante esa época.

